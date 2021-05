Descubre la predicción de hoy para tu signo zodiacal sobre salud, dinero y amor. SEMANA te trae el destino diario para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Tu nombre habla de ti:

El significado de Tomas es un apelativo del género masculino de procedencia arameo. Su significado es muy ambiguo en muchas ocasiones se suele decir que es el Gemelo y en otras el hermano fortuito.

Tomás es un agraciado de Dios tiene una habilidad especial para mantener una sonrisa implacable en su rostro, le gusta consentir a su pareja y hacerla sentir única, en ocasiones suele tener un carácter distorsionado ya que no sabe como decir no, en su aspecto laboral le gusta ser líder. Toma decisiones muy sensatas y madura, regularmente suele ser orgulloso, cuando decide algo no escucha opiniones solo ve su norte hasta llegar al final.

Se propone metas continuamente permitiéndose así en ser una mejor persona, le gusta la cultura así como las artes, posee gran habilidad para el dibujo, suelen ser muy inteligentes ya que utilizan los dos hemisferio del cerebro.

Santoral:

Santa Domitila, San Nereo y Santo Domingo de la Calzada.

Proverbio:

El pequeño pájaro no canta hasta que oye a los mayores.

Aries

21 marzo-20 abril

Amor: Ordene sus sentimientos y así evitará malentendidos.



Dinero: Ponga un poco de orden en los asuntos económicos.

Trabajo: No eche a perder todo el trabajo realizado, por una nimiedad.

Salud: Evite el alcohol, no le conviene. Ver más sobre Ares…

Tauro

21 abril-21 mayo

Amor: No provoque discusiones sin sentido con su pareja.



Dinero: Las necesidades de una persona cercana no le dejan ahorrar.



Trabajo: Con su imaginación logrará sus metas profesionales.

Salud: Debe empezar hoy mismo a cuidarse. Ver más sobre Tauro…

Géminis

22 mayo-21 junio

Amor: Intente mantener la química en su relación de pareja.



Dinero: En sus manos está la clave para mejorar su economía.

Trabajo: Su valía profesional se está cuestionando, defiéndase.

Salud: Deseos de dejar el tabaco, lo conseguirá. Ver más sobre Géminis…

Cáncer

22 junio-22 julio

Amor: Aparecen los celos en su relación.



Dinero: Esa nueva relación supone el comienzo de un buen negocio.

Trabajo: Sus iniciativas llamarán la atención de sus superiores.

Salud: Evite consumir bebidas frías, ha de cuidarse la garganta. Ver más sobre Cáncer…

Leo

23 julio-22 agosto

Amor: Busque la armonía con su pareja.



Dinero: Sus gastos cotidianos van a aumentar.

Trabajo: Si tiene ofertas de trabajo, tenga calma y piense despacio.

Salud: Admirable que cuide su físico, pero vigile también su mente. Ver más sobre Leo…

Virgo

23 agosto-23 sept.

Amor: Jornada conflictiva con su pareja.



Dinero: Su imaginación le saca de los apuros económicos.

Trabajo: Ciertas trabas laborales, no deben preocuparle.

Salud: El deporte es una fuente para adquirir fuerza. Ver más sobre Virgo…

Libra

24 sept.-23 oct.

Amor: Una relación del pasado trata de interferir en la actual.

Dinero: Jornada favorable para triunfar económicamente.



Trabajo: Relájese, no sea tan competitivo en el trabajo.

Salud: Su cabeza estará más sensible que de costumbre. Ver más sobre Libra…

Escorpio

24 oct.-22 nov

Amor: Las reuniones sociales le ayudarán a mejorar su vida afectiva.



Dinero: Ponga su dinero a salvo de los amigos interesados.

Trabajo: Tiene la sensación de que sus jefes le exigen demasiado.

Salud: Comidas largas crean vidas cortas. Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

23 nov.-21 dic.

Amor: Si está seguro de que esa es la persona, dígaselo.



Dinero: Su economía es lo que más le va a preocupar en esta jornada.

Trabajo: Su jefe le felicitará por su trabajo.

Salud: Un consumo mayor de frutas y verduras le hará bien. Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

22 dic.-20 enero

Amor: No se acomode, atienda las demandas de su pareja.



Dinero: Su encanto le servirá para hacer una buena compra.



Trabajo: En su entorno laboral no surgirán problemas.

Salud: Haga realidad ese merecido y deseado descanso. Ver más sobre Capricornio…

Acuario

21 enero-20 febrero

Amor: Hoy estará atractivo e irresistible.



Dinero: Buen momento para los asuntos económicos.

Trabajo: Tienda la mano a ese compañero que tanto le necesita.

Salud: Ágil y con energía suficiente para hacer lo que le apetezca. Ver más sobre Acuario…

Piscis

21 feb.-20 marzo

Amor: Encontrará a su pareja perfecta, en lo físico y en lo afectivo.



Dinero: Día perfecto para invertir.

Trabajo: Elija cuidadosamente a sus socios para el futuro.

Salud: Debe olvidar por unos días su obsesión por las dietas. Ver más sobre Piscis…