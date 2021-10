Descubre la predicción de hoy para tu signo zodiacal sobre salud, dinero y amor. SEMANA te trae el destino diario para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Tu nombre habla de ti:

No conseguimos algún indicio de su origen, sin embargo Marta es uno de los nombres más usados en el siglo 19 en todos los países de habla hispana y en los Estados Unidos.

También encontramos cierta popularidad en Francia, Alemania, Rusia e Inglaterra, con estas podríamos asegurar la popularidad de este nombre y la relevancia que ha tenido.

En el aspecto sentimental Marta no tendrá el mismo éxito que en el aspecto profesional o académico y es que allí no se trata de constancia, perseverancia o compromiso, sino de suerte, porque si no encuentras a la persona indicada, nada de lo que hagas podrá cambiar el hecho de que no tuviste éxito en el amor.

Santoral:

San Frontón, Santa Daría, Santa Hildemarca, San Crisanto y San Darío.

Frase del día:

No es con la ira o la pena, sino con el coraje y la fe que se superan los desafíos de la vida.

Aries

21 marzo-20 abril

Amor: Riesgo de aburrirse de alguna relación afectiva.

Dinero: En los negocios no existen los amigos; son clientes.

Trabajo: Su autoestima le permite conseguir sus metas laborales.

Salud: Gane la batalla al colesterol y pierda algo de peso. Ver más sobre Aries…

Tauro

21 abril-21 mayo

Amor: El amor le depara grandes sorpresas.



Dinero: Lea diarios especializados para decidir dónde invertir.

Trabajo: Solicite un salto laboral, ya ha demostrado su valía.

Salud: Con su buena salud se creerá capaz de grandes proezas. Ver más sobre Tauro…

Géminis

22 mayo-21 junio

Amor: Aléjese de los enredos amorosos.

Dinero: Golpe de suerte para sus intereses económicos.

Trabajo: Periodo de cambios en el trabajo, serán favorables.

Salud: Haga caso al médico y cuídese más. Ver más sobre Géminis…

Cáncer

22 junio-22 julio

Amor: El orgullo le lleva a un alejamiento de su pareja.

Dinero: Posibles gastos extras, pero su economía está a salvo.



Trabajo: Actuando con cautela, sus asuntos de trabajo irán mejor.

Salud: Un paseo diario le vendrá muy bien. Ver más sobre Cáncer…

Leo

23 julio-22 agosto

Amor: Noche romántica con su pareja.



Dinero: Siga los consejos de los demás y evitará pérdidas de dinero.



Trabajo: Con su imaginación logrará sus metas profesionales.

Salud: Procure tomar alimentos más ricos en vitamina C. Ver más sobre Leo…

Virgo

23 agosto-23 sept.

Amor: Organice un viajecito divertido con su pareja.



Dinero: Gana lo suficiente para vivir holgadamente.

Trabajo: Se avecinan nuevos rumbos profesionales.

Salud: Cuide las partes más débiles de su organismo. Ver más sobre Virgo…

Libra

24 sept.-23 oct.

Amor: No permita que la frialdad se apodere de su relación.

Dinero: Si no tiene cuidado, puede pasar apuros económicos.

Trabajo: Los roces con sus compañeros enturbian el trabajo.

Salud: No olvide practicar deporte con más regularidad. Ver más sobre Libra…

Escorpio

24 oct.-22 nov

Amor: Mejoran sensiblemente sus relaciones afectivas.

Dinero: Los bienes y propiedades le producen beneficios.

Trabajo: Contagiará su optimismo en su ambiente de trabajo.

Salud: No tendrá ningún problema de salud. Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

23 nov.-21 dic.

Amor: Pueden surgir ciertas discrepancias sentimentales.

Dinero: No se agobie por el dinero, sus familiares le avalan.

Trabajo: Avanza a pasos agigantados hacia ese puesto soñado.

Salud: Alimentándose correctamente evitará alguna enfermedad. Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

22 dic.-20 enero

Amor: Visita de un amor o un amigo que vive fuera de la ciudad.

Dinero: Le va de maravilla con el plan económico establecido.



Trabajo: Su trabajo mejora gracias a las nuevas tecnologías.



Salud: Las chucherías no deben formar parte de su dieta. Ver más sobre Capricornio…

Acuario

21 enero-20 febrero

Amor: Está complaciente al máximo.



Dinero: Debe empezar a ahorrar.

Trabajo: Pocas novedades en el plano laboral.

Salud: Su metabolismo se encuentra ligeramente alterado. Ver más sobre Acuario…

Piscis

21 feb.-20 marzo

Amor: Es algo perezoso antes de iniciar una relación sentimental.



Dinero: No piense tanto en el dinero y salga a divertirse.

Trabajo: Las aguas profesionales vuelven a su cauce.

Salud: Preste atención a su piel hidratándola. Ver más sobre Piscis…