Descubre la predicción de hoy para tu signo zodiacal sobre salud, dinero y amor. SEMANA te trae el destino diario para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Tu nombre habla de ti:

Típico nombre de novela mexicana, alusivo a la paz, a la libertad, a la economía y a la inocencia. Sí a la economía, por si no te lo imaginabas. De hecho este no es un nombre que venga del griego, ni del latín extinto, ni francés, ni viene de Asia, no, este es un nombre creado en América Latina, para ser más específicos al norte de México “Palumba” que significa “pichón salvaje”.

Es algo muy raro que Paloma sea un ave de ciudad y que al mismo tiempo signifique “pichón salvaje” y que también sea el símbolo de la paz, de la libertad, tenga que ver con la inocencia y además sea alusivo a la economía. Nunca habíamos tenido un nombre tan interesante y lleno de riquezas.

Santoral:

San Eleázaro, Santa Donvina, Santa Rosalba y Santa Rosa de Lima.

Frase del día:

No todo saldrá como quieres en esta vida pero que eso no te desanime porque siempre podrás intentarlo una vez mas.

Aries

21 marzo-20 abril

Amor: Su vida amorosa está a punto de quedarse estancada.

Dinero: No tome decisiones económicas de manera apresurada.

Trabajo: Atraviesa una fase de gran concentración en el trabajo.

Salud: Por fin gana la batalla al colesterol. Ver más sobre Aries…

Tauro

21 abril-21 mayo

Amor: Está entre gente divertida, pero no olvide a los suyos.



Dinero: Jornada propicia para encauzar los asuntos económicos.



Trabajo: Día de trabajo muy intenso pero satisfactorio.

Salud: Puede tener dolores en las encías. Ver más sobre Tauro…

Géminis

22 mayo-21 junio

Amor: Las circunstancias confirmarán que ese alguien le quiere.



Dinero: Si le deben dinero, se lo van a devolver.

Trabajo: En el trabajo, la rutina hará que el tiempo pase despacio.

Salud: Tras una dura jornada, dedíquese a descansar. Ver más sobre Géminis…

Cáncer

22 junio-22 julio

Amor: En el amor, está pisando un terreno muy inseguro.



Dinero: Día propicio para solucionar asuntos económicos.



Trabajo: Momento de intensos desafíos profesionales.

Salud: Habrá cambios significativos en su salud y en su figura. Ver más sobre Cáncer…

Leo

23 julio-22 agosto

Amor: No busque aventuras que solo pueden complicarle la vida.



Dinero: Encontrará en su casa una suma de dinero olvidada.



Trabajo: Cuide las formas para evitar un conflicto con un superior.

Salud: Si se encuentra algo flojo, hágase unos análisis. Ver más sobre Leo…

Virgo

23 agosto-23 sept.

Amor: Va a pasar una jornada maravillosa con alguien que le interesa.

Dinero: Día interesante para hacer algunas inversiones.

Trabajo: No sea pesimista, en el trabajo también hay baches.

Salud: Síntomas de que algo está fallando en su organismo. Ver más sobre Virgo…

Libra

24 sept.-23 oct.

Amor: Amplíe su círculo de amigos y se sentirá más satisfecho.

Dinero: No sea tan estricto con su economía, permítase un regalo.

Trabajo: Le ofrecerán un puesto de mayor responsabilidad.

Salud: Necesita relajarse o hacer algún deporte. Ver más sobre Libra…

Escorpio

24 oct.-22 nov

Amor: Nace una bonita relación, insista y ganará.



Dinero: Buenas noticias económicas.

Trabajo: En el trabajo, va a cosechar un éxito sin precedentes.

Salud: Dedique su tiempo libre a hacer algo de ejercicio. Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

23 nov.-21 dic.

Amor: Dedica poco tiempo a sus relaciones afectivas.



Dinero: Invertirá dinero adquiriendo muebles antiguos.

Trabajo: La buena improvisación es muy valorada por sus jefes.

Salud: Intente desconectar cuando salga de su trabajo. Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

22 dic.-20 enero

Amor: Su vida amorosa pasa por un intenso momento.

Dinero: Piense en la posibilidad de invertir el dinero ahorrado.



Trabajo: Tareas muy estimulantes en el trabajo.



Salud: Dirá adiós al cansancio en esta jornada. Ver más sobre Capricornio…

Acuario

21 enero-20 febrero

Amor: Hoy propondrá matrimonio a su pareja.



Dinero: Sus gastos son elevados, pero sus ingresos son mayores.

Trabajo: Tendrá que trabajar con las presiones de sus jefes.

Salud: Debe prestar más atención a su alimentación. Ver más sobre Acuario…

Piscis

21 feb.-20 marzo

Amor: Las discusiones familiares tocan a su fin.



Dinero: Está atravesando una buena racha económica, disfrute de su dinero.

Trabajo: El éxito empresarial le espera a la vuelta de la esquina.

Salud: Su gran optimismo le hace sentirse bien. Ver más sobre Piscis…