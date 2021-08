Descubre la predicción de hoy para tu signo zodiacal sobre salud, dinero y amor. SEMANA te trae el destino diario para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Tu nombre habla de ti:

Típico nombre de novela mexicana, alusivo a la paz, a la libertad, a la economía y a la inocencia. Sí a la economía, por si no te lo imaginabas. De hecho este no es un nombre que venga del griego, ni del latín extinto, ni francés, ni viene de Asia, no, este es un nombre creado en América Latina, para ser más específicos al norte de México “Palumba” que significa “pichón salvaje”.

Es algo muy raro que Paloma sea un ave de ciudad y que al mismo tiempo signifique “pichón salvaje” y que también sea el símbolo de la paz, de la libertad, tenga que ver con la inocencia y además sea alusivo a la economía. Nunca habíamos tenido un nombre tan interesante y lleno de riquezas.

Santoral:

Virgen de los Angeles y Santa Alfreda de Mercia.

Frase del día:

No todo saldrá como quieres en esta vida pero que eso no te desanime porque siempre podrás intentarlo una vez mas.

Aries

21 marzo-20 abril

Amor: Su personalidad atraerá a alguien muy especial.



Dinero: Debe empezar a ahorrar.

Trabajo: Escuche a las personas de su entorno laboral.

Salud: Estará nervioso y será injusto con alguien. Ver más sobre Aries…

Tauro

21 abril-21 mayo

Amor: Sin esperarlo, el amor invadirá su corazón.



Dinero: En cuestiones de dinero, todo va a salir a pedir de boca.



Trabajo: Acostúmbrese a trabajar en equipo.

Salud: Sus tobillos están muy sensibles. Ver más sobre Tauro…

Géminis

22 mayo-21 junio

Amor: Muéstrese cariñoso y será correspondido con creces.

Dinero: Alguien cercano le va a ayudar con su economía.

Trabajo: En el trabajo, le pondrá de mal humor hacer tareas que no son suyas.

Salud: La tensión diaria le provocará molestias de estómago. Ver más sobre Géminis…

Cáncer

22 junio-22 julio

Amor: En el amor, conseguirá lo que quiera.



Dinero: Viva a cuerpo de rey, se lo puede permitir.



Trabajo: Hoy acaba con ese fatigoso y largo trabajo.

Salud: Cuidado con los pequeños accidentes domésticos. Ver más sobre Cáncer…

Leo

23 julio-22 agosto

Amor: En el amor, piensa en la independencia por encima de todo.



Dinero: Gaste su dinero solo en lo necesario.



Trabajo: Le surgirán dificultades para conseguir un ascenso.

Salud: Demasiado acelerado, relájese. Ver más sobre Leo…

Virgo

23 agosto-23 sept.

Amor: Su círculo de amistades le dará una alegría inesperada.



Dinero: Ahorre intentando controlar los gastos.

Trabajo: Es hora de retomar ese proyecto laboral que ha iniciado.

Salud: Trate de mejorar su forma física. Ver más sobre Virgo…

Libra

24 sept.-23 oct.

Amor: Luche contra esa tendencia a la infidelidad.

Dinero: Se sentirá con ganas de hacer regalos a los suyos.

Trabajo: Su tesón en el trabajo le reportará nuevas ofertas.

Salud: Riesgo de algún daño al hacer deporte. Ver más sobre Libra…

Escorpio

24 oct.-22 nov

Amor: Cuando menos lo piense va a surgir un romance.

Dinero: Antes de hacer un préstamo, mire a quién se lo hace.

Trabajo: Entablará nuevos contactos útiles para su empresa.

Salud: Debe descansar más y tratar de relajarse. Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

23 nov.-21 dic.

Amor: No sabrá cómo manejar una situación amorosa.

Dinero: Escuche a los expertos o tendrá problemas económicos.

Trabajo: Buenas relaciones con sus jefes.

Salud: Problemas de gases ocasionados por malas digestiones. Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

22 dic.-20 enero

Amor: Se debatirá entre sus deseos amorosos o la rutina.



Dinero: En el ámbito económico, la suerte estará de su parte.



Trabajo: Gran movimiento en el terreno laboral.



Salud: Esa molestia ocular puede ser por falta de sueño. Ver más sobre Capricornio…

Acuario

21 enero-20 febrero

Amor: Permanezca más atento con las personas que le quieren.



Dinero: Quizá tenga que pedir ayuda económica a un amigo.

Trabajo: Relájese y saldrá de esa sensación de ahogo en la empresa.

Salud: Física y mentalmente va a notar pocas energías. Ver más sobre Acuario…

Piscis

21 feb.-20 marzo

Amor: Entre los miembros de la familia surgirán celos.



Dinero: Si ahorra, pronto podrá hacer esa compra deseada.

Trabajo: Energía renovada que le hará trabajar con más agrado.

Salud: Abandone esa actitud de indiferencia para con su salud. Ver más sobre Piscis…