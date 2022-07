La paz de espíritu es una meta no sólo lícita sino básica para todos. Con la templanza que te caracteriza superarás los baches que puedan ir surgiendo en el camino y no te empecinarás en objetivos que no te llevan a ninguna parte. Utiliza tu sentido común.

Amor: Lo pasará fenomenal en las reuniones con viejos amigos.

Dinero: Día propicio para solucionar asuntos económicos.

Trabajo: Jornada de gran actividad laboral.

Salud: La garganta será su punto débil, no tome bebidas muy frías.