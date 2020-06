No duermas para descansar, duerme para soñar. Porque los sueños están para cumplirse. Decía Walt Disney. Este hombre fue capaz de hacer realidad todo un mundo de fantasía, con su determinación y coraje. Un Sagitario que fue un visionario y vivía muy pendiente de cada día, sigue sus pasos y crea tu futuro conociendo tu horóscopo.

Aries

Estás en racha y eso quiere decir que no debes parar, hoy será un nuevo inicio de semana impresionante.



Salud: Te sientes totalmente en forma y eso se plasmará en la manera de levantarte de la cama.

Amor: Estarás dispuesto a cualquier cosa para conseguir avanzar en cada uno de tus deseos, puedes llegar lejos.

Dinero: Crear un imperio desde 0 no es fácil, pero si hay alguien que pueda conseguirlo eres tú mismo.

Trabajo: No esperarás que nada llegue, llamarás tú antes que nadie para demostrar tu implicación.

Tauro

Tus ideas no se moverán frente a nadie, te mantendrás firme y eso puede costarte más de un disgusto.



Salud: Sobre una serie de pasos debes mantenerte, otros ya han hecho este camino antes.

Amor: Te detienes en este río, quieres parar y salirte de él, pero no podrás, la corriente es muy fuerte.

Dinero: Sabes perfectamente lo que supone tener que atender a un presupuesto, te costará no pasarte de la raya.



Trabajo: Las ideas inamovibles nunca son buenas aliadas de un trabajo en equipo perfecto.

Géminis

Cuidarás a los tuyos de una forma increíble, te encantará que nada les falte y lo darás todo por ellos.



Salud: Te detendrás, con un poco de té y una buena música todo cambiará, estarás más tranquilo.

Amor: Ese amor incondicional que procesas puede tener un buen premio, recibirás todo lo que envías.

Dinero: Te sobrarán algunos esfuerzos, cuando en un solo clic dinamites el presupuesto semanal en una compra.



Trabajo: Empezar la semana no es que sea fácil, pero solo alguien como tú puede ser capaz de hacerlo.

Cáncer

No has descubierto el mundo en dos días, pero durante esta cuarentena has conocido a ciertas personas.



Salud:

Un yogur a primera hora de la mañana puede ser la solución a alguno de tus problemas.

Amor: Te puedes sentir exhausto de tener que batallar cada día con las mismas historias sin sentido.

Dinero: Tienes amigos que lo son de verdad y otros que solo te han acompañado para conseguir tu dinero.



Trabajo: Te costará entender las instrucciones de tu jefe, no será fácil descubrir qué quiere.

Leo

Necesitas salir de casa lo antes posible, de lo contario no podrás gastar esas energías que llevas dentro.



Salud: La concentración es uno de los factores clave para mantener la salud y la estabilidad mental.

Amor: Estarás dispuesto a darlo todo con condiciones, no dejarás que nadie sea el capitán de este barco.

Dinero: Las apariencias engañan, si te acercas a alguien porque crees que te aportará dinero, te equivocas.

Trabajo: Te costará menos atender las llamadas de teléfono, todo será más sencillo para ti.

Virgo

Hacer malabares siempre ha sido una de tus especialidades, ten cuidado, el día menos pensado puedes caer.



Salud: No dudes de ti mismo, esa incerteza es lo que te hace casi enfermar sin autoestima.

Amor: Tendrás que rendir cuentas cuando le falles a una persona que es muy especial para ti, tu plan se descubrirá.

Dinero: Esconderás una serie de números para no alarmar a las personas que tienes cerca, aunque no servirá de nada.



Trabajo: Estarás en vías de encontrar una solución razonable a tus problemas laborales.

Libra

Conocer a alguien, aunque no esté planeado es algo que puede suceder en cualquier momento.



Salud: Sentirte como un volcán a punto de explotar puede ser algo que suceda hoy.

Amor: Te puedes cruzar con alguien que tenga las mismas aspiraciones que tú en muchos aspectos.

Dinero: La conexión con personas que se encuentran en la misma situación financiera puede ser total.



Trabajo: No tendrás que llegar tan lejos como pensabas, en poco tiempo puedes ascender.

Escorpio

En todas las relaciones hay un punto en el que parece que te da la espalda la buena suerte.



Salud: Las grandes habilidades que demostrarás te harán descubrir un nuevo deporte.

Amor: La comunicación será complicada cuando quieras hacer sentir tu voz de forma inmediata.

Dinero: Te encontrarás rindiendo cuentas a una persona de tu pasado por algo que hiciste por dinero.



Trabajo: Estás en vías de avanzar laboralmente, no desperdicies ninguna oportunidad más.

Sagitario

No serás una persona tan caótica como de costumbre, te decidirás a poner un poco de orden.



Salud: Todo irá en aumento, incluido tu colesterol si no empiezas a comer como debes.

Amor: Necesitas abrazar los horarios en una relación que está arrastrando el resto de los sectores de tu vida.

Dinero: Te deberás entregar por completo a los bancos si quieres sobrevivir después de esta grave crisis.



Trabajo: Sentirás la llamada de una oportunidad que viene del pasado y que tenías apalabrada.

Capricornio

Te sentirás abrumado ante las circunstancias que te estarán rodeando. Todo lo bueno siempre llega.



Salud: Temes demasiado el futuro, en realidad no debería darte miedo, puedes controlarlo.

Amor: Las conexiones inesperadas pueden ser siempre las mejores, en tu caso están destinadas a hacerte bien.

Dinero: Es momento de contar bien y de no restar, necesitas un poco más si quieres llegar hasta tus sueños.



Trabajo: No te faltarán trabajos, lo que tendrás que empezar a cuadrar son horas para hacerlos.

Acuario

La falta de dirección de algunas partes de tu vida puede llevarte al caos hoy, estarás sin control.



Salud: La presión en el trabajo puede generarte dolores de cabeza difíciles de controlar durante el día.

Amor: Los grandes amores de la historia han llegado cuando ambos estaban preparados para afrontarlos.

Dinero: Tus cuentas estarán casi vacías, habrá llegado el momento de tomar las medidas necesarias.



Trabajo: Es momento de que atiendas a todo lo que te rodea, si fallas todo puede caerse sobre ti.

Piscis

En este momento no hay que dudar, tienes que seguir avanzando Piscis, el túnel está llegando a su fin.



Salud: Mentalmente necesitas hacer un pequeño reset y olvidar un poco tus preocupaciones.

Amor: No te sueles encontrar en una situación tan estable, al contrario, te sorprenderá tanta paz.

Dinero: Estás consiguiendo mantener una parte del dinero a salvo, no lo malgastes en cosas que no necesitas.



Trabajo: Levantarte a primera hora para ir a trabajar puede generarte ciertas dudas.