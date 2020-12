Descubre la predicción de hoy para tu signo zodiacal sobre salud, dinero y amor. SEMANA te trae el destino diario para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Un día más toca conocer la predicción del horóscopo a través de este espacio. Todo indica que los astros beneficiarán a los siguientes signos: Libra, Acuario y Tauro. Sin embargo, la suerte no parece que esté cerca de otros signos como son Leo, Capricornio y Escorpio.

Aries

Después de unos días con bastantes cambios y novedades, parece que la jornada transcurrirá tranquila para Aries.

Amor: Oportunidad para mejorar la comunicación en pareja.

Dinero: Los astros no predicen muchas novedades respecto a la situación financiera de Aries.

Trabajo: Proponerse nuevas metas y objetivos laborales podría ser muy interesante para encontrar más motivación en el trabajo.

Salud: Aunque la situación de salud sea relativamente buena, es recomendable que mejores los hábitos de alimentación. Ver más sobre Aries…

Tauro

Es momento de conocer la predicción para aquellas personas que sean Tauro, uno de los signos que tendrán más suerte en esta jornada.

Amor: Superarás la mala racha que te llevaba acompañando en los últimos días.

Dinero: Si bien es cierto no estás en tu mejor momento, parece que hoy será un buen día para cambiar esta situación.

Trabajo: Se espera una excelente noticia relacionada con el campo laboral. ¿Qué será?

Salud: Una vez que has superado las molestias en las articulaciones, podrías plantearte empezar a hacer algo de deporte. Ver más sobre Tauro…

Géminis

Los astros prevén un día para tranquilo para Géminis. Aun así, conocemos los detalles a continuación.

Amor: Día tranquilo en asuntos relacionados con el corazón.

Dinero: Ligera mejoría respecto a los días anteriores.

Trabajo: Deberías esforzarse un poco más, últimamente estás un poco desmotivado. ¿Qué te pasa?

Salud: No se esperan muchos cambios, salvo unas ligeras molestias en la rodilla. Ver más sobre Géminis…

Cáncer

Cáncer es otro de los signos que menos novedades tendrá en la jornada de hoy. Veamos que predicen los astros.

Amor: Encontrar pareja se ha convertido en algo que preocupa mucho a Cáncer. Tranquilo, esa persona especial llegará cuando menos lo esperes.

Dinero: Tendrás que afrontar una serie de gastos con los que no contabas.

Trabajo: Día tranquilo y sin cambios en el ambiente laboral.

Salud: Deberás afrontar ciertas molestas en el abdomen. Ver más sobre Cáncer…

Leo

Malas noticias para Leo. La jornada no será precisamente buena para aquellos que hayan nacido bajo la influencia de Leo.

Amor: Tu fuerte carácter será la causa de una importante discusión con tu pareja.

Dinero: Tu mala situación económica te está creando mucho malestar. Tienes que ahorrar para evitar que la situación empeore.

Trabajo: Tus problemas personales te están afectando en el rendimiento laboral.

Salud: Vigila las comidas copiosas, especialmente por la noche. Ver más sobre Leo…

Virgo

¿Qué dará de si el día para Virgo? Lo compartimos a continuación.

Amor: Calma absoluta en tu relación de pareja.

Dinero: Todo seguirá igual, aunque es momento de que te plantees los próximos gastos.

Trabajo: Una llamada telefónica será lo más destacado que te suceda hoy. ¿Quién será?

Salud: No se esperan novedades importantes relacionadas con tu estado de salud. Ver más sobre Virgo…

Libra

Momento ahora para conocer la previsión de Libra, uno de los signos más beneficiados por el horóscopo en la jornada de hoy.

Amor: Después de unos días complicados, los astros nos indican que la situación mejorará sensiblemente.

Dinero: Aunque el margen de mejora sea mucho, hoy será un buen día para empezar a salir de la pésima situación económica que te acompaña en las últimas semanas.

Trabajo: Estás en un buen momento y deberías aprovecharlo para mejorar tu situación laboral. ¿Hasta dónde te gustaría llegar?

Salud: Importante mejora respecto a los últimos días. Ver más sobre Libra…

Escorpio

No se espera una jornada tranquila para Escorpio, de hecho, estamos ante uno de los signos más perjudicados del día.

Amor: Hoy sentirás que no tienes el apoyo de tu pareja en un tema que te preocupa mucho.

Dinero: Deberás hacer frente a un importante gasto que no esperabas y que complicará tu situación financiera.

Trabajo: Es probable que te sientas desbordado por un exceso de carga de trabajo, por suerte es algo temporal.

Salud: El estrés será tu compañero en la jornada de hoy. Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

Conocemos ahora lo que dará de si la jornada para Sagitario, uno de los signos a los que los astros predicen menos cambios en la jornada de hoy.

Amor: Tranquilidad. Quizá algo de rutina, ¡no te confíes!

Dinero: Tendrás una ligera mejora respecto a tu situación económica de los últimos días.

Trabajo: No se esperan cambios importantes, aunque es probable que recibas una noticia que pueda ser importante en un futuro cercano.

Salud: Intenta no coger frío, estás expuesto a un resfriado y no es momento para que caigas enfermo. Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

Capricornio es, posiblemente, el signo peor parado por la predicción de los astros en la jornada de hoy.

Amor: Cada vez tienes más problemas de comunicación y confianza con tu pareja, algo que podría generar una fuerte discusión hoy.

Dinero: Tu generosidad te impide no prestar dinero cuando te lo piden, pero… ¡cuidado! No olvides que tu situación no es precisamente buena.

Trabajo: Un malentendido podría generar un importante problema en el ambiente laboral.

Salud: Tu nivel de ansiedad está disparado en los últimos días. ¿Por qué no te tomas la vida con más calma? Ver más sobre Capricornio…

Acuario

Conocemos ahora la predicción para Acuario. ¡Hoy estás de suerte!

Amor: Aprovecha la jornada ya que todo indica que es ideal para el amor y para la pasión

Dinero: Tu responsabilidad está haciendo posible que mejores tu situación. ¡Sigue así!

Trabajo: Tu capacidad para trabajar en grupo ha mejorado mucho respecto a los últimos meses. ¡Estás de enhorabuena!

Salud: Olvidarás las molestias que te han acompañado estos últimos días. Ver más sobre Acuario…

Piscis

Acabos la predicción del día hablando de Piscis…

Amor: No se esperan cambios importantes en pareja, pero si estás soltero puede que haya alguna sorpresa.

Dinero: Empeorará tu situación económica. ¿Estás gastando mucho por los regalos navideños?

Trabajo: Mejorará el ambiente en el trabajo después de unos días algo complicados. Ya se sabe, después de la tormenta llega la calma.

Salud: Tendrás ciertas molestias en las articulaciones. En caso de que hagas deporte, deberás moderarte un poco hasta que se vayan las molestias. Ver más sobre Piscis…