Estás viviendo momentos espléndidos, especialmente a nivel personal. Si no tienes pareja no te

agobies. Lo que importa es que te encuentras de cine en tu propia piel. En el trabajo últimamente no recibes grandes satisfacciones, pero no habrá altibajos.

Amor: Es posible que se sienta agredido en sus sentimientos.

Dinero: No es momento de derrochar.

Trabajo: Controle esa ansiedad, no le favorece para que el trabajo fluya.

Salud: Prudencia, no cometa excesos con la alimentación.