Descubre la predicción de hoy para tu signo zodiacal sobre salud, dinero y amor. SEMANA te trae el destino diario para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Las fuerzas del universo tienen sorpresas para todos. Pero, cuidado que no significa que todo sea bueno. Signos como Aries, Capricornio o Piscis, tendrán complicado avanzar en el día de hoy. Demasiados imprevistos que requieren atención. Los demás signos tendrán una jornada intensa marcada por una productividad total. Conviene separar el mundo del trabajo, con el mundo personal.

Aries

Has estado muy ocupado últimamente y ha llegado el momento de prestar más atención a tu familia.

Amor: Necesitas comprender qué significa la palabra “pareja”. Llevas tiempo en pareja sin saber su significado.

Dinero: Quieres abarcar demasiado para conseguir ingresos fáciles y no te funciona. Mejor que dosifiques.

Trabajo: Apóyate en las personas de tu alrededor para avanzar en tu trabajo. Lo estás haciendo bien, pero tienes demasiadas distracciones.

Salud: No estás durmiendo bien últimamente. Tienes la cabeza llena de conceptos a los que das mil vueltas por las noches. Ver más sobre Aries…

Tauro

Tienes ciertos problemas para mantener conversaciones serias con tus compañeros de trabajo. Céntrate, porque de ello depende el éxito de algunas de tus tareas.

Amor: Estás pasando por un momento difícil, porque tu cabeza te dice que no estás enamorado de tu pareja. Piensa bien en tus decisiones.

Dinero: Sabes que el camino que llevas no es el correcto. Gastas más de lo que ingresas y podrías tener problemas graves.

Trabajo: Confía en tu forma de trabajar. Aunque los demás piensen que no vas por buen camino, sí que es el correcto.

Salud: Deberías dejar a un lado esos malos pensamientos que te levantan dolor de cabeza. Ver más sobre Tauro…

Géminis

Intenta mantener alejados los malos royos. Debes tener cautela y no meterte en discusiones que no van contigo.

Amor: Tu pareja y tú estáis pasando por malos momentos y eso hace que estéis muy sensibles.

Dinero: Eres demasiado cauteloso. No pasa nada si gastas un poco más de la cuenta. Puedes permitírtelo.

Trabajo: Tu rutina laboral conseguirá que tu cabeza deje de pensar en todos esos problemas que te acompañan.

Salud: Cuidado con los resbalones. Deberías mirar por dónde pisas. Ver más sobre Géminis…

Cáncer

Eres demasiado caprichoso y pierdes el tiempo en muchas ocasiones. Debería pensar en madurar.

Amor: No te importe estar en soledad. Reforzará tu seguridad.

Dinero: Hoy será desastroso para tu economía. Un gasto extra está llamando a tu puerta.

Trabajo: Tómate tu tiempo. Deberías relajarte y dejar que tus proyectos den su fruto.

Salud: Eres demasiado impulsivo y eso te lleva a equivocarte. Esas equivocaciones hacen que te sientas mal contigo mismo. Ver más sobre Cáncer…

Leo

Eres demasiado dejado. Las tareas que tienes que hacer hoy, ya estás posponiéndolas para mañana. Esto es un error.

Amor: Tu pasado te atormenta. Quizá deberías hablar con tu actual pareja sobre algunos aspectos que te preocupan.

Dinero: Está ante ti la posibilidad de aumentar tus ingresos. ¡Aprovéchala!

Trabajo: Hazte las preguntas correctas en tu trabajo y obtendrás las respuestas adecuadas.

Salud: No estás pensando en tu salud por encima de todo. Deja los malos hábitos de una vez. Ver más sobre Leo…

Virgo

Evita todo comentario negativo con mala intención. Solo conseguirás hacerte daño tú mismo.

Amor: Tu pareja es tu pilar más importante. Deberías apoyarte en ella siempre que lo necesites.

Dinero: No te has gestionado bien estos días atrás, y ahora toca pedir ayuda a la familia.

Trabajo: Es un día perfecto para relajarse. Tienes poco sobre la mesa y puedes permitírtelo.

Salud: Hoy no te duele la cabeza tanto como otros días. Todo apunta a que descansarás mejor. Ver más sobre Virgo…

Libra

Hoy es el día clave para que puedas enmendar tus errores. La clave está en pedir perdón.

Amor: Alejaste a una persona de tu vida sin motivo y ahora el remordimiento te come por dentro. ¡Acepta tu error!

Dinero: No malgastes hoy ni un euro. Podrías necesitarlo mañana.

Trabajo: Estás trabajando muy duro, pero hoy no llegarás a tus objetivos.

Salud: Hoy deberías comenzar a hacer algo de ejercicio para olvidarte de los excesos de la semana pasada. Ver más sobre Libra…

Escorpio

Siempre has sido un poco cabezón, pero sabiendo que esto no te viene nada bien, deberías plantearte ceder un poco alguna vez.

Amor: El amor de tu vida ya no está contigo y no puedes hacer más que superarlo.

Dinero: No te preocupes por el terreno económico. No estás para tirar cohetes, pero no puedes quejarte.

Trabajo: Eres feliz en tu trabajo y eso se nota porque tu productividad solo va en aumento.

Salud: Cambia de colchón. El que tienes te está haciendo daño en la espalda. Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

Solo lograrás triunfar si marcas unas metas bien claras. Si no lo haces, no habrá forma de crecer.

Amor: Deberías dejar de insistirle a esa persona. Te ha dejado claro que no quiere estar en tu vida.

Dinero: Tu economía va viento en popa. Plantéate una buena cena con algún amigo.

Trabajo: Hoy tendrás tendencia a procrastinar. No puedes luchar contra tu mente.

Salud: Tus inseguridades te están creando un vacío por dentro que ya afecta a tu autoestima. Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

Hoy va a ser un día de retrasos impensables. Por mucho que corras y quieras llegar a tiempo, será imposible hacerlo.

Amor: Tu pareja forma parte de tu rutina y debes incluirla en tus planes. No actúes a sus espaldas.

Dinero: Has estado ahorrando desde hace tiempo y hoy es el día perfecto para invertir en lo que estabas pensando.

Trabajo: Hoy el día no irá como tú pensabas. Todo estará en tu contra y por más empeño que pongas no saldrá como tú quieras.

Salud: La ansiedad te está matando. Ha llegado el momento de pedir ayuda. Ver más sobre Capricornio…

Acuario

Deberías tener más respeto hacia algunas personas. Tu falta de respeto no te llevará a ningún buen puerto.

Amor: Deberías hacerle saber a tu pareja cuánto la amas. De no hacerlo, podrías perderla.

Dinero: Deberías guardar para mañana. Hoy no es un buen día para gastar tus ahorros.

Trabajo: No te obsesiones con una tarea que no sale. Pasa a la siguiente o pide ayuda para solventarla.

Salud: Hoy no hay excusa. Tienes que ponerte en forma de una vez por todas. Ver más sobre Acuario…

Piscis

Has esperado demasiado al día de hoy. Pero, no va a ser como esperabas. No te obsesiones.

Amor: Tu pareja te pide a gritos un poco de atención.

Dinero: No estás organizando bien tus finanzas. Deberías contratar un profesional que no te haga perder tanto dinero.

Trabajo: El trabajo te va genial. Todos tus proyectos te dan frutos y tú no puedes ser más feliz.

Salud: La frustración va a apiadarse de ti en el día de hoy. Quizá la mañana sea tranquila, pero al caer la tarde todo cambiará. Ver más sobre Piscis…