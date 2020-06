George Herbert dejó escrito que: “Si esperas a que llegue el momento perfecto, acabarás esperando toda tu vida. Es mejor que cojas lo que tienes y empieces ya.”

Este martes es momento de vivir el presente y de atender el designio de los astros. Los signos empiezan a entrar en la fase de luna llena momento en que la realidad y el ahora cobran protagonismo.

Aries

Tu sentido del deber te hará actuar en favor de algunas personas, tus buenas obras tienen siempre una recompensa.



Salud: Los resfriados están en el orden del día, no te asustes por un estornudo.

Amor: En temas del corazón tienes tendencia a hacer algunas concesiones de más, evita hacerlas antes de que sea tarde.

Dinero: Hay siempre una correlación entre el dinero que entregas y el que recibes, busca las conexiones, analiza tus cuentas.

Trabajo: Tu empleo forma parte de ti, pero no será una parte indispensable.

Tauro

Esperar eternamente no te hará conseguir lo que deseas, es momento de actuar, lamentarte no sirve de nada.



Salud: Tus grandes males empiezan y terminan en la cocina, intenta no asaltar la nevera.

Amor: El amor por alguien de tu pasado te hará reflexionar, es momento de que aceptes lo sucedido y avances.

Dinero: Tienes la suerte de ser una persona ahorradora, pero de vez en cuando deberás gastar para ser un poco más feliz.



Trabajo: Hay siempre un trabajo nuevo esperando, no te desesperes si aún no llega.

Géminis

Es momento de que pongas las bases de un futuro prometedor, hoy es el primer día de un cambio de ciclo necesario.



Salud: En pleno siglo XXI debes aceptarte tal y como eres, sin miedo a nada.

Amor: Algunas personas deberían llegar a tu vida con un libro de instrucciones, te costará descifrar un mensaje que será muy importante.

Dinero: El dinero se convertirá en una fuente de problemas familiares, las herencias van y vienen, la familia siempre se queda.



Trabajo: No te sobre esfuerces, no sirve de nada hacerlo todo sin una recompensa.

Cáncer

La luna llena estará empezando a notarse, con unos sentimientos que brotan de tu corazón hacia el exterior de una forma sorprendente.



Salud: Tus emociones serán las causantes de un pequeño problema de salud.

Amor: Serás capaz de decir lo que nunca te habías atrevido a expresar, las palabras fluirán de un modo que te harán mucho bien.

Dinero: Tu cartera tiene un fondo, no empieces a gastar demasiado o no llegarás a final de mes en optimas condiciones.



Trabajo: El horario de trabajo lo deberás respetar al máximo o perderás dinero.

Leo

Respira hondo Leo, llegan tiempos que pueden ser complicados para ti, no temas el futuro, es mucho mejor de lo que esperas.



Salud: No temas una pequeña revisión, podrás tener unos resultados esperados.

Amor: Tus sentimientos tienen fecha de caducidad o eso parecerá hoy, ten cuidado con la forma en la que los expresas o los consumirás antes.

Dinero: Hay siempre un plus esperándote, se necesitan hacer muchas extras para conseguirlo, pero llegarás hasta tus objetivos.



Trabajo: Hoy puedes ser el empleado perfecto, siempre y cuando te lo propongas.

Virgo

En cualquier parte del mundo serías una persona afortunada, no limites tus sentimientos a la situación actual, no merece la pena.



Salud: Tu cuerpo necesita quemar algunas calorías, empieza una nueva rutina de ejercicio.

Amor: El amor es una fuente de emociones que va y viene, solo se mantendrá estable cuando centres tu atención en una sola persona.

Dinero: Tienes todo lo necesario para ser feliz, aspirar a tener mucho más es un grave error, acepta y valora lo que tienes en este momento.



Trabajo: No hay trabajos perfectos, solo días más cómodos que otros, hoy será de esos.

Libra

El equilibrio es tu fin máximo, aunque en algunas ocasiones puede tardar en llegar, hoy podrás sentir que te inclinas hacia un lado.



Salud: Tu mente es la causante de ciertos problemas de salud hoy, calma tus pensamientos.

Amor: No sueltes la mano de esa persona que te está acompañando, este pequeño gesto puede desequilibrarte emocionalmente.

Dinero: Recibir ayuda de alguien de tu familia puede sacarte más de una lágrima, ese regalo marcará un antes y un después.



Trabajo: Las relaciones profesionales no son siempre placenteras, hoy serán complicadas.

Escorpio

El rey del misterio tiene siempre algunos pequeños problemas a la hora de transmitir emociones, hoy serás una persona extremadamente fría.



Salud: La rutina es tu peor enemiga, tanto sedentarismo te pasará factura a largo plazo.

Amor: La edad del hielo ha empezado en tu corazón, tendrás miedo de expresarte, de esta manera querrás evitar que te hagan daño.

Dinero: Sabes como hacer que el dinero llegue hasta ti, pero rara vez lo pones en práctica, hoy necesitarás un poco de esa suerte.



Trabajo: Te será complicado mantener el ritmo de trabajo, haz hasta donde puedas.

Sagitario

El universo estará conspirando a tu favor, la teoría es que vas a poder cumplir con tus deseos, a la práctica, debes actuar para lograrlo.



Salud: Tus piernas cansadas son un síntoma de que pasas demasiado tiempo de pie.

Amor: Tus relaciones han acabado cuando has sentido ese clic que se activa cuando el egoísmo vuelve a tu vida, no pienses solo en ti mismo.

Dinero: Buscar la olla llena de monedas de oro al otro lado del arcoíris no es una opción, sé realista con tus aspiraciones.



Trabajo: Llegar o no puntual al trabajo dice mucho de una persona, ponte el despertador hoy.

Capricornio

En temas financieros eres un experto, pero todo lo que tenga que ver con el amor te costará un poco más hoy.



Salud: Sacar tus verdaderos pensamientos te hará rebajar algo de presión. Habla claro.

Amor: Cuida tus formas, esa imagen de robot que quieres mostrar al mundo pueden dejarte totalmente solo. El metal no atrae el amor.

Dinero: Tienes un sexto sentido a la hora de invertir el dinero, aunque puede que lo hayas perdido con el paso de estos días.



Trabajo: Delatar a tus compañeros te hará ascender más rápido, aunque te dejará solo.

Acuario

La angustia de estar frente a un cambio y no poder visualizarlo puede dejarte totalmente fuera de combate.



Salud: Cuida tus horarios de sueño pueden hacerte mucho más daño de lo que piensas.

Amor: La transformación que habrá sufrido tu relación será tan grande que puede que no la reconozcas, todo cambia, incluido tú mismo.

Dinero: La suma de dinero que tienes en el banco deberá ser la que cubra todas tus necesidades, de lo contrario todo irá mal.



Trabajo: La ley de la selva se materializa en tu oficina, el más fuerte es el que se impone.

Piscis

En ciertos momentos del día sentirás que los recuerdos te invaden, no te dejes vencer por la nostalgia es un sentimiento necesario.

Salud: No quieras avanzar a pasos agigantados, en temas de salud sé paciente.

Amor: El pasado siempre se ve mejor que el presente, lo malo se olvida y solo queda lo bueno. Valora hoy tu presente, antes de que sea tarde.

Dinero: Una buena suma de dinero a principio de mes debería darte tranquilidad, de lo contrario, pide ayuda a tu familia.



Trabajo: Enseñar a alguien que está empezando o volver sobre tus pasos, te hará mucho bien.

