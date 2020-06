Este día debes tener muy clara la frase del orador Jack Canfield “Todo lo que quieres está ahí fuera esperando para que lo hagas. Todo lo que quieres también te quiere. Pero hay que tomar medidas para conseguirlo.

“Haz que pase de verdad, empieza a planificar tu vida a partir de un horóscopo que te puede orientar en este camino.

Aries

Estás en plena fase de desconfinamiento, volver a salir significa recuperar una merecida normalidad que tendrá sus consecuencias.



Salud: Hay en tu cuerpo una pequeña señal de advertencia, respétala antes de que sea tarde.

Amor: Las salidas nocturnas tendrás premio, una terraza cualquier se puede convertir en el punto de encuentro con alguien muy especial.

Dinero: Puede que no entiendas el significado de algunos problemas financieros, si te enfrentas a ellos descubrirás que eran necesarios.

Trabajo: Descansa hoy porque mañana puede ser un día muy movido, olvídate de todo.

Tauro

En este domingo puedes recibir una valiosa lección, todo dependerá de la forma en la que te enfrentes a ello, con valor y coraje.



Salud: Tu dolor de cabeza tiene un origen que puede estar en la vista cansada.

Amor: Dar el primer paso nunca se te ha dado bien, ahora más que nunca deberás demostrar tu fortaleza buscando el amor de verdad.

Dinero: Estás a un paso de la riqueza o de la bancarrota, en tu vida no existe un término medio o lo das todo o nada.



Trabajo: Tu empleo es una parte del problema, para solucionarlo deberás conciliar más.

Géminis

Escucha a algunas personas de tu entorno, tienen muchas cosas que contarte y alguna de ellas es imprescindible para mejorar.



Salud: Estarás en busca de algunos ingredientes necesarios en tu cocina.

Amor: No has acertado hasta el momento, pero eso no quiere decir que no hagas ahora, si la puesta es la ganadora, lo conseguirás.

Dinero: El espacio para montar un negocio que complemente el dinero que ganas, lo tienes, en tu casa, las herramientas también estarán allí.



Trabajo: Aumentar las horas de trabajo en casa puede tener consecuencias positivas.

Cáncer

Eres una persona que se enfrenta a algunos contratiempos de forma incorrecta, le darás demasiado importancia al problema.



Salud: Estás viviendo demasiado estrés, tomate un tiempo para ti.

Amor: El amor no siempre sale como alguien lo planifica, en algunas ocasiones todo se cae y es difícil volver a levantarlo.

Dinero: Es tiempo de grandes alianzas. Si puedes crear un imperio junto a otras personas, no dudes en invertir esfuerzos.



Trabajo: La carga de trabajo de un equipo debe ser la misma para todos los integrantes.

Leo

Al más puro estilo del oeste americano llegarás a un local dispuesto a hacer que todos te miren, disfruta de tu ansiada libertad.



Salud: Tendrás que actuar rápido si quieres evitar que un problema se haga más grande.

Amor: No es momento de pensar en el amor, esa persona que te interesa estará totalmente ausente para ti, inténtalo en otro momento.

Dinero: El dinero se convertirá en un signo de tu poder, puedes utilizarlo para llamar la atención y hacer que todos estén por ti.

Trabajo: En el trabajo eres experto en estar siempre disponible, es una mala costumbre.

Virgo

En una persona tan exigente como tú, los errores no son bienvenidos, evita castigarte o culparte por lo que supondrá este fallo.



Salud: Este proceso constante de transformación puede traer buenos hábitos a tu vida.

Amor: Los errores pueden solucionarse siempre que haya voluntad de diálogo de ambas partes, de lo contrario será complicado.

Dinero: El dinero será algo que marque la diferencia en tu círculo de amigos, discriminar a alguien por sus recursos no es correcto.



Trabajo: En un lugar escondido de tu corazón estará la que debería ser tu profesión.

Libra

No esperes nada de nadie, todo lo que hoy no te puedas hacer tú mismo no servirá de absolutamente nada.



Salud: Una paella es un plato mucho más equilibrado de lo que piensas, depende de los ingredientes.

Amor: En el amor hay pequeñas recompensas que salen a la luz cuando se necesitan, quizás hoy te encontrarás con un detalle inesperado.

Dinero: Una manera de ahorrar indirecta es no tirar tanta comida, imagina que todo lo que sobra es dinero perdido.



Trabajo: Ganarás un pequeño reto que puede hacerte muy popular en el trabajo.

Escorpio

Utilizar ese lado manipulador que tienes para conseguir algunos objetivos tendrá consecuencias, el karma actuará.



Salud: Cuando no te gusta algo tu cara es la que se encarga de que no lo escondas.

Amor: Convencerás a esa persona de que realmente estás por él, aunque tu mente puede que no tenga tan claro.

Dinero: Sigues manteniéndote en plena forma pese a la crisis. Aprovecha tu buena racha para crear un fondo de imprevistos.



Trabajo: Amar tu trabajo es lo que te hace ser uno de los mejores de tu especialidad.

Sagitario

Estás viendo las estrellas brillar más que nunca, puede que hasta ahora nunca habías tenido tan cerca la prosperidad.



Salud: No te disculpes por ser como eres, acepta y brilla en el firmamento como nadie.

Amor: En el amor tienes que ser el capital del barco, no temas coger bien fuerte el timón para conseguir grandes logros.

Dinero: La prosperidad está tan cerca de ti que empezarás a percibirla en pequeños detalles, verás como vas ganando más y más.



Trabajo: Acepta un nuevo negocio, por inestable que parezca, no lo será en absoluto.

Capricornio

Caminar o correr serán tus principales preocupaciones de un domingo en el que el deporte será una realidad.



Salud: Alterna correr con caminar o puedes lesionarte si fuerzas demasiado la vuelta al deporte.

Amor: Motivación es lo que acabarás necesitando para querer un poco más a esa persona, recuerda tus inicios.

Dinero: Si encontrarás una mina de oro, la dejarías por explotar por el miedo a que alguien pudiera robarte.



Trabajo: No arriesgas en nada y por eso siempre estás en el mismo sitio sin moverte.

Acuario

En esta primavera que ya parece verano estarás preparado para afrontar algunos nuevos aspectos de tu realidad.



Salud: El sedentarismo es el peor enemigo de la salud, juegas con fuego no saliendo hoy.

Amor: La nueva normalidad llega también a un corazón que necesita salir de la rutina para volver a latir a la misma velocidad.

Dinero: El dinero que hay en tu familia no debe tocarse, al contrario, debes aceptarlo y tenerlo cerca por si sucede algo.



Trabajo: Estás teniendo miedo de la competencia, no la temas, compite con ella al mismo nivel.

Piscis

El agua parece que te encanta, pero también te asusta, no nadarás a las profundidades por miedo a lo que te encontrarás.



Salud: Tienes que alternar un poco de actividad con inactividad, hoy toca descansar.

Amor: Te quedarás en la superficie, no quieres profundizar en algunos sentimientos, te conformas con demasiado poco.

Dinero: En una situación convencional podrías no temer el futuro, pero hoy no te cuadrará el dinero que tienes en el banco.



Trabajo: No temas el futuro profesional, es mucho más agradable de lo que piensas.

