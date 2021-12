Santoral, 13 de diciembre

Santa Otilia, Santa Lucía /San Lucio y san Diego.

Frase del día:

Lucha y vence los malos días, así valorarás y disfrutarás los mejores días.

Tu nombre habla de ti:

Juliana es una mujer que no puede ni les gusta sentirse solas, por lo que necesitan que su pareja, amigos o familiares siempre estén acompañándola y que la haga sentir amada para poder cumplir con sus actividades diarias.

En el amor Juliana necesita tener el control completo de la relación, por lo que suele sentirse incómoda o molesta cuando debe compartir o ceder la razón o el poder con su pareja, sin embargo, en ellas se le encuentra mucha paz y tranquilidad lo que hacen que cedan el paso de la relación sin problemas.

Aries (21 marzo – 20 abril)



Amor: Conocerá a alguien encantador y revivirá.

Dinero: Verá aumentar sus finanzas.

Trabajo: No se angustie por ese nuevo trabajo, todo saldrá bien.

Salud: Tenderá a estar más irritable y tenso de lo habitual.

Tauro (21 abril – 21 mayo)



Amor: Ante todo, dedíquese a atar los cabos sueltos de su relación.

Dinero: Cuidado con su economía, alguien podría aprovecharse.

Trabajo: Innovaciones importantes en el plano laboral.

Salud: No se acueste inmediatamente después de cenar.

Géminis (22 mayo – 21 junio)



Amor: Dar a su pareja lo mejor de sí mismo es muy gratificante.

Dinero: Su economía mejora gracias a los consejos de un amigo.

Trabajo: Toda iniciativa laboral tendrá éxito.

Salud: Caminar ayuda a oxigenar mente y cuerpo.

Cáncer (22 junio – 22 julio)



Amor: En el amor, se produce un enfriamiento, será pasajero.

Dinero: Mantenga separados los negocios de la amistad.

Trabajo: Fomente más las relaciones con sus compañeros.

Salud: Le falta la ayuda de un amigo para desahogarse.

Leo (23 julio – 22 agosto)



Amor: Esfuércese en volver a ver a un amigo del pasado.

Dinero: Ponga en práctica su nuevo sistema de ahorro.

Trabajo: Le harán una propuesta para mejorar en su empresa.

Salud: Su buen humor acelera su recuperación.

Virgo (23 agosto – 23 septiembre)



Amor: No se arrepentirá de desahogarse con sus amigos.

Dinero: Ahorre, no es cuestión de no gastar, sino de administrarse mejor.

Trabajo: Trabajará de modo más gratificante y responsable.

Salud: Vigile las comidas, su estómago será el punto débil.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)



Amor: No pierda la paciencia con los descuidos de su pareja.

Dinero: Una jugosa transacción económica le llenará su cuenta.

Trabajo: Los asuntos laborales le irán muy bien.

Salud: Las molestias en la zona lumbar desaparecerán.

Escorpio (24 octubre – 22 noviembre)



Amor: Sigue en fase de enamoramientos platónicos.

Dinero: Se alegrará al averiguar que en su libreta hay superávit.

Trabajo: Aparecerán ciertas tensiones en el ámbito laboral.

Salud: Cuidado con las contracturas musculares.

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)



Amor: Le espera una nueva aventura amorosa.

Dinero: Apriétese un poco el cinturón o lo pasará mal.

Trabajo: El ritmo de trabajo será bastante acelerado.

Salud: Si desea dejar de fumar, este es el momento.

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)



Amor: No deje que la melancolía se adueñe de usted.

Dinero: Resuelve con facilidad los problemas financieros.

Trabajo: Hay un compañero que le puede ayudar mucho.

Salud: Ningún motivo para estar preocupado por su salud.

Acuario (21 enero – 20 febrero)



Amor: Las relaciones amorosas van camino de la felicidad.

Dinero: Le va de maravilla con el plan económico establecido.

Trabajo: Sea minucioso en su trabajo y será recompensado.

Salud: Si es fumador, intente fumar menos.

Piscis (21 febrero – 20 marzo)



Amor: Esa persona afín podría convertirse en su pareja ideal.

Dinero: No sea tacaño, dentro de poco tendrá un golpe de suerte.

Trabajo: Los astros le ayudan a sacar todo el trabajo atrasado.

Salud: Bien de salud, pero con poca vitalidad.

