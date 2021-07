Descubre la predicción de hoy para tu signo zodiacal sobre salud, dinero y amor. SEMANA te trae el destino diario para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Tu nombre habla de ti:

Hoy hablaremos sobre la historia del significado de Paula su interpretación se podría deducir como débil o pequeño y su origen proviene del Latín Paulus. Este nombre está asociado al género femenino y hace referencia a una persona con un carácter agradable y a la vez muy seria y comprometida, está asociado a personas muy reservadas y discretas.

Paula significa débil, no obstante es una persona con una responsabilidad muy acentuada en sus relaciones de amor. No es una persona muy romántica, no obstante siempre lo da todo por su pareja y lucha por salir adelante en su relación.

Lucha para tratar de arreglar cualquier problema o conflicto que pueda surgir y en el ámbito del trabajo puede llegar a ser demasiado estricta y exigente con sus resultados o los resultados de sus compañeros.

Santos:

San Humberto, San Camilo, Santa Camila y San Camilo de Lellis.

Proverbio:

Buscamos paz y tranquilidad en cosas exteriores, cuando en realidad se encuentran en nuestro interior.

Aries

21 marzo-20 abril

Amor: Ponga los pies en la tierra y no sea tan enamoradizo.

Dinero: A través de la familia puede conseguir un dinero extra.

Trabajo: Si no se organiza bien en el trabajo, se estresará.

Salud: Óptimo estado de ánimo.

Tauro

21 abril-21 mayo

Amor: Buscará un acercamiento y las relaciones familiares mejorarán.



Dinero: No le importe gastar más ahora, se recuperará enseguida.



Trabajo: La tensión con su jefe hará del trabajo algo desagradable.

Salud: Cuide sus ojos.

Géminis

22 mayo-21 junio

Amor: Hay alguien que quiere reírse de sus sentimientos.

Dinero: Quizá le ofrezcan un viaje que le aportará beneficios.



Trabajo: Es importante que colabore con sus compañeros y se calme.

Salud: Debe abandonar sus malos hábitos alimenticios.

Cáncer

22 junio-22 julio

Amor: Si irrumpe un amor, no actúe alocadamente.

Dinero: Abra los ojos y aproveche esa ocasión para invertir.

Trabajo: En lo laboral, debe procurar ser más estricto.

Salud: Regálese una cura de sueño.

Leo

23 julio-22 agosto

Amor: Ese amor del pasado ha dejado de interesarle.

Dinero: Los asuntos económicos permanecen en punto muerto.

Trabajo: Le ofrecerán un puesto de mayor responsabilidad.

Salud: No se relaje tanto y póngase en forma.

Virgo

23 agosto-23 sept.

Amor: Tómese un tiempo antes de responder a su pretendiente.

Dinero: Ármese de valor ante gastos imprevistos.

Trabajo: Los roces con sus compañeros enturbian el trabajo.

Salud: Problemas con la tensión arterial, vaya al médico.

Libra

24 sept.-23 oct.

Amor: Olvidará a esa persona con la que ha roto hace poco tiempo.



Dinero: De nada le sirve ahorrar tanto si no disfruta de lo que tiene.



Trabajo: Busque aliados para el trabajo, los necesitará.

Salud: Hoy cuenta con mucha energía.

Escorpio

24 oct.-22 nov

Amor: Reconozca sus errores ante su pareja y la relación mejorará.



Dinero: Prosperan satisfactoriamente las inversiones del pasado.

Trabajo: Buena jornada para los proyectos de trabajo.

Salud: Ese giro de rodilla puede traerle problemas de menisco.

Sagitario

23 nov.-21 dic.

Amor: Abundantes novedades en el amor.



Dinero: Cuenta con una gran intuición para los negocios.

Trabajo: Su estado de ánimo se va a reflejar también en el trabajo.

Salud: Admirable que cuide su físico, pero vigile también su mente.

Capricornio

22 dic.-20 enero

Amor: Se muestra indiferente y es por miedo a ser rechazado.



Dinero: La seguridad económica que busca tardará en llegar.



Trabajo: Preste atención a los cambios profesionales.



Salud: No cometa excesos ni con las comidas ni con el deporte.

Acuario

21 enero-20 febrero

Amor: Si está sin pareja, hoy es un buen día para encontrarla.

Dinero: Momento perfecto para atreverse a crecer en sus negocios.

Trabajo: Tenga un poco de calma en el ámbito laboral.

Salud: La moderación es una medicina.

Piscis

21 feb.-20 marzo

Amor: Gran comunicación con su pareja a todos los niveles.



Dinero: Resuelve eficazmente todos los asuntos de dinero.

Trabajo: Las conexiones con sus clientes son buenas.

Salud: Está muy sano.