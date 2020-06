Thomas Paine escribió: “Mientras más difícil el conflicto, más glorioso el triunfo.” Vivimos tiempos difíciles que darán lugar a un final nunca visto. Si te preocupa el futuro, sírvete del horóscopo para poder ir visualizando ese final del túnel que estás esperando que llegue. El triunfo estará mucho más cerca.

Aries

Puede que no te queden fuerzas para este final de mes tan atípico, aunque necesitas usarlas más que nunca.



Salud:

Tu estado físico será mejor que el emocional, muy tocado por pequeños desacuerdos.

Amor: Creer que las cosas van a cambiar y no hacer nada para hacerlo no va contigo, es otra realidad.

Dinero: El dinero puede ser la única fuente de alegría del día, lo usarás para aliviar tus carencias emocionales.

Trabajo: Te costará creer en ti, pero lo harás para poder poner fin a un proyecto muy necesario.

Tauro

Tienes la capacidad para poder afrontar determinados elementos que te harán sentirte en plena forma.



Salud: Los dolores de cabeza llegarán frente a unos cambios de temperatura constantes.

Amor: Es cuestión de ser sincero, de ver un poco más de este día, si quieres más simplemente pídelo.

Dinero: Te conformarás con poco y eso acabará provocando que acabes teniendo algo que no mereces.



Géminis

Puedes ver en ciertos miembros de tu familia la manera de tener unas alianzas nunca vistas.



Salud: Tienes ganas de descansar y de hacerlo sin que nada te moleste, apaga el despertador.

Amor: Tu familia te ofrecerá un buen recurso a la hora de ser capaz de expresar un amor verdadero.

Dinero: Sobrarán determinadas palabras a la hora de hacer balance de un mes de lo más atípico.



Cáncer

La capacidad que tienes de recuperarte de un duro golpe puede llegar a ser enorme, aunque insuficiente.



Salud: Las lágrimas deben salir o te acabarás haciendo más daño del esperado, desahógate.

Amor: El amor de un familiar que ya no estará es imposible de recuperar, por mucho que te mentalices.

Dinero: El dinero puede ser un mecanismo para sobrellevar algunas carencias internas, pero no las soluciona.



Leo

Las fuerzas en una persona como tú pueden ir y venir hoy, te costará mantener un equilibrio.



Salud: La salud es algo que puede llevarte a cumplir que ciertos retos, marca buenos objetivos.

Amor: Quieres querer, pero no estás dispuesto a ceder, hoy será un día de conflictos y de conversaciones.

Dinero: Te basas en unos recursos futuros que pueden llegar o no a tu vida, todo dependerá de ti mismo.

Virgo

El nivel de exigencia es mucho mayor contigo mismo que con los demás, equilibra ese problema.



Salud: La salud de alguno de tus familiares pude llevarte a una situación límite muy intensa.

Amor: Tus buenas sensaciones a nivel sentimental tendrá una razón de ser una persona muy especial para ti.

Dinero: Es cuestión de tiempo que vuelvas a la normalidad, de momento evita ciertas compras online.



Libra

Puedes jugar al ratón y el gato, por mucho que te escondas, quien te necesite encontrar lo hará.



Salud: Los mantras pueden ser especialmente beneficiosos en tiempos de grandes crisis.

Amor: El amor puede llegar a ser una losa muy pesada, por mucho que no la quieras, siempre llegará.

Dinero: Tu dinero estará a salvo si eres capaz de mantener una constante en tus gastos esenciales.



Trabajo: Acabarás este mes con algunos proyectos nuevos sobre la mesa esperándote.

Escorpio

No eres una persona que se rinda con facilidad, pero cuando sabes que no hay nada que hacer lo haces.



Salud: Es momento de no dejarse llevar por algunas promesas, sino es efectivo, no te interesa.

Amor: Puede que tengas que realizar una serie de concesiones, piensa siempre en ti mismo al hacerlas.

Dinero: El dinero va en aumento en tu cuenta corriente y eso te aporta una relativa estabilidad personal.



Trabajo: No te faltan proyectos, pero sí tiempo para poder quedar bien con todos ellos.

Sagitario

Todo lo que no tenga una cierta repercusión en tu vida diaria no te interesa, la fantasía no es buena.



Salud: Querer estar en dos lugares a la vez puede llegar a ser perjudicial para tu salud.

Amor: Estarás cansado de tantas promesas incumplidas, no querrás más fantasía sino hechos reales.

Dinero: Un sueldo que llega puntual es como tener una mina, aunque te parezca inagotable, la riqueza tiene un límite.



Capricornio

No puedes mantenerte en plena forma sin la ayuda de ciertas personas que llegarán a tu vida.



Salud: Empezar de nuevo con tur rutinas físicas puede llevarte hasta el agotamiento.

Amor: Las amistades pueden ser la fuente de un amor imprescindible, te ayudarán a ganar más autoestima.

Dinero: El dinero es lo primero que miras, no deberías darle tanta importancia a algo que tiene un final.



Acuario

Te costará conciliar el sueño cuando estés pensando en una persona de tu pasado más reciente.



Salud: Hay siempre un momento extra para empezar a sentirte mucho más en forma.

Amor: Usarás ciertos ingredientes que pueden dar lugar a una conexión aún más intensa con tu pareja.

Dinero: Ciertas deudas del pasado pueden llevarte a una situación imposible de controlar, necesitas estabilidad.



Piscis

Las novedades en todo lo que se refieren a tu familia pueden llevarte a estar un poco más tranquilo.



Salud: El amor es capaz de curar muchas heridas, incluidas las del pasado que tanto molestan.

Amor: Es momento de grandes sentimientos, si estás o no en pareja notarás un amor enorme en tu interior.

Dinero: Tendrás que devolver algo que te habían prestado y eso quiere decir que deberás adaptarte de nuevo.



Trabajo: La forma de trabajar es lo que marca un destino prometedor en tu carrera personal.