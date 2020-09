Descubre la predicción de hoy para tu signo zodiacal sobre salud, dinero y amor. SEMANA te trae el destino diario para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Hoy será un buen día para Capricornio, sin embargo, no correrá la misma suerte Leo que tendrá que superar algunas barreras. No obstante, los astros no dudarán en favorecer a los demás signos del zodiaco durante el día de hoy.

Aries

La buena racha con la que estabas contando parece que llega a su fin. No desesperes que todo es cuestión de tiempo.

Amor: Tu relación va viento en popa. Todo lo que necesitas lo recibes de la otra persona.

Dinero: Las inversiones con amigos no son una buena idea. Puede que pierdas gran parte de tu capital.

Trabajo: Busca la forma de meditar tus acciones antes de cometerlas o puede que, después, sea demasiado tarde.

Salud: No es tarde aún para cambiar tus hábitos. Comienza con un poco de ejercicio y comida sana. Ver más sobre Aries…

Tauro

Hoy buscarás tu propio espacio entre la multitud. Mejor que no hagas quedadas con amigos o familiares o te aislarás por completo.

Amor: El desamor está provocando en ti un desánimo importante. Intenta evitarlo.

Dinero: Es momento para los caprichos. Quizá algo caro te haga sentir especial.

Trabajo: Tienes exceso de confianza, lo que puede jugar en tu contra. ¡Contrólate!

Salud: Te estás metiendo en un túnel sin salida. No puedes dormir por las noches y el café no te ayuda. Ver más sobre Tauro…

Géminis

El día va a parecerte eterno. Además, tu desgana te hará desviarte de todas las tareas que tenías planeadas en el día de hoy.

Amor: Para la convivencia no hay recetas mágicas. Lo mejor es que pongáis las cartas sobre la mesa.

Dinero: Aprende de tus errores. Lo que fue una pérdida de dinero en el pasado, ahora lo será también.

Trabajo: Deberías pensar en madurar, o podría jugarte malas pasadas en el trabajo.

Salud: Si no te encuentras bien, lo mejor será que visites a tu médico. Puede que tengas un problema fácil de solucionar. Ver más sobre Géminis…

Cáncer

¿Por qué te complicas tanto la vida? Lo blanco es blanco y lo negro es negro… ¡No hay medias tintas!

Amor: Una oportunidad está a la vuelta de la esquina. Ten el radar puesto las 24 h del día.

Dinero: Piensa en frío. Las decisiones en caliente te harán gastar dinero de más.

Trabajo: Jornada de altibajos en el trabajo. Pero, nada que no puedas solucionar con tus grandes dotes.

Salud: Sigue con el tratamiento que te habían recomendado. De dejarlo a medias tendrás algunas consecuencias. Ver más sobre Cáncer…

Leo

Hoy es un día perfecto para el amor. Se claro por tu parte y todo irá viento en popa.

Amor: Si estás en pareja podrías dedicar el día a algún plan especial. ¡Serás recompensado!

Dinero: No estés todo el día deprimido porque no tienes ni un euro en la cartera. Son meses difíciles, pero pronto vendrán tiempos mejores.

Trabajo: Hoy vivirás una jornada llena de retrasos. Tendrás que lidiar con ello porque el día no tiene más horas.

Salud: Tu cuerpo tiene sus límites. Procura escucharlo y parar cuando sea necesario. Ver más sobre Leo…

Virgo

Las cosas que están bien firmes no siempre permanecen así. Quizá un viento pueda con ellas. ¡Cuidado!

Amor: Después de la tormenta llega la calma. Disfruta de ella, pero no te confíes, pronto podría volver a llover.

Dinero: Demasiados gastos a la vista. Procura organizar bien tu cartera para poder llegar a fin de mes.

Trabajo: Deberás hacer un esfuerzo extra para cumplir con todos los objetivos propuestos.

Salud: Algo está fallando. Quizá deberías hacerte unos análisis para descartar cualquier problema. Ver más sobre Virgo…

Libra

Alguien lejano se pondrá en contacto contigo pronto. Será una buena oportunidad para retomar relaciones estancadas.

Amor: Demuestra a la persona a la que quieres todo lo que te importa o puede que la pierdas para siempre.

Dinero: Por fin ves como avanza tu economía, y es que has trabajado mucho para que eso pase.

Trabajo: Sigue así. Tus esfuerzos van dando los resultados esperados. ¡Hazte valer!

Salud: Demasiadas pesadillas por la noche. Intenta llegar a la cama más relajado. Ver más sobre Libra…

Escorpio

Tus irresponsabilidades están siendo pagadas por personas de tu alrededor. Quizá ha llegado el momento de empezar a sentar cabeza.

Amor: Evita a toda costa cualquier discusión con tu pareja. El vínculo está en peligro.

Dinero: Tranquilidad a la vista. Hacía tiempo que no te sentías tan a gusto con tus finanzas.

Trabajo: Intenta ser positivo en el trabajo. Tu negatividad está trasladándose a tu entorno y eso se nota en los resultados.

Salud: Gozas de buena salud. Procura no estropearlo. Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

Lo mejor será que no discutas por tonterías, o más tarde te darás cuenta de que no merecía la pena.

Amor: No toques lo que no es tuyo. Es un consejo que te damos para que luego el que salga perdiendo no seas tú.

Dinero: Buen día para jugar a la lotería. No te tocará el gordo, pero algo puede caer.

Trabajo: Busca nuevas oportunidades de negocio. Aunque tengas tu trabajo estable, podrías necesitarlas pronto.

Salud: Tu negatividad te hace sentir ansiedad. Saca una sonrisa de vez en cuando. Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

El día va a pasar muy rápido. Tan rápido que serás incapaz de terminar tus tareas.

Amor: Buen momento para estar en pareja. Planea algo para sorprenderla.

Dinero: No seas tan exigente contigo mismo. A veces no es necesario tener tanto dinero para ser feliz.

Trabajo: Evita marcarte metas que sabes que no puedes cumplir. Mejor será bajar un nivel tus objetivos.

Salud: Nunca vas a poder estar a tope de energía si no duermes bien. Ver más sobre Capricornio…

Acuario

Cuidado al realizar tareas. Si tienes una lista larga, puede que te quedes a medias.

Amor: Se acabó la suerte. Encontrarás en tu pareja aspectos que no te gustan demasiado.

Dinero: Hay que ser responsable y empezar a pensar en el futuro de tu familia.

Trabajo: Acepta cada nueva oportunidad que se te presente. En alguna de ellas está tu éxito.

Salud: Parece que te encuentras un poco destemplado. Puede que sea el ritmo de vida que te está pasando factura. Ver más sobre Acuario…

Piscis

No te distraigas en cosas que no son fundamentales en el día de hoy o puede que esto te retrase.

Amor: A la vista está una nueva oportunidad de encontrar el amor. No digas que no.

Dinero: Te centras demasiado en aumentar tus ingresos. Quizá solo tienes que sentarte a esperar.

Trabajo: No es necesario dedicar todo el tiempo del mundo al trabajo. Relájate un poco.

Salud: Procura dormir más horas. Las que duermes ahora no son suficientes, aunque creas que sí. Ver más sobre Piscis…