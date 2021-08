Descubre la predicción de hoy para tu signo zodiacal sobre salud, dinero y amor. SEMANA te trae el destino diario para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Tu nombre habla de ti:

Típico nombre de novela mexicana, alusivo a la paz, a la libertad, a la economía y a la inocencia. Sí a la economía, por si no te lo imaginabas. De hecho este no es un nombre que venga del griego, ni del latín extinto, ni francés, ni viene de Asia, no, este es un nombre creado en América Latina, para ser más específicos al norte de México “Palumba” que significa “pichón salvaje”.

Es algo muy raro que Paloma sea un ave de ciudad y que al mismo tiempo signifique “pichón salvaje” y que también sea el símbolo de la paz, de la libertad, tenga que ver con la inocencia y además sea alusivo a la economía. Nunca habíamos tenido un nombre tan interesante y lleno de riquezas.

Santoral:

San Roque y San Esteban de Hungría.

Frase del día:

No todo saldrá como quieres en esta vida pero que eso no te desanime porque siempre podrás intentarlo una vez mas.

Aries

21 marzo-20 abril

Amor: Insinúese a la persona amada con elegancia.



Dinero: Se siente satisfecho con su economía.

Trabajo: Pruebe a resolver ese conflicto laboral con un compañero.

Salud: En la medida de lo posible, vigile más su estado de salud. Ver más sobre Aries…

Tauro

21 abril-21 mayo

Amor: Admira a su pareja y eso le llena de satisfacción.



Dinero: Enfréntese a los problemas económicos, y acabará con ellos.



Trabajo: Su ambición laboral le llevará a situaciones poco deseables.

Salud: Quizá sufra una ligera reacción alérgica. Ver más sobre Tauro…

Géminis

22 mayo-21 junio

Amor: Siempre discute por lo mismo con su pareja, soluciónelo.

Dinero: Posible enfrentamiento con su banco.

Trabajo: El trabajo en equipo tiene sus pros y sus contras.

Salud: Debe prevenir una posible otitis. Ver más sobre Géminis…

Cáncer

22 junio-22 julio

Amor: No espere a que su pareja le pida explicaciones.

Dinero: Tome las riendas de sus asuntos económicos.



Trabajo: Para mejorar su situación en el trabajo, cambie de actitud.

Salud: Ese malestar general puede ser por agotamiento psíquico. Ver más sobre Cáncer…

Leo

23 julio-22 agosto

Amor: Atienda los consejos de su pareja.



Dinero: Hoy aumentará sus ingresos gracias a necesidades ajenas.



Trabajo: Impedimentos para desarrollar sus funciones en la empresa.

Salud: La ingesta de hidratos de carbono aporta energía a su cuerpo. Ver más sobre Leo…

Virgo

23 agosto-23 sept.

Amor: Olvide su nostalgia por amores del pasado y mire hacia delante.



Dinero: No derroche su dinero en salidas públicas que puede evitar.

Trabajo: Sea práctico, de lo contrario le podrá el trabajo.

Salud: Dolores de espalda, especialmente si juega al tenis. Ver más sobre Virgo…

Libra

24 sept.-23 oct.

Amor: Si choca mucho con la gente busque una explicación.



Dinero: Sea generoso con el dinero, si solicitan su ayuda.

Trabajo: Una novedad en su trabajo le traerá satisfacciones.

Salud: Intente superar la pereza, anímese y salga a caminar. Ver más sobre Libra…

Escorpio

24 oct.-22 nov

Amor: Reencuentro casual con un antiguo amor.



Dinero: Ordene sus cuentas y prescinda de algunos gastos.

Trabajo: Presente sus propuestas a sus jefes y sea paciente.

Salud: El aire puro alivia las molestias del aparato respiratorio. Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

23 nov.-21 dic.

Amor: Poca disposición para el amor.

Dinero: Empiece a ahorrar para cubrir los gastos venideros.

Trabajo: Solicite un salto laboral, ya ha demostrado su valía.

Salud: No esté tan pendiente de su salud porque está muy bien. Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

22 dic.-20 enero

Amor: Sea más afectivo o podría echarlo todo a perder.



Dinero: Con un poco más de persuasión conseguirá ese dinero.



Trabajo: Supera los obstáculos y saca adelante sus proyectos laborales.



Salud: El cansancio acumulado es difícil de vencer. Ver más sobre Capricornio…

Acuario

21 enero-20 febrero

Amor: Le reconfortará enormemente el afecto de sus amigos.



Dinero: Buen momento en su economía.

Trabajo: En el trabajo, día de rendimiento pleno.

Salud: Si duerme boca abajo puede que tenga dolores de cuello. Ver más sobre Acuario…

Piscis

21 feb.-20 marzo

Amor: Los sentimientos no están tranquilos, día problemático.



Dinero: Aumenta la posibilidad de ganar dinero extra.

Trabajo: Su trabajo puede peligrar por su falta de puntualidad.

Salud: Evite la pereza y dedique tiempo al ejercicio. Ver más sobre Piscis…