Santoral, 18 de enero

Santa Prisca, Santa Faustina, Santa Beatriz, San Jaime, San Leobardo y Santa Librada.

Frase del día:

Tal vez tu actitud no pueda resolver los problemas, pero disminuirá el efecto de los problemas mientras te concentras en su solución.

Aries (21 marzo – 20 abril)



Amor: Su mal humor desesperará a su pareja; cálmese.

Dinero: Para invertir en bolsa, asesórese primero.

Trabajo: Ayuda a sus compañeros desinteresadamente.

Salud: Decaído y sin fuerzas, cambie de ritmo diario.

Tauro (21 abril – 21 mayo)



Amor: Reencuentro con un antiguo amigo.

Dinero: Llega un dinero con el que no contaba.

Trabajo: En el trabajo, estará bastante creativo.

Salud: El abuso de medicamentos es perjudicial.

Géminis (22 mayo – 21 junio)



Amor: La familia le proporcionará grandes alegrías.

Dinero: No es el momento adecuado para pedir un préstamo.

Trabajo: Le harán una propuesta para mejorar en su empresa.

Salud: Quizás necesite ponerse gafas o revisar su graduación.

Cáncer (22 junio – 22 julio)



Amor: No se cierre al amor, no frene las iniciativas.

Dinero: Excelentes resultados económicos.

Trabajo: Los consejos de sus colegas le ayudarán en su proyecto.

Salud: No descuide su dieta y evite los excesos.

Leo (23 julio – 22 agosto)



Amor: Puede pasar de la pasión a la ruptura.

Dinero: Se siente satisfecho con su economía.

Trabajo: Nuevas y estupendas oportunidades profesionales.

Salud: Tendencia a la depresión; intente salir con amigos.

Virgo (23 agosto – 23 septiembre)



Amor: La cita con esa persona a la que adora le hará feliz.

Dinero: Controle los gastos, puede surgir cualquier contratiempo.

Trabajo: Si quiere avanzar laboralmente, pida ayuda.

Salud: Haga todo lo posible para evitar la gripe.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)



Amor: Sea comprensivo con su familia.

Dinero: Los asuntos de finanzas marchan mejor de lo que esperaba.

Trabajo: Profesionalmente, le surgirán buenas oportunidades.

Salud: Disfruta de una salud de hierro, está lleno de energía.

Escorpio (24 octubre – 22 noviembre)



Amor: No deje que nadie se meta en su relación.

Dinero: Si le deben dinero, apriete las clavijas al deudor.

Trabajo: Encontrará nuevas posibilidades de trabajo.

Salud: Sus nervios pueden afectar a su estado físico, contrólese.

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)



Amor: Deje esa relación si no le interesa.

Dinero: Podrá permitirse ese capricho que tanta ilusión le hace.

Trabajo: En esta jornada lo laboral cobra protagonismo.

Salud: Practicar algún deporte le mantendrá relajado.

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)



Amor: Día seductor, no habrá quien se resista ante usted.

Dinero: No haga planes económicos a largo plazo.

Trabajo: Sus proyectos profesionales tendrán que esperar.

Salud: Busque una actividad que le motive, lo necesita.

Acuario (21 enero – 20 febrero)



Amor: Amenaza de una pequeña crisis emocional.

Dinero: Su dinero crecerá sin demasiados esfuerzos.

Trabajo: Venza su timidez si pretende destacar ante sus jefes.

Salud: Su cuerpo necesita más mimos.

Piscis (21 febrero – 20 marzo)



Amor: Su entrega hace que su relación funcione.

Dinero: Hoy es un buen día para cerrar un sustancioso negocio.

Trabajo: Que la pereza no le impida llevar a cabo su trabajo.

Salud: No hay nada como el ejercicio para sentirse bien.

