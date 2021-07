Descubre la predicción de hoy para tu signo zodiacal sobre salud, dinero y amor. SEMANA te trae el destino diario para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Santoral:

Santa Ana, Santa Anabel, San Joaquín y Santa Anaïs.

Frase del día:

La vida por muy difícil que parezca también tiene sus cosas buenas.

Aries

21 marzo-20 abril

Amor: Será más feliz si se muestra cariñoso con los suyos.



Dinero: No piense tanto en el dinero y disfrútelo.

Trabajo: En lo laboral, esté alerta a nuevos proyectos.

Salud: Recientemente ha descuidado mucho su alimentación. Ver más sobre Aries…

Tauro

21 abril-21 mayo

Amor: Le van a hacer una declaración de amor.



Dinero: Déjese de tacañerías y concédase algún capricho.



Trabajo: Sus jefes confían plenamente en usted.

Salud: No se exceda con el tabaco, sus pulmones lo notarían. Ver más sobre Tauro…

Géminis

22 mayo-21 junio

Amor: Proponga una actividad no habitual a su pareja.

Dinero: Está en un buen momento económico.

Trabajo: Necesita sosiego para presentar sus condiciones laborales.

Salud: El aire puro alivia las molestias del aparato respiratorio. Ver más sobre Géminis…

Cáncer

22 junio-22 julio

Amor: Sea afectivo y cariñoso con los suyos.



Dinero: Su previsión hace que esté económicamente tranquilo.



Trabajo: Ese trabajo que tanto le agobia está a punto de acabar.

Salud: Vigile sus articulaciones y no se exceda con el deporte. Ver más sobre Cáncer…

Leo

23 julio-22 agosto

Amor: Ha tomado la decisión correcta con esa relación.



Dinero: Embárquese en una nueva inversión, será un éxito.



Trabajo: No se estanque, acepte esa nueva propuesta laboral.

Salud: Su estado de relajación se mantendrá evitando trabajar en exceso. Ver más sobre Leo…

Virgo

23 agosto-23 sept.

Amor: Derroche más ternura hacia su pareja.



Dinero: Ajuste sus gastos a sus ingresos.

Trabajo: En el entorno laboral, problemas por su actitud negativa.

Salud: Cuide ese resfriado para que no vaya a más. Ver más sobre Virgo…

Libra

24 sept.-23 oct.

Amor: Muy bien con los amigos, y aún mejor con la pareja.



Dinero: Es hora de realizar esos proyectos bursátiles tan deseados.

Trabajo: En el trabajo, pasará buenos ratos.

Salud: Cuide sus oídos, especialmente si practica natación o buceo. Ver más sobre Libra…

Escorpio

24 oct.-22 nov

Amor: Quiere a su pareja pero surgirán tentaciones.



Dinero: Debido a los gastos extras, le costará llegar a fin de mes.

Trabajo: Le harán una suculenta oferta de trabajo que se pensará.

Salud: Ese zumo de naranja diario da sus frutos. Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

23 nov.-21 dic.

Amor: Excelentes noticias de personas queridas que están lejos.



Dinero: Si tiene que hacer algún regalo, cíñase a sus posibilidades.



Trabajo: Un cambio profesional resultará muy positivo a largo plazo.

Salud: No descuide su visita al dentista. Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

22 dic.-20 enero

Amor: Debe mimar más a su pareja, se siente olvidada.



Dinero: Está un poco justo de dinero debido a los gastos extras.



Trabajo: Es el día para hacer esa observación en el ámbito laboral.



Salud: Un amigo le enseñará a introducir buenos hábitos en su dieta. Ver más sobre Capricornio…

Acuario

21 enero-20 febrero

Amor: Día de gran armonía con la familia y la pareja.



Dinero: Gasta demasiado en ropa y complementos.

Trabajo: Sea más ordenado en la planificación de visitas a clientes.

Salud: Continúa su buena racha física. Ver más sobre Acuario…

Piscis

21 feb.-20 marzo

Amor: Se está relacionando con gente que no le conviene.



Dinero: La suerte en los juegos de azar le acompaña hoy.

Trabajo: Pueden proponerle un ascenso.

Salud: Su piel necesita una mayor y mejor hidratación. Ver más sobre Piscis…