Has de ser más generoso con quienes te rodean, porque, si no inviertes, es obvio que no lograrás beneficios. Asimismo, debes tratar de empatizar los sentimientos ajenos, estar abierto a nuevas propuestas y aceptar que tus puntos de vista no son infalibles.

Amor: ¿Por qué no es más afectuoso con los suyos?

Dinero: Apueste por los juegos de azar.

Trabajo: Reflexione sobre sus proyectos y objetivos profesionales.

Salud: La parte más delicada de su organismo será el estómago.