Últimamente has estado algo tenso, quizás porque no has logrado los objetivos que te habías propuesto para estas fechas o porque te has preocupado en exceso por asuntos que requieren

menos atención y han llegado a estresarte. Intenta relajarte un poco.

Amor: Varias oportunidades sentimentales; tendrá que elegir.

Dinero: Recibe cierta suma de dinero procedente de la familia.

Trabajo: En el plano laboral, acierto en sus decisiones.

Salud: No abuse de su buen estado físico y procure descansar.