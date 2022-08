No hagas promesas que no puedas cumplir ni pases por situaciones que, a priori, no son placenteras. Has de ser más asertivo, decir que no a aquellas propuestas que no te interesan y dejar de sentirte culpable por no complacer los deseos de los demás. Sé tú mismo.

Amor: Sea más cauto con los juicios de valor que hace de su pareja.

Dinero: Posibles ganancias a través de sus familiares.

Trabajo: Le harán una propuesta para mejorar en su empresa.

Salud: Cuidado con los cambios de temperatura.