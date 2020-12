Descubre la predicción de hoy para tu signo zodiacal sobre salud, dinero y amor. SEMANA te trae el destino diario para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

La jornada de hoy se presentará intensa. Algunos signos la vivirán con más fuerza que otros, pero en general habrá una diferencia brutal con respecto el día de ayer. Para los que están esperando un milagro, paciencia. El destino está trabajando en contentar a todos en estos momentos. Tendrás que tener paciencia.

Aries

Estás en racha. Quizá ha sido tu negatividad en los días anteriores los que te han hecho que hoy destaques entre la multitud.

Amor: Dale a tu pareja lo que quiere. Aunque estés desbordado con el trabajo, deberías sacar un hueco para ella.

Dinero: No se te da muy bien lo de gestionar tus ingresos. Pide ayuda si lo necesitas.

Trabajo: Tu trabajo te lleva más de 8 horas al día. Lo tienes aceptado, pero tienes que intentar reducir en el día de hoy porque estás cansado de toda la semana.

Salud: No te tomas en serio tu salud. Come mejor y haz algo de ejercicio. ¡Te sentirás mejor! Ver más sobre Aries…

Tauro

Buscas la felicidad desesperadamente y no te das cuenta de que puede estar donde menos te lo esperas.

Amor: La soledad te está afectando a niveles mentales. Pero, no por ello deberías correr para buscar el amor.

Dinero: Es momento de invertir. Has ganado últimamente bastante dinero y hoy podrías ver dónde sacarle rentabilidad.

Trabajo: No paras. Pero, eso te gusta. Sigue así si el cuerpo te lo pide.

Salud: Te sientes cansado, pero un poco de café lo solucionará. Eso sí, no te pases con la cafeína. Ver más sobre Tauro…

Géminis

Hoy el día se te hará muy largo. Eso será porque una serie de momentos negativos se te presentarán.

Amor: Tomate en serio lo que tu pareja te dice. Quizá, pronto tengas que pedir perdón.

Dinero: No has gestionado muy bien la cartera estos días atrás y hoy no tienes suficiente para lo que querías. Espera al mes que viene para darte el capricho.

Trabajo: Tus compañeros te ayudan en todo lo que pueden, pero tú no haces lo mismo. Cambia la mentalidad.

Salud: Se te cierran los ojos solos. No temas si tienes que echarte una cabezadita a medio día. Ver más sobre Géminis…

Cáncer

Eres el rey de la selva. Así quieres demostrarlo en todo momento, estés en el entorno que estés. ¡Relájate!

Amor: Quieres a toda costa que la otra persona se fije en ti. Pero, no estás usando las técnicas adecuadas.

Dinero: Hoy gastarás una buena parte de tu dinero en algo importante para ti y para tu futuro. Justifica con razones tu compra.

Trabajo: Jornada intensa de trabajo. Tendrás que desvincularte un poco de tus momentos de ocio.

Salud: Cuidado, si no cuidas esa tos puede que te quedes encerrado todo el fin de semana. Ver más sobre Cáncer…

Leo

Hoy es el día perfecto para pensar en sorprender a alguien importante para ti.

Amor: Los Leo solteros tendrán suerte hoy en el amor. Puede que un amor pasado vuelva a la carga.

Dinero: Tu nivel adquisitivo es muy neutral. No deberías preocuparte por el futuro.

Trabajo: Por mucho que corras no vas a poder llegar a tiempo con tus tareas. Es momento de delegar.

Salud: Te sientes a veces agotado, agobiado. Podrías pedir ayuda si lo necesitas. Ver más sobre Leo…

Virgo

No te está yendo muy bien últimamente en la vida. O, al menos eso es lo que tú piensas. Desde fuera todo tiene otro color.

Amor: Después de la tormenta pasada, llega el momento de calma esperado.

Dinero: Te has organizado muy mal este mes. Deberías haber guardado para las fiestas.

Trabajo: Hoy no trabajas, pero eso no significa que tengas que relajarte demasiado.

Salud: Tienes ganas de llorar constantemente. Podrías hablar con alguien para que te ayude a desahogarte de una vez por todas. Ver más sobre Virgo…

Libra

No te precipites en tu toma de decisiones. Lo has pasado mal últimamente por decisiones precipitadas. Deberías haber aprendido la lección.

Amor: Tu pareja está lejana, ausente. Dale un poco de espacio, lo necesita.

Dinero: Tu economía va viento en popa y eso es porque has sabido gestionar tu cartera. ¡Enhorabuena!

Trabajo: No vas a poder asistir a tu puesto de trabajo por causas ajenas a tu persona.

Salud: Trabaja las respiraciones durante todo el día. Siempre que notes ese nudo en el pecho, ¡respira! Ver más sobre Libra…

Escorpio

Te centras demasiado en ti. Hay personas a tu alrededor que necesitan ser valoradas.

Amor: No has luchado tanto por tu relación para que ahora acabe así. Conversar es de sabios.

Dinero: La estabilidad económica es algo que siempre has perseguido, y hoy ya ves la luz.

Trabajo: Tu agenda está llena. Tendrás que tirar de horas de ocio para poder llegar a todo.

Salud: Tus dolores de estómago no menguan. Un profesional te dirá qué es lo que tienes que hacer. Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

Dedica un poco más de tiempo al ocio. No puedes estar todo el día encerrado en tu trabajo.

Amor: Tienes cierto distanciamiento con tu pareja y eso está afectando bastante. Procura controlar la situación.

Dinero: No juegues hoy a la lotería. Nada está de tu parte en el azar.

Trabajo: No te conformes con tu nivel de conocimientos. Abre tu mente y dales la oportunidad a nuevos horizontes.

Salud: Tu negatividad te hace sentir ansiedad. Saca una sonrisa de vez en cuando. Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

No corras para conseguir lo que quieres. Podrías tropezarte y hacerte daño. ¡Literal!

Amor: La soltería no te está sentando nada bien y buscas constantemente huecos que tapar. No es una buena práctica.

Dinero: No gastes hoy demasiado. Vienen tiempos de derroche y tienes que estar preparado.

Trabajo: No te compares con nadie. Cada uno sabe lo que tiene y cómo lo ha conseguido.

Salud: Un poco de yoga o de Pilates te vendría bien para relajar tensiones. Ver más sobre Capricornio…

Acuario

El amor a medias no es amor. Piensa en finalizar tu relación o pedir ayuda para arreglarla.

Amor: Estás sufriendo demasiado, tanto que no puedes pensar en otra cosa durante el día. ¡No puedes seguir así!

Dinero: Tu familia te está pidiendo ayuda y tú debes dársela porque puedes.

Trabajo: Acepta cada nueva oportunidad que se te presente. En alguna de ellas está tu éxito.

Salud: Has cogido algo de frío, pero nada preocupante. Ver más sobre Acuario…

Piscis

Estás tan centrado en ti y en tus problemas, que no ves que los demás necesitan tu ayuda.

Amor: Estás viviendo unos momentos llenos de pasión con tu pareja. De ti depende que dure para siempre.

Dinero: Estás pendiente de ciertos gastos que te arruinarán una sorpresa que tenías pendiente.

Trabajo: Relájate. El fin de semana quiere que no pienses ni un segundo en el trabajo.

Salud: La semana te ha dejado reventado. Descansa hoy para que la semana que viene tengas toda la fuerza necesaria. Ver más sobre Piscis…