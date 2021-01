Descubre la predicción de hoy para tu signo zodiacal sobre salud, dinero y amor. SEMANA te trae el destino diario para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Hoy las energías se transmiten íntegras para la mayoría de signos del zodíaco. Esto significa que todos ellos estarán esperando una jornada positiva y esperanzadora. No obstante, signos como Aries o Libra se toparán con algunas dificultades que harán que su día se sienta más largo de lo normal. No hay cabida hoy para la improvisación.

Aries

Tienes espíritu de lucha y eso te va a servir en el día de hoy para superar los pequeños obstáculos que se te presentarán.

Amor: No es tiempo para pensar en amoríos sin sentido. Céntrate en otros aspectos de tu vida que requieren de más atención.

Dinero: Cuidado con los enfrentamientos por dinero con la familia. Podría haber malos royos que perduren en el tiempo.

Trabajo: Busca la forma de compaginar tu trabajo con tus amistades. Estás perdiendo la costumbre de preocuparte por ellos.

Salud: Si tu estómago se queja, deberías intentar reducir las grasas que tomas al cabo del día. Ver más sobre Aries…

Tauro

Hoy será un día de mucha suerte, sobre todo en terreno laboral.

Amor: En el día de hoy tendrás que tomar una decisión importante que afectará a tu pareja.

Dinero: Tu punto débil hoy es el dinero. Se acerca el final del mes y no tienes ni para un café.

Trabajo: Te han reconocido ciertos logros, lo que te está dando más autoestima y más seguridad en ti mismo.

Salud: Tomar decisiones crea en ti una sensación de estrés que afecta también a tu salud mental. Ver más sobre Tauro…

Géminis

Si tienes pensado salir de la ciudad pronto, procura tener una buena excusa para hacerlo.

Amor: La convivencia no está siendo fácil. Maldices el momento en el que te planteaste comenzar a vivir con tu pareja.

Dinero: No estás pasando por un momento económico favorable. Pero, hoy tendrás una buena noticia que aumentará ligeramente tu cartera.

Trabajo: No pospongas trabajos que sabes que deberías terminar en el día de hoy.

Salud: Tu cabeza no aguanta la presión, lo que se traduce en unas migrañas repentinas que dan miedo. Ver más sobre Géminis…

Cáncer

Le das a todo demasiadas vueltas y es probable que eso te haga perder mucho tiempo.

Amor: Has tomado una decisión recientemente que hoy te replantearás sin querer.

Dinero: No tienes problemas económicos. Es momento de darse un capricho.

Trabajo: Has decidido volver a formarte para conseguir mejores empleos. Ha sido una buena decisión.

Salud: Tienes un problema de salud que te impide disfrutar del día como te gustaría. Relájate para que pase pronto. Ver más sobre Cáncer…

Leo

Quieres brillar con toda tu luz, pero hay personas que te están eclipsando. Procura ponerle solución.

Amor: Te encierras en ti mismo y no estás dejando que otras personas te conozcan tal y como eres.

Dinero: Si quieres más ingresos, tendrás que trabajar acorde con lo que quieres lograr.

Trabajo: No puedes escabullirte cada dos por tres de tu puesto de trabajo, eso hace que no generes tantos ingresos como te gustaría.

Salud: Cuida de tu cuerpo. Has pasado una mala época, pero ahora ya ha llegado el momento de plantearse una rutina. Ver más sobre Leo…

Virgo

Estás preparado para divertirte y pasarlo bien, pero no te olvides de tus obligaciones.

Amor: Tienes una percepción de tu pareja que no es la que es en realidad. Abre los ojos y mira más allá de tu mente.

Dinero: olvídate de comprar caprichos hasta nuevo aviso. Podría llegar alguna sorpresa inesperada y estropearte el día.

Trabajo: Debes esforzarte más por destacar. Haces bien tu trabajo, pero nadie se está fijando.

Salud: No haces todo el ejercicio que deberías y a consecuencia de esto no estás a tope de energía. Ver más sobre Virgo…

Libra

Tu manera de expresar tus sentimientos es innata. Todo el mundo la admira, pero a veces deberías intentar contenerte.

Amor: Tu pareja te ha dado un ultimátum. Ahora te toca a ti decidir el próximo paso.

Dinero: Tus finanzas llevan tiempo tambaleándose y es momento de buscar la estabilidad.

Trabajo: Tu trabajo no te hace sentir realmente bien. No te hace brillar. Quizá deberías plantearte el cambio.

Salud: Tantas pesadillas no te están dejando dormir. Ver más sobre Libra…

Escorpio

Tienes tu cabeza llena de pájaros. Deberías bajar a la tierra de vez en cuando.

Amor: Tu pareja te apoya en todas tus decisiones, sin embargo, tú no la apoyas a ella. Esto crea un desequilibrio importante.

Dinero: No deberías pasar de largo esa oportunidad que se te ha presentado de ganar más dinero.

Trabajo: No llegas a todo. Procura organizarte mejor para no dejar tareas a medio hacer.

Salud: Tu salud está intacta. Tienes mucha suerte, pero deberías empezar a comer más sano. Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

Intenta estar rodeado de personas que te apoyan y te comprenden en todo momento. Necesitarás apoyo en el día de hoy.

Amor: Deberías ser más positivo en terreno amoroso. Que a día de hoy no hayas encontrado el amor, no significa que no esté a la vuelta de la esquina.

Dinero: Hoy no es un buen día para los juegos de azar. Podrías perderlo todo.

Trabajo: Piensa en todo lo que has logrado y no te obceques tanto en lo frustrante que es no lograr tus objetivos.

Salud: Tienes mucha presión y eso hace que tengas un malestar general en tu cuerpo. Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

Hay demasiados cambios a tu alrededor y eso afecta bastante a tu estado de ánimo y a tu organización.

Amor: Habla con tu pareja seriamente. No debéis alargar más vuestro enfado.

Dinero: No te hagas caso de los consejos para conseguir dinero que le han funcionado a otra persona. Podrían no funcionarte a ti.

Trabajo: Eres fuerte y sabes que si trabajas duro conseguirás todo lo que te propongas.

Salud: Te da vueltas la cabeza. Procura encontrar un lugar oscuro, sin luces directas para relajarte. Ver más sobre Capricornio…

Acuario

Te pasas demasiado tiempo enredando y haciendo tareas que no te están generando beneficio.

Amor: La suerte no está contigo en terreno amoroso. Estás pasando por una ruptura y no logras levantar cabeza.

Dinero: Separa el dinero de tu negocio con el personal para no tener disgustos.

Trabajo: Si no te centras en el trabajo, tu puesto corre peligro.

Salud: Tu cuerpo te está pidiendo a gritos un descanso. Deberías escucharle y descansar hoy algunas horas de más. Ver más sobre Acuario…

Piscis

No hagas planes para hoy. Tu trabajo te llevará más horas de las que esperabas y no podrás escabullirte.

Amor: Eres consciente de que tu pareja y tú tenéis un problema que debéis solucionar más pronto que tarde.

Dinero: Te está costando mucho ahorrar, pero de ello depende tu ocio en las próximas vacaciones.

Trabajo: Te facilitan todo lo que pueden tus tareas, pero hay un punto en el que deberías trabajar en solitario.

Salud: Si se te han pegado las sábanas en el día de hoy, deberías plantearte si es suficiente lo que descansas habitualmente. Ver más sobre Piscis…