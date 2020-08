Descubre la predicción de hoy para tu signo zodiacal sobre salud, dinero y amor. SEMANA te trae el destino diario para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Hoy es un día para que Leo brille. No correrán la misma suerte los demás signos del zodiaco. Pero, paciencia… Las horas pasarán rápido y tu vida volverá a la normalidad. No tomes decisiones precipitadas hoy, puede que no sea el momento ideal.

Aries

Hoy tu cuerpo te pide experimentar para sentir adrenalina. Lo mejor es que canalices tus sentimientos con algún plan que te dé lo que necesitas.

Hoy será un día para hacer sacrificios que beneficien a otras personas. ¡Merecerá la pena!

Amor: Aprende de todo lo que tiene para ofrecerte la persona que está a tu lado. Esto te hará crecer como persona.

Dinero: ¡Cuidado! Corres el riesgo de perder algo de dinero si no lo gestionas bien.

Trabajo: Debes dar el máximo de ti en el trabajo. No vale con cubrir las tareas básicas.

Salud: Necesitas tranquilizarte. Los nervios pueden jugarte pronto una mala pasada. Ver más sobre Aries…

Tauro

Tu mayor enemigo eres tú mismo. Replantéate tus metas seriamente y no te sabotees tus propios planes.

Amor: Tienes límites, deberías basarte en ellos a la hora de actuar. De esta manera, te ahorrarás complicaciones.

Dinero: Es buen momento para tus finanzas. Es momento de hacer alguna inversión.

Trabajo: Cuidado con las discusiones. Aunque tengas razón, hay momentos en los que es mejor ceder.

Salud: Procura descansar. Tu nivel de estrés está llegando a unos límites preocupantes. Ver más sobre Tauro…

Géminis

Evita a toda costa caer en una depresión. Por muy dura que sea la vida contigo, tú puedes más.

Amor: Hay momentos en los que hay que ceder en terreno amoroso. Una por ti, y otra por mi.

Dinero: No renuncies a tus ideas, son las que te llevarán a conseguir mejorar en el terreno económico.

Trabajo: Eres diferente, y eso te lo han valorado siempre en el trabajo. ¡Sigue así!

Salud: ¿Duermes bien? Quizá, esto es lo que hace que te duela la cabeza. Ver más sobre Géminis…

Cáncer

Llamará a tu puerta el pasado. Ábrele, seguro que te llevas una agradable sorpresa.

Amor: Tu relación está estancada, ¿y si le planteas un viaje para avivar el fuego interno?

Dinero: Si actúas bien y planteas tus proyectos de buena manera, pronto ampliarás tus ingresos.

Trabajo: Tienes un imán para los clientes. Aprovecha ese magnetismo para conseguir todos tus objetivos.

Salud: ¿Hace cuánto que no vas al médico? No hay que preocuparse demasiado, pero una analítica de vez en cuando no viene mal. Ver más sobre Cáncer…

Leo

Intenta que las situaciones complicadas de la jornada no vayan a más. Se paciente, ante todo.

Amor: Puede que hoy tengas un distanciamiento con la persona a la que quieres. Déjalo estar.

Dinero: Hoy no es un día para darse lujos. Intenta tener paciencia.

Trabajo: No seas selectivo en tus oportunidades laborales o experimentarás inconvenientes.

Salud: Hoy es un día para respirar aire fresco, el aire reciclado de tu lugar de trabajo no te está haciendo demasiado bien. Ver más sobre Leo…

Virgo

¡Cuidado! Hoy no será un día del todo bueno. Una serie de situaciones incómodas tendrán lugar durante la jornada.

Amor: Tus errores en el pasado están pasando factura en el presente. Muestra un poco de arrepentimiento.

Dinero: Vas a tener la oportunidad de agregar un ingreso extra a tu economía.

Trabajo: No dejes que la mala reputación influya en tus tareas diarias. Demuestra que eres óptimo en tu trabajo.

Salud: Cuidado con las corrientes de aire. Hoy experimentarás algunos problemas de salud. Ver más sobre Virgo…

Libra

Tu positividad ante todo se verá ausente durante el día de hoy, pero no te decaigas, saca fuerzas para superar el día con una sonrisa.

Amor: Hoy es un buen día para seducir a esa persona que tienes en mente. ¡Saca todas tus armas!

Dinero: Tendrás que trabajar más de la cuenta para poder estirar tus ingresos.

Trabajo: Tendrás que tomar algunas decisiones importantes, pero te sentirás satisfecho por ello.

Salud: Hoy no te encuentras con demasiada fuerza y eso te hace sentir un poco débil. Ver más sobre Libra…

Escorpio

Eres una persona tranquila, pero hoy tu personalidad dará un vuelco y te verás en la necesidad de pelear por tu felicidad.

Amor: No todos los amores son correspondidos. ¡No te deprimas!

Dinero: Tu estabilidad hoy seguirá como siempre.

Trabajo: Quieres llegar a un cargo superior, pero debes saber comercializarte bien para poder conseguirlo.

Salud: Hoy gozarás de buena salud. Intenta hacer algo de ejercicio para seguir así. Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

Si te topas con alguien que no responda a tus palabras, toma medidas más drásticas.

Amor: Hoy necesitarás un extra de cariño. Procura estar cerca de la persona a la que quieres.

Dinero: Un golpe de suerte está a punto de llegar. ¡Coge fuerzas!

Trabajo: No te dejes intimidar por nadie. Aunque trabajes en equipo, tu eres independiente.

Salud: El estrés es algo con lo que tienes que lidiar día a día, pero hoy será un día más tranquilo. Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

Intenta no tener desorden en tu vida, te hará perder mucho tiempo valioso.

Amor: Se paciente y comprensivo con la forma de pensar de tu pareja. No siempre tienes tú la razón.

Dinero: No son buenos tiempos económicos para ti. Intenta ahorrar porque no vas a mejorar de repente.

Trabajo: No temas al exceso de trabajo. Plántate ante él y organízate lo mejor que puedas.

Salud: El sueño llama a tu puerta. Intenta tomarte en serio las noches y descansa. Ver más sobre Capricornio…

Acuario

Di sí a ese viaje que estabas posponiendo constantemente. Organiza bien el trabajo y te quedará tiempo libre.

Amor: El amor no aparece por arte de magia. Persíguelo y no pierdas la esperanza.

Dinero: Date un capricho. ¡Te lo has ganado!

Trabajo: No confíes demasiado en las personas que no conoces todavía en el trabajo. Puede que ellos tengan sus propios planes.

Salud: Es hora de dejar a un lado los malos hábitos. Comienza una vida sana. Ver más sobre Acuario…

Piscis

Llegó el momento de conocer gente nueva. No te cierres en banda, serán personas que te aporten mucho en tu vida.

Amor: Tu relación va viento en popa. ¡No pierdas de vista los detalles para seguir así!

Dinero: Quizá deberías echar un vistazo a tu alrededor. Puede que encuentres algo que puedas vender para sacar un dinero extra.

Trabajo: Hoy se pondrá a prueba tu paciencia en el trabajo.

Salud: Tu salud es buena y no hay ningún síntoma alarmante a la vista. Ver más sobre Piscis…