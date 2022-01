San Celso, Santa Benedicta y Santa Angela de Foligno.

Amor: Se debatirá entre sus deseos amorosos o la rutina.

Dinero: Obtendrá beneficios inesperados.

Trabajo: Situación laboral inmejorable.

Salud: Hágase unos análisis de sangre para controlar su salud.

Amor: Ya es hora de abandonar esa permanente aflicción.

Dinero: Se produce un ingreso que no esperaba.

Trabajo: Jornada dura en el trabajo, intente concentrarse.

Salud: Hoy está más despistado de lo normal.

Amor: Día importante en el terreno amistoso.

Dinero: No abuse del móvil si no quiere que su factura ascienda.

Trabajo: Intente ser más organizado en su trabajo.

Salud: Bien físicamente, pero algo intranquilo.

Amor: Ocasión propicia para consolidar su relación sentimental.

Dinero: Solucione sus problemas económicos.

Trabajo: Jornada laboral creativa.

Salud: Si el estrés aumenta deberá ponerle remedio.

Amor: Buen día para intentar un acercamiento con su pareja.

Dinero: Cuidado con los riesgos económicos.

Trabajo: Si cambia de trabajo, elija el que le ofrezca mejor futuro.

Salud: Sus dientes están muy sensibles al frío y al calor.

Amor: Las contrariedades que tenía con su pareja se disipan.

Dinero: Económicamente, aparece la oportunidad que esperaba.

Trabajo: Sea tolerante con sus compañeros de trabajo.

Salud: Jornada ideal para alcanzar un equilibrio mental.

Amor: Los celos influirán notablemente en la relación con su pareja.

Dinero: Disponga de su dinero a su antojo.

Trabajo: El trabajo se realizará de forma mucho más agradable.

Salud: La espalda le dará algún problema, revise su colchón.

Amor: Sea más comunicativo con la persona amada.

Dinero: Quizá pierda un objeto de gran valor en un descuido.

Trabajo: La formación es la antesala de cualquier trabajo.

Salud: Si tiene problemas de circulación, ejercite las piernas.

Amor: Época de romanticismo que desemboca en felicidad.

Dinero: Hoy un familiar le descabalará su presupuesto.

Trabajo: No debe despistarse, sea más sistemático trabajando.

Salud: Las cenas no deben ser copiosas.

Amor: Su vida sentimental funciona.

Dinero: Procure controlar mejor los gastos o tendrá problemas.

Trabajo: Que el éxito profesional no se le suba a la cabeza.

Salud: Dinámico y con muchas ganas de pasárselo bien.

Amor: Reencuentro muy agradable con una antigua amistad.

Dinero: Los astros favorecen la posibilidad de generar dinero.

Trabajo: Si no tiene trabajo, las oposiciones son una opción.

Salud: La falta de sueño debe acabar.

Amor: Hay un refrán que dice: más vale solo que mal acompañado.

Dinero: Empieza a disfrutar de un buen momento económico.

Trabajo: Replantéese su comportamiento en el trabajo.

Salud: Descanse o su salud se verá resentida.

