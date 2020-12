Descubre la predicción de hoy para tu signo zodiacal sobre salud, dinero y amor. SEMANA te trae el destino diario para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

En el día de hoy serán Acuario y Capricornio los dos mayores beneficiados en lo que respecta al amor, mientras que Tauro y Escorpio serán los que tengan que hacer frente a las situaciones más complicadas.

Aries

Tendrás una jornada tranquila en la que podrás centrarte en disfrutar junto a tus seres queridos.

Amor: Gran armonía en la pareja gracias al esfuerzo de las dos partes. La pareja se ve reforzada.

Dinero: No estas utilizando demasiado bien tu dinero y esto podría llegar a tener consecuencias negativas.

Trabajo: En el trabajo no te dejes llevar por las apariencias y trata de mantener un buen ambiente laboral.

Salud: Es posible que durante la jornada sufras de algunos problemas estomacales leves. Ver más sobre Aries…

Tauro

Aprovecha el tiempo libre para tratar de reponer fuerzas practicando alguna actividad al aire libre.

Amor: Trata de ser menos brusco con tu pareja o podrías llegar s sufrir las consecuencias.

Dinero: Debes empezar a pensar más en proteger tus intereses económicos. No malgastes tu dinero.

Trabajo: Te encuentras bajo una influencia positiva que ayuda a la hora de llevar a cabo tu trabajo.

Salud: Para poder mejorar tu estado de forma es el momento de que empieces a hacer ejercicio. Ver más sobre Tauro…

Géminis

Es el momento de hacer nuevas actividades que te ayuden a liberarte de todas las preocupaciones de tu día a día.

Amor: No tengas miedo a la hora de lanzarte para tratar de disfrutar de una nueva relación de amor.

Dinero: Estás en un momento en el que te puedes permitir correr el riesgo a la hora de hacer algunas inversiones.

Trabajo: En el trabajo todo te va bien, por lo que no tienes de qué preocuparte por el momento.

Salud: En estos momentos tu cuerpo necesita un mayor descanso para recuperarse. Ver más sobre Géminis…

Cáncer

Hoy te será más sencillo que nunca conectar con otras personas, por lo que será un buen momento para hacer nuevas amistades.

Amor: Es un buen día para tratar de tener un mayor acercamiento con tu pareja. Propón algún tipo de plan para la jornada.

Dinero: Tus negocios empiezan a dar sus frutos. Tu economía mejora.

Trabajo: Es el momento de que empieces a pensar en tu futuro y en la posibilidad de montar tu propio negocio.

Salud: Al final del día te notarás cansado. Trata de aprovechar el tiempo libre para poder descansar. Ver más sobre Cáncer…

Leo

Quieres sentirte libre, por lo que puede ser el momento de tomar decisiones que te permitan disfrutar de mayor libertad.

Amor: Es el momento de que te abras a conocer a nuevas personas que puedan llegar a tu vida.

Dinero: Tu economía por fin empieza a respirar, por lo que podrás darte algún capricho.

Trabajo: Debes aprender a separar los asuntos profesionales de los personales.

Salud: Empieza a cuidar más tu alimentación apostando por productos saludables y rutinas sin comida basura. Ver más sobre Leo…

Virgo

Tu curiosidad y ganas de vivir nuevas experiencias está aumentando. Es el momento de probar a hacer eso que siempre has deseado y no te has atrevido.

Amor: La relación amorosa que estás viviendo va por el buen camino, pero no debes descuidarla para que continúe de esta manera.

Dinero: Debes empezar a controlar tus gastos. Trata de comprar solo aquello que realmente necesites.

Trabajo: Es el momento de demostrar todo lo que vales en tu puesto de trabajo. El esfuerzo dará sus frutos.

Salud: Trata de no agobiarte con el ritmo diario que llevas. Practica alguna actividad para relajarte. Ver más sobre Virgo…

Libra

Hoy estarás especialmente creativo, por lo que serás muy original en todo aquello que realices.

Amor: Es un buen día para pasarlo junto a tu pareja y poder disfrutar de alguna actividad en común.

Dinero: Tus gastos van a empezar a aumentar, por lo que trata de reducir los caprichos.

Trabajo: Es el momento de empezar nuevos retos y quizás aceptar esa propuesta laboral que te puede llegar.

Salud: Tu cuerpo necesita de un mayor cuidado y tu piel de más y mejor hidratación. Ver más sobre Libra…

Escorpio

Será positivo para ti romper con la rutina del día a día y aprovechar el tiempo libre para hacer algo completamente diferente.

Amor: Un ataque de celos podría provocar que haya una fuerte discusión en la relación.

Dinero: Evita hacer hoy inversiones económicas, ya que hoy no será un buen día para ti.

Trabajo: Empieza a trabajar más con tus compañeros de trabajo y deja el individualismo a un lado.

Salud: Es posible que empieces a sufrir problemas de insomnio. En vez de frustrarte, aprovecha el tiempo hasta que vuelva el sueño. Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

Estarás especialmente animado y con ganas de socializar durante la jornada. Es un buen día para conocer gente.

Amor: Tendrás un día tranquilo en el amor, sin demasiados percances ni quebraderos de cabeza.

Dinero: Acaban los malos tiempos para tu economía, que empieza a recuperarse.

Trabajo: Tendrás suerte en ese nuevo proyecto profesional que vas a iniciar.

Salud: Recientemente has dejado de lado tu estado físico y alimentación. Recupera los buenos hábitos. Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

Necesitas una mayor actividad en tu vida. Por ello, aprovecha la jornada para practicar tus actividades favoritas.

Amor: No te ilusiones antes de tiempo en el amor o podrías acabar sufriendo las consecuencias.

Dinero: Surgen problemas económicos que se resolverán rápido.

Trabajo: Debes esforzarte más en el trabajo si no quieres llegar a tener malas noticias.

Salud: Es el momento perfecto para dar comienzo a una nueva actividad. Ver más sobre Capricornio…

Acuario

Ha llegado el momento de que tomes decisiones importantes en tu vida. Deja de posponerlas y empieza a marcar tu camino.

Amor: Es el día propicio para que se produzca ese acercamiento con la persona especial que ronda tus pensamientos.

Dinero: Controla tus gastos o podrías llevarte más de una sorpresa negativa.

Trabajo: Acostúmbrate a trabajar en equipo.

Salud: Es posible que tengas algunos dolores de cabeza a lo largo del día. Ver más sobre Acuario…

Piscis

La mañana de hoy comenzará con mucho movimiento y será impredecible, mientras que la tarde será mucho más tranquila.

Amor: Trata de evitar las discusiones en pareja, ya que podrías cometer un error al decir palabras poco apropiadas.

Dinero: Es el momento de que empieces a buscar nuevas fuentes de ingresos.

Trabajo: Tus jefes sabrán apreciar el trabajo que haces.

Salud: Intenta aprovechar tu tiempo libre para relajarte y recuperar fuerzas. Ver más sobre Piscis…