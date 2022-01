Santoral, 31 de enero

San Ciro y San Waldo.

Frase del día:

El pasado ya es historia, no tiene poder sobre el presente.

Aries (21 marzo – 20 abril)



Amor: No comience esa aventura, no le interesa.

Dinero: No sea tacaño, dentro de poco tendrá un golpe de suerte.

Trabajo: Cumpla con sus obligaciones profesionales.

Salud: Puede tener algún problema orgánico de carácter leve.

Tauro (21 abril – 21 mayo)



Amor: Su personalidad atraerá a alguien muy especial.

Dinero: Sus transacciones bursátiles le reportan grandes beneficios.

Trabajo: Está convirtiéndose en el asesor perfecto para su empresa.

Salud: Evite la pereza.

Géminis (22 mayo – 21 junio)



Amor: La comunicación con su pareja no fluye como debiera.

Dinero: Su cuenta bancaria va creciendo poco a poco.

Trabajo: Día algo difícil por la acumulación de trabajo.

Salud: Anímese, esas molestias no tienen importancia.

Cáncer (22 junio – 22 julio)



Amor: Escuche más a los demás y no sea tan cabezota.

Dinero: Precaución a la hora de gastar.

Trabajo: Puede encontrar el trabajo con el que sueña.

Salud: Hoy disfrutará de un buen estado de salud.

Leo (23 julio – 22 agosto)



Amor: Hable, o su relación se resentirá.

Dinero: Su situación económica no es del todo buena, cuidado con las inversiones.

Trabajo: El momento profesional le obligará a asumir riesgos.

Salud: Salud excelente; ello se debe a la dieta y al ejercicio.

Virgo (23 agosto – 23 septiembre)



Amor: Ha llegado la estabilidad con la persona amada.

Dinero: Se puede ser feliz con menos cosas.

Trabajo: Experiencias laborales irrepetibles, aprovéchelas al máximo.

Salud: Su metabolismo se encuentra ligeramente alterado.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)



Amor: Deseará dedicar cualquier rato libre a su pareja.

Dinero: Puede vivir con menos de lo que tiene.

Trabajo: Está cosechando reconocimiento en su puesto de trabajo.

Salud: Vigile su tensión arterial.

Escorpio (24 octubre – 22 noviembre)



Amor: En cuestiones amorosas, buen día.

Dinero: Se podría decir que está en números rojos.

Trabajo: Estudie cuidadosamente la situación de su negocio.

Salud: Aproveche su buen estado de salud para hacer deporte.

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)



Amor: No decaiga para que los problemas sentimentales no crezcan.

Dinero: Buenos tiempos para las inversiones.

Trabajo: Trate de dar ejemplo a sus subordinados.

Salud: Molestias en las piernas, nada importante.

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)



Amor: Muy bien con los amigos, y aún mejor con la pareja.

Dinero: Las necesidades de una persona cercana no le dejan ahorrar.

Trabajo: Mejoras profesionales.

Salud: Acuda a ese taller de psicología y relaciónese.

Acuario (21 enero – 20 febrero)



Amor: Conocerá a alguien muy especial.

Dinero: No reprima sus inversiones por los errores anteriores.

Trabajo: Buen día para emprender nuevas actividades profesionales.

Salud: Controle sus enfados o su tensión se resentirá.

Piscis (21 febrero – 20 marzo)



Amor: Cuide su imagen personal.

Dinero: Puede gastar más dinero en regalos para sus familiares.

Trabajo: Su creatividad le ayudará a ascender en el trabajo.

Salud: Una importante crisis de agotamiento se apodera de usted.

