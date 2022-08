Descarta los cambios que supongan renunciar a algunas de las cosas por las que más has luchado. Últimamente hay quien se empeña en que tomes decisiones que a ti no te apetecen.

Reafírmate y muéstrate seguro de ti mismo. Así no habrá nada que temer.

Amor: Buen día para un encuentro amoroso.

Dinero: Gastos imprevistos relacionados con el hogar.

Trabajo: Es buen momento para ordenar papeles en la oficina.

Salud: Las curas caseras valen para casos nimios como el suyo.