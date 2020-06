“Todos nuestros sueños pueden hacerse realidad si sólo tenemos el coraje de perseguirlos.” decía Walt Disney. Ese coraje al que hacía referencia debemos encontrarlo en las profundidades de nuestro corazón.

Si estás deseando ver tus sueños materializarse adquiere un poco de confianza sabiendo que te depara el futuro.

Aries

Estás convencido de que tienes la razón en todo y eso puede que no sea así. Acepta que también te puedes equivocar.

Salud: Debes cuidar más tu salud dental, es el momento de pedir cita en el dentista.

Amor: El amor no viene con libro de instrucciones, todo lo que aprendes lo acabas descubriendo por ti mismo.

Dinero: Vender algunas cosas de segunda mano es un extra que puede ayudarte a tapar algunos agujeros de forma inmediata.

Trabajo: Empezar bien la semana te dará algunas pistas de cómo puede desarrollarse.

Tauro

El drama llega a tus pensamientos cuando no sabes nada lo que te rodeará, no lo veas como algo negativo, no lo será.



Salud: Estás tomando demasiados dulces, revisa tu dieta o ganarás unos kilos de más.

Amor: La improvisación es mejor de lo que podrías llegar a pensar, no saber hacia dónde vas te hará tener más interés.

Dinero: Hay siempre un miedo interno a que te roben que te hace tener varias contraseñas innecesarias que puedes olvidar.



Trabajo: Llegar con una sonrisa a la oficina es la clave de tu éxito este lunes, no dejes que se borre.

Géminis

Vivir tu reinado desde la distancia te estará preocupando, tú que eres de abrazos y de besos deberás contenerte.



Salud: Tu salud emocional de hoy te hará sentir físicamente mucho más fuerte que hasta ahora.

Amor: Celebrar una fiesta íntima puede dar lugar a una serie de beneficios enormes para ti, aprovecha esta soledad sentimental.

Dinero: Habrá algunos momentos en los que dudarás de tus capacidades, pero al final siempre consigues pagarlo todo a tiempo.



Trabajo: Tener o no tener trabajo no determina realmente el tipo de persona que eres.

Cáncer

Estar en pareja y sentirse solo es uno de tus errores más comunes, debes alejar totalmente esta opción.



Salud: La visión de tu cabello, piel y uñas puede revelar problemas mayores.

Amor: No hay tiempo para nada más, cuando estás remando en soledad, el barco se hunde, si decides quedarte no avanzarás.

Dinero: La gestión de tu suelde puede haberse quedado en nada este mes, acumulas demasiadas deudas.



Trabajo: Es un buen momento para dar a conocer todo lo que haces en las redes sociales.

Leo

Todo fuego llega un momento que se apaga y especialmente si es demasiado intenso, controla tu carácter más radical.



Salud: No dudas de tus capacidades, pero terminas sin fiarte de los demás.

Amor: Estás conociendo a alguien, pero no debes precipitarte, apaga esa pasión antes de que sea tarde o puedes asustarlo.

Dinero: No tienes intenciones de bajar el ritmo de gastos, pese a la crisis quieres mantener tu estatus cueste lo que cueste.



Trabajo: Para conseguir empezar bien la semana, no olvides poner en orden el despertador.

Virgo

El día empezará con unas señales inequívocas, la naturaleza te sonreirá para que no te falte nada de nada.



Salud: Una hora de ejercicio al día es más que suficiente para estar en forma.

Amor: Es un momento perfecto para el amor, el que puede que no esté preparada es la otra persona, tú si lo estarás.

Dinero: El ahorro es una de las mejores maneras de evitar grandes fugas de dinero, mantén el control de tus números.



Trabajo: No alejes las oportunidades, no cierres ninguna puerta, contesta los correos.

Libra

Te sonríe la fortuna y el amor, hoy no podrás estar más feliz, aunque sea lunes estarás preparado para todo.



Salud: Los estiramientos son tan o más importantes como el resto del ejercicio.

Amor: Estás cosechando todo lo sembrado, si en el pasado has cuidado tus relaciones, recibirás la recompensa.

Dinero: Ganas dinero suficiente para vivir bien, no es necesario que te sobre esfuerces para pagar algo que no necesitas.



Trabajo: Si tienes una propuesta de más horas sobre la mesa, no te precipites en responder.

Escorpio

Puede que hasta ahora no te hayas sentido tan solo, pero hoy tendrás un vacío que será difícil de llenar.



Salud: No dormir por las noches es tu peor pesadilla en todos los sentidos.

Amor: No esperarás a que nada llegue por su propio pie, irás en busca de una conversación que puede cambiar tu relación.

Dinero: En tu cartera tienes las tarjetas listas para la acción, si las usas te quedarás sin casi dinero para impuestos.



Trabajo: No te sobre esfuerces en un trabajo que no termina de convencerte del todo.

Sagitario

Si crees que tu propio cuerpo es el causante de ciertos problemas, te equivocas, los bloqueos en tu mente son peligrosos.



Salud: Estar toda la noche viendo la tele tiene sus consecuencias al día siguiente.

Amor: Estás con una persona que realmente sabe muy bien como manipularte, en breve dejarás de ser tú mismo.

Dinero: No tienes tanto dinero como antes de la crisis, pero sí lo suficiente para poder estar tranquilo este lunes.



Trabajo: Madrugar te sienta tan mal que ya no sabes que hacer para no hacerlo.

Capricornio

Las ideas fijas son tus peores aliados, hoy intentarás ser flexible, en especial en temas financieros, aunque será difícil.



Salud: Tu cabeza va a mil por hora, o miras de centrarte en el presente o te dolerá más.

Amor: El amor que sientes por una persona se multiplicará por diez, cuando estás seguro de lo que sientes nada te para.

Dinero: Hay siempre un punto de alegría que puede llegar cuando descubres una pequeña inversión, arriésgate un poco.



Trabajo: Eres un maestro de los trabajos fijos, pero descubrirás el placer de los esporádicos.

Acuario

En este primer día de la semana debes poner las bases y planificar un poco más o te entregarás al caos más absoluto.



Salud: Estar en vías de ponerte en forma, significará que debes tener constancia.

Amor: Estás en plena forma y se nota, cuando miras a alguien lo atraes de inmediato a tu vida como si fueras un imán.

Dinero: Tu aspecto más hippie saldrá de nuevo a la luz, vivir con pocos recursos puede que hasta te motive.



Trabajo: Tienes un plan infalible que puede que no lo sea tanto, mira bien qué haces hoy.

Piscis

No ser consciente de lo que puedes o no hacer durante este lunes atípico te llevará a tomar decisiones equivocadas.

Salud: No eres consciente de lo que tienes gasta que lo pierdes, mira bien qué has perdido hoy.

Amor: Cumplirás un antiguo ritual, dice que si duermes con unas hojas de laurel podrás soñar con tu amor verdadero.

Dinero: Estarás en plena forma financiera, recogerás todo el dinero que puedas para no gastar nada a partir de hoy.



Trabajo: Te costará no ceder ante las amenazas de tus compañeros de trabajo de una huelga.

