No descartes volverte a enamorar, aunque es algo que no podrás decidir. Llegará a tu vida y tendrás que obrar en consecuencia. Lo mejor es que estés tranquilo, que no te busques complicaciones y que intentes ser feliz. Pase lo que pase, saldrás airoso.

Amor: Cupido le dará de lleno con una de sus flechas.

Dinero: Intente que sus diversiones no descalabren su presupuesto.

Trabajo: Sus jefes compensarán todos sus esfuerzos.

Salud: Cuenta con una gran fuerza física.