Tu nombre habla de ti:

El significado de Leonardo está conectado con la fuerza de los hombres, de forma que no es raro ver que los padres usen este nombre esperando que sus hijos crezcan fuertes y decididos.

A Leonardo se le dan muy bien los números, de hecho, se le dan muy bien las ventas y la contabilidad. No te parezca extraño que quiera ser contador, administrador, trabajar en aduanas o en la bolsa, ya que allí se moverá como pez en agua, o mejor dicho, como león en la jungla.

Es de hacer lazos muy fuertes con sus amigos, los trata como hermanos, pero a la hora expresar sus sentimientos es una piedra, o muy frío como un iceberg macizo.

Por otro lado, no se le dan muy bien las relaciones largas y con mucho compromiso propio, le encanta vivir solo y no depender de nadie para tomar decisiones. No le gusta estar alejado de la civilización, es de los que prefiere vivir en una metrópolis y no en ciudades tranquilas y de campo. El deporte es su segundo amor, sobre todo los de contacto y estrategia.

Santoral:

Santa Agustina y Santa Margarita.

Frase del día:

La vida es fugaz por eso no pierdas el tiempo en cosas que no recordaras mejor ve y vive con los que si recordaras toda tu vida.

Aries

21 marzo-20 abril

Amor: Lleve a su pareja a una gran fiesta.



Dinero: Su economía sufrirá pérdidas difíciles de controlar.

Trabajo: Procure aislar los problemas laborales de su vida privada.

Salud: Las “tapas” una noche no están mal, convertirlas en su dieta, sí. Ver más sobre Aries..

Tauro

21 abril-21 mayo

Amor: La relación de pareja necesita más intimidad.

Dinero: Asuma gastos en función de sus ingresos.

Trabajo: Resuelva ese injustificado malestar con un compañero.

Salud: Por fin su organismo va a alcanzar el equilibrio. Ver más sobre Tauro…

Géminis

22 mayo-21 junio

Amor: Conseguirá lo que quiere si despliega su seducción.



Dinero: Gastará dinero en complacer a sus seres queridos.

Trabajo: En lo laboral, las cosas irán mejor que nunca.

Salud: Sensación de decaimiento, consulte con su médico. Ver más sobre Géminis…

Cáncer

22 junio-22 julio

Amor: Esa persona que tanto le interesa reparará en usted.

Dinero: Su situación económica se irá estabilizando.



Trabajo: Va a estar más inspirado y creativo en su trabajo.

Salud: Proteja sus huesos de posibles golpes. Ver más sobre Cáncer…

Leo

23 julio-22 agosto

Amor: Póngase en guardia, una antigua relación intenta descentrarle.

Dinero: En el aspecto económico, sin problemas.



Trabajo: En lo profesional, se avecinan cambios imprevistos.

Salud: Consulte con su médico ese persistente agotamiento. Ver más sobre Leo…

Virgo

23 agosto-23 sept.

Amor: Buenas noticias de alguien a quien quiere mucho.



Dinero: No dé tanta importancia al ahorro.



Trabajo: Su prepotencia no le favorece en el trabajo.

Salud: Debe procurar no obsesionarse tanto con su cuerpo. Ver más sobre Virgo…

Libra

24 sept.-23 oct.

Amor: El amor y los afectos serán causa de satisfacción.



Dinero: Concluya los asuntos económicos que tiene pendientes.

Trabajo: Piense que no tiene edad para realizar ese trabajo.

Salud: Su organismo necesita una vida mucho más sana. Ver más sobre Libra…

Escorpio

24 oct.-22 nov

Amor: Las relaciones amorosas transcurren apaciblemente.



Dinero: Momento de dar un impulso a sus proyectos financieros.



Trabajo: Hablará claramente con sus compañeros de trabajo.

Salud: Etapa de armonía consigo mismo. Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

23 nov.-21 dic.

Amor: Coja las riendas de su vida amorosa.

Dinero: Si tiene una deuda, es el momento de saldarla.

Trabajo: Su trabajo le proporcionará mucho prestigio.

Salud: Decaído y sin fuerzas, cambie de ritmo diario. Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

22 dic.-20 enero

Amor: La comunicación con su pareja será complicada, esfuércese.

Dinero: No corra riesgos económicos, no es el momento.



Trabajo: El trabajo será el centro de sus actividades.

Salud: Ponga orden en su alimentación. Ver más sobre Capricornio…

Acuario

21 enero-20 febrero

Amor: No haga sufrir a los demás innecesariamente.

Dinero: Salda todas sus deudas con gran facilidad.

Trabajo: Destine más horas a su formación laboral.

Salud: En cuanto a la salud, no caiga en actitudes derrotistas. Ver más sobre Acuario…

Piscis

21 feb.-20 marzo

Amor: Exteriorice sus sentimientos a su pareja.



Dinero: Le amenazan importantes gastos extras, sea comedido.

Trabajo: Sus espectativas profesionales se van a materializar.

Salud: Su energía debe ser canalizada de forma constructiva. Ver más sobre Piscis…