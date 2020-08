Descubre la predicción de hoy para tu signo zodiacal sobre salud, dinero y amor. SEMANA te trae el destino diario para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

El Sol está en Virgo y eso tendrá una fuerza y una energía que se manifestará en todos los demás signos del zodiaco. Analiza a fondo los aspectos de tu vida que no funcionan demasiado bien y toma decisiones con cabeza, aunque esta energía te frene.

Aries

Que tu mente no te castigue. Lo que quedó en el pasado debe quedarse ahí. No permitas que te afecte en el presente.

Amor: Si te has adentrado en una nueva relación, no te entregues por completo todavía. Dosifica para ir poco a poco.

Dinero: Tus objetivos van superándose poco a poco, y aunque ahora no es buen momento para tu economía, pronto vendrán tiempos mejores.

Trabajo: No mezcles con tu trabajo la vida personal. Hay que tener bien separadas ambas cosas para evitar distracciones.

Salud: Intenta tomarte las cosas con más calma o puede que el estrés te pase factura. Ver más sobre Aries…

Tauro

Hoy será una jornada muy positiva a nivel social. Aprovecha para reunirte con amigos y familiares y ponerte al día.

Amor: Alguien ha despertado tu interés. Pon todo de tu parte para conocer a esa persona especial.

Dinero: Saborea tus éxitos. Lo mejor para ello es que hagas una pequeña inversión que te haga sacar una sonrisa.

Trabajo: Gracias a haber invertido tiempo en ampliar tus conocimientos, podrás desempeñar tus funciones correctamente.

Salud: Parece que se te acaba el combustible. Descansa de vez en cuando para recuperar fuerzas. Ver más sobre Tauro…

Géminis

Es hora de conseguir grandes logros que llevabas tiempo queriendo superar. ¡Celébralo por todo lo alto!

Amor: Vas a descubrir nuevas facetas de tu pareja que te harán despertar aún más el interés por ella.

Dinero: Cuando hay dinero de por medio es mejor no confiar en otras personas. ¡Cuida de lo tuyo!

Trabajo: Acepta que has cometido errores recientemente y aprende de ello. No niegues tus responsabilidades.

Salud: Es hora de dejar a un lado los malos hábitos. Necesitas comenzar a hacer ejercicio cuanto antes. Ver más sobre Géminis…

Cáncer

Es conveniente que empieces a razonar las cosas en profundidad. Si actúas por impulsos, podrás equivocarte.

Amor: Cuida de tu pareja. Puede que un momento a solas os haga recuperar la pasión.

Dinero: Ahora no es un buen momento para tu economía, pero pronto vendrán los beneficios.

Trabajo: ¿Qué tal si te planteas adquirir nuevos conocimientos? Es un buen momento para estudiar nuevas técnicas que puedas aplicar en el trabajo.

Salud: Es hora de descansar y de parar un poco por casa. El estilo de vida que llevas no puede ser soportado por tu cuerpo. Ver más sobre Cáncer…

Leo

Es buen momento para hacer cambios. ¿Qué tal si te planteas alguna reforma en tu hogar?

Amor: Abre tu corazón y tu mente. Vendrán nuevas oportunidades y deberás estar preparado para ello.

Dinero: Tu éxito económico dependerá de tu visión anticipada. Planea bien la estrategia.

Trabajo: Tus obligaciones no te dejan ver más allá del trabajo. No descuides tu vida personal.

Salud: ¿Dolores de cabeza? Quizá sean todas esas cosas que te rondan por la cabeza. ¡Descansa! Ver más sobre Leo…

Virgo

No pierdas el tiempo con pensamientos negativos. A todo problema puede aplicarse una solución. ¡Ten paciencia!

Amor: Presta atención a la confianza. Últimamente te estás olvidando de ella y es clave para que tu relación sobreviva.

Dinero: Más vale pájaro en mano que ciento volando. No derroches si aún no has generado los beneficios que esperabas.

