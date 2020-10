Descubre la predicción de hoy para tu signo zodiacal sobre salud, dinero y amor. SEMANA te trae el destino diario para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Está claro que hoy no puede ser un buen día para todos los signos del zodíaco. Pero, quizá el universo de una tregua en esta jornada y no se porte demasiado mal. Podrás vencer miedos, preocupaciones, y problemas que, a priori, no tienen solución. ¡Ánimo!

Aries

Los días a tus espaldas no te han tratado bien. No temas, después de la tormenta, tan solo se puede esperar la calma.

Amor: Hoy vivirás una situación de mucha tensión. Decisiva quizá… Intenta abordar la situación lo mejor que puedas.

Dinero: Tendrás que gastar lo poco que tenías ahorrado en algo importante. No temas, pronto lo recuperarás.

Trabajo: Te superan muchas de las situaciones que vives en tu trabajo en el día a día. ¡Respira hondo y avanza!

Salud: No te mientas a ti mismo. No te gusta hacer ejercicio, pero es necesario para tu salud. Ver más sobre Aries…

Tauro

Momento para las reuniones favorables en familia. Habrá tensiones, pero sabrás afrontarlas.

Amor: En el amor todo vale. Pero, no juegues sucio o podrás arrepentirte pronto de ello.

Dinero: No tienes ninguna carencia por ahora, pero será mejor que tomes buenas decisiones.

Trabajo: Hoy trabajarás más horas de las normales. Procura no agobiarte y tomártelo con calma.

Salud: Ha llegado el momento de hacerse una revisión. Descartará problemas graves. Ver más sobre Tauro…

Géminis

Hoy parecerá un día sin fin. Paciencia que los malos días también acaban para dejar paso a un nuevo sol.

Amor: No marees la perdiz. Tú ya tomaste una decisión y cambiarla ahora es de cobardes.

Dinero: Necesitas hacer algunas compras para sentirte bien. Si puedes permitírtelo, ¡adelante!

Trabajo: Tu trabajo conlleva muchas responsabilidades. ¿Estás seguro de poder afrontarlas?

Salud: Mantener la calma es la mejor medicina para el estrés. Recétate calma. Ver más sobre Géminis…

Cáncer

La vida te está sonriendo desde hace unos días, lo que hace que estés positiva y atraigas energías beneficiosas para ti. ¡Es una cadena!

Amor: No mientas a tu pareja. Te lo nota y solo entorpeces la relación aún más.

Dinero: Procura cambiar tus costumbres. Quizá, gracias a ello consigas ahorrar un poco más.

Trabajo: Sigue así. Estás cansado y tu mente no te acompaña, pero tómate un mini respiro y ¡vuelta a trabajar!

Salud: El tratamiento que te habían recomendado no te va nada bien. Vuelve al médico para que puedan cambiarlo. Ver más sobre Cáncer…

Leo

Tu familia está más distante que nunca. No tienen ningún problema contigo, así que quédate tranquilo. ¡Dales tiempo!

Amor: Olvida el pasado. Si decidiste comenzar un nuevo camino es con todas las consecuencias.

Dinero: Contar el dinero una y otra vez no hará que crezca. Paciencia, serás recompensado por tus esfuerzos.

Trabajo: No tomes hoy decisiones importantes que afecten a más compañeros en el trabajo, podría haber consecuencias.

Salud: Tu pecho te aprieta y te estás asustando. Acude a un profesional, pero puede que solo sea ansiedad. Ver más sobre Leo…

Virgo

Hoy se presentarán algunos problemas de fácil solución, y otros que serán más complicados. ¡Pide ayuda!

Amor: Los sentimientos que pensabas tener por tu pareja ya no están. No la engañes, no lo merece.

Dinero: El dinero compartido siempre es un problema. Mejor que cada uno se administre como pueda.

Trabajo: Entrégate más al trabajo. Si lo haces, podrás aumentar tus ingresos en poco tiempo.

Salud: Hoy sufrirás algunos dolores intestinales leves que podrás controlar con una simple infusión. Ver más sobre Virgo…

Libra

Tus amigos te echan de menos. Organízate para poder verlos. ¡Merecerá la pena!

Amor: Últimamente notas que tu pareja no te quiere como antes. Podrías hablar con ella, quizá no sea nada.

Dinero: Compra una hucha y empieza a llenarla si no quieres que te pille el toro con los imprevistos.

Trabajo: Hoy no te conformes con acabar tus tareas. Comienza con las de mañana, ¡lo agradecerás!

Salud: Te has levantado con unos picores por todo el cuerpo insoportables. Báñate en polvos talcos. Ver más sobre Libra…

Escorpio

No pienses que eres invencible. Tu cuerpo tiene unos límites, ¿no crees que ya los sobrepasaste hace tiempo?

Amor: Prepárate porque se avecinan momentos inolvidables con tu pareja. ¡Disfruta!

Dinero: Tu cartera está llena por fin, y no tienes miedo a utilizarla. Pero, piensa bien antes de actuar.

Trabajo: No te conformes con tener los conocimientos básicos para desempeñar tu trabajo. Amplía tus posibilidades.

Salud: Gozas de buena salud. Procura no estropearlo con esfuerzos desmesurados. Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

Te encontrarás hoy en medio de dos opiniones distintas. Si te decides por una tendrás un problema.

Amor: Buen momento para reforzar la pareja a través del diálogo.

Dinero: Hoy es tu día de suerte. Juega a la lotería porque tendrás muchas oportunidades de éxito.

Trabajo: No paran de salirte oportunidades, y tú no dejas de pensar en el modo de aprovecharlas todas.

Salud: La ansiedad a veces te puede. Párate a respirar fuerte cuando lo necesites. Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

No te metas en líos o podrías tener serios problemas con la autoridad. Procura ver los problemas antes de actuar.

Amor: Tus relaciones anteriores son un problema muy serio para tu actual pareja. Evita el tema a toda costa.

Dinero: Llevas retrasos en tus pagos por unos imprevistos que tuviste hace unos días. Tendrás que pedir ayuda.

Trabajo: Tendrás que saber encontrar el equilibrio entre ser pensativo y actuar con decisión.

Salud: Hoy te sentirás cansado, pero nada que no pueda remediar un buen café cargado. Ver más sobre Capricornio…

Acuario

Tu amor por la naturaleza se ha intensificado gracias a esa escapada que hiciste recientemente. Quizá, hayas encontrado tu vocación.

Amor: Pequeñas disputas harán que tu relación esté en la cuerda floja. Deja que se calme el asunto.

Dinero: Estudia tus finanzas. Con esa trayectoria no podrás sobrevivir mucho más tiempo.

Trabajo: Acepta que tus compañeros saben más que tú en ciertos temas. Pero, no temas, tu eres mejor que ellos en otros.

Salud: Cuidado con los golpes en el día de hoy. Podrías acabar en el hospital. Ver más sobre Acuario…

Piscis

Tu trabajo te motiva, y te hace sentir muy orgulloso de ti. Aprovecha esos momentos de energía al máximo.

Amor: A veces las relaciones no funcionan. Simplemente se acaban y ya… No busques los tres pies al gato.

Dinero: Euro a euro podrás conseguir comprarte ese capricho que llevas tiempo queriendo.

Trabajo: El día de hoy se te hará interminable, ¡menos mal que amas tu trabajo!

Salud: Hoy es un buen momento para iniciar una dieta. ¡No la pospongas! Ver más sobre Piscis…