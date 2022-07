Sé más positivo. Has de ver siempre el vaso medio lleno, no medio vacío. Para eso es fundamental que no te obsesiones con los errores y que admitas que cualquiera puede equivocarse. Por lo demás, la tranquilidad será la tónica dominante durante esta semana.

Amor: Sorprenda a su pareja con algo diferente, le gustará.

Dinero: Invertirá dinero adquiriendo muebles antiguos.

Trabajo: Se producirán nuevos contactos profesionales.

Salud: Evite las salidas nocturnas los días laborables.