Trabajo: Has dedicado mucho tiempo y esfuerzo a labrar una buena relación con tus superiores. Es el momento de recoger los frutos.

Salud: Quizá deberías tomarte algunas vitaminas para afrontar tu jornada con más energía. Ver más sobre Virgo…

Libra

Puede haber imprevistos en tu vida. Esto quizá te agobie un poco, pero no es nada que no se pueda solucionar con un poco de paciencia.

Amor: Estás cerrado al amor y no hay manera de comenzar una relación. ¡Relájate y verás como todo fluye!

Dinero: No es el día indicado para un capricho, estos imprevistos de los que hablábamos pueden ser económicos.

Trabajo: Hoy es un día de esos en los que por más que avanzas, no logras ver el final.

Salud: Gozas de buena salud, no lo estropees con esos caprichos gastronómicos que te hacen sonar las tripas. Ver más sobre Libra…

Escorpio

Hoy vivirás malos momentos en el trabajo, lo que hará que desesperes. Menos mal que la jornada siempre llega a su fin.

Amor: Confías demasiado en tu pareja y eso refuerza tu relación, pero debes asegurarte de que la otra persona también tiene plena confianza en ti.

Dinero: Todo va sobre ruedas. Tu estabilidad económica te hace sacar una sonrisa en todo momento.

Trabajo: No te agobies. Hoy habrá momentos malos y momentos de desgana, pero todo pasa.

Salud: No te precipites, si tienes alguna dolencia quizá esté vinculada al cansancio. Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

No todo el mundo actúa igual que tú, ni piensa igual que tú. ¡Acéptalo y deja que todo te resbale!

Amor: Ten paciencia si tu pareja tiene algunas inseguridades. Seguro que son pasajeras.

Dinero: No tengas miedo a pedir ayuda. Si tienes que pedir dinero prestado a tu familia no se te van a caer los anillos.

Trabajo: Persigue tus sueños, aunque de ello dependa tirar todo por la borda y volver a empezar.

Salud: Los malos hábitos te están pasando factura. Planea una vida sin ellos. Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

Puede que de repente veas la vida de otra manera. Esta nueva perspectiva te hará valorar mucho más las cosas.

Amor: Respeta las costumbres de tu pareja, aunque no las veas correctas. A veces hay que dar para poder recibir.

Dinero: Date un capricho, puedes permitírtelo y te hará sentir aún más felicidad.

Trabajo: No pierdas la paciencia con tus clientes. Son tu fuente de ingreso y siempre deben tener la razón (aunque no la tengan).

Salud: Procura prestar atención a tu cuerpo. Te está intentando decir algo y será mejor que no lo ignores. Ver más sobre Capricornio…

Acuario

Tienes algo abandonadas algunas piezas de tu familia. Recuerda que sois una cadena, si uno falla, falláis todos.

Amor: Si hay alguien que consideres que no es buena compañía para ti, no tienes porqué aguantarlo. Echa de tu vida a quien no te corresponda.

Dinero: No te pongas siempre en lo peor. No estás pasando una mala racha, pero tampoco estás en la ruina.

Trabajo: Puede que tengas que viajar por motivos de trabajo. Aprovecha para hacer nuevos contactos.

Salud: Los cambios de temperatura te han dejado mal cuerpo. Date un descanso para reponerte del todo. Ver más sobre Acuario…

Piscis

Hoy estás lleno de energía. Aprovéchalo para hacer ejercicio y llevar a cabo tareas que tiempo atrás no te apetecían.

Amor: A veces distanciarse de la persona a la que quieres viene bien para coger fuerzas.

Dinero: Acepta tu situación y toma medidas. No puedes seguir mendigando por el mundo.

Trabajo: El no trabajar en equipo no quiere decir que tengas que ir siempre solo por la vida. Procura conectar con otras personas para no volverte loco.

Salud: Tu estómago está pasando una mala racha. Quizá deberías pensar en no comer tanta comida basura. Ver más sobre Piscis…