La escritora francesa George Sand decía: “Te amo para amarte y no para ser amado, puesto que nada me place tanto como verte a ti feliz.”

En este nuevo día el altruismo y el amor se convertirán en las cartas de presentación de un lunes en el que los astros se alinearán para generar esa energía infinita que nace con una sonrisa y no se detiene hasta las estrellas.

Aries

Lo que piensas es lo que atraes, hoy será un día en el que una serie de coincidencias te hará pensar que tienes un gran botín esperando.



Salud: Tu cuerpo te pide más acción, hazle caso.

Amor: Tus sueños son una materialización de tus deseos. Debes traerlos a la realidad, envía ese mensaje que llevas tiempo pensando.

Dinero: El dinero es un bien que escasea en estos tiempos, pero en tu caso tendrás la capacidad de atraerlo hoy.

Trabajo: Empieza a enviar correos a las personas que conoces, necesitas contactos.

Tauro

Tu mente viajará a la velocidad de la luz, tendrás que esforzarte por no dejar volar demasiado la imaginación.



Salud: Cuidado con los dulces, son tus grandes enemigos.

Amor: Las relaciones estables solo son posibles con ciertas alegrías por tu parte, no seas tan exigente, relaja tus normas.

Dinero: Tus ahorros están a salvo en el banco, pero empieza a plantearte una pequeña inversión si quieres mantenerte.



Trabajo: No hay nada que no puedes hacer, es cuestión de proponértelo.

Géminis

Tu corazón puede ser el protagonista de un día en el que la toma de decisiones te llevar a dar un paso importante.



Salud: Sucumbir ante tus propios deseos te quitará un gran peso de encima.

Amor: El amor merece un cierto riesgo y eso quiere decir que hoy podrías dar un giro importante en tu vida. Merecerá la pena.

Dinero: No hay que dejar a un lado el dinero que te ofrecen, son tiempos difíciles, si alguien decide ayudarte, Acéptalo.



Trabajo: Se plasma cierta tensión a tu alrededor, no dejes que te afecte.

Cáncer

Estás buscando una alternativa a determinados aspectos de tu vida, los cambios no son tu fuerte, pero pueden ser bienvenidos.



Salud: Podrías correr una maratón si te propusieses este lunes, lo conseguirías.

Amor: No escondas más tus sentimientos, ha llegado el momento de dar paso a una relación que puede sorprender a más de uno.

Dinero: Con el dinero no se juega y menos si no es tuyo, espera un poco, cobrarás en unos días, no te arriesgues en este tema.



Trabajo: Cuidado con las peleas entre compañeros, no son buenas.

Leo

El fuego que guardas dentro deberá salir con algunas condiciones. Por mucho que quieras esconderlo, no vas a poder.



Salud: La actividad física deberá ser continuada para que acabe siendo efectiva.

Amor: Pasión es tu segundo nombre y se lo dices a las personas con honor, si alguien no sabe pronunciarlo o expresarlo, no es para ti.

Dinero: Convencerte de que hay más dinero del que pensabas en casa es fácil, mira todo lo que no usas y puedes vender.



Trabajo: Serás un experto solucionando los problemas de los demás.

Virgo

Tus patrones mentales son tan complejos que puede que solo tú seas capaz de entenderlos durante este día.



Salud: Correr un kilómetro no sirve de nada, controla la comida para adelgazar.

Amor: Tienes que encontrar una pareja que no tema la perfección, eres alguien que exige demasiado para tener lo mejor.

Dinero: El dinero que estás generando no llegará a la misma velocidad que antes, pero no te preocupes a la larga lo conseguirás.



Trabajo: Estás haciendo lo correcto, no estás obligado a nada más hoy.

Libra

Un potente haz de luz surgirá de tu interior. Acabarás teniendo una especie de premonición que te cambiará la vida.



Salud: La mente tiene prioridad en un día como hoy, calma tus pensamientos.

Amor: El corazón de un Libra es un lugar inexplorado. Has enviado tanto amor al mundo que puede que hoy tengas una pequeña recompensa.

Dinero: Te harás un pequeño plan de pensiones o un seguro para evitar que vuelvas a quedarte sin nada.



Trabajo: Cuidado con los cotilleos, no es momento de dejar que salgan.

Escorpio

El agua es tu medio, igual que los ríos y el mar fluirás hacia una nueva realidad que puede llegar a sorprendente.



Salud: Tus manos necesitan más atención, cuidad la piel de esta parte del cuerpo.

Amor: Las grandes esperanzas que albergas hacia esta persona puede llegar a ser tu talón de Aquiles, no esperes nada de nadie.

Dinero: Puedes tener todo el dinero que te propongas, siempre y cuando seas capaz de agradecer su llegada.



Trabajo: Con tus manos puedes empezar a crear un imperio a partir de hoy.

Sagitario

La naturaleza será tu mejor aliada. Será mejor que hoy atiendas a sus deseos porque te dará una valiosa lección.



Salud: Cumple con tus horarios, no dejes que la pereza gane la partida.

Amor: Cuidado con ciertos problemas internos, si estás en una relación que no tiene buenas bases, puede caerse en cualquier momento.

Dinero: Gestionar correctamente tus ingresos te hará ver el futuro con otros ojos, este mes empieza con buenas perspectivas.



Trabajo: Tu fuego interno se materializará en un nuevo proyecto profesional.

Capricornio

Eres una persona demasiado constante y eso puede molestar a más de uno, no te preocupes por las críticas.



Salud: Puedes moverte a gran velocidad, pero cuidado, podrías sufrir un accidente.

Amor: Tu corazón forma parte de un todo que puede completarse con ayuda de algunas modificaciones por tu parte.

Dinero: Tienes unos ahorros que serán la envidia del barrio, no prestes nada a nadie, es tuyo y solo toyo, te arriesgas a perderlo.



Trabajo: Empezarás la semana con tus clientes buscando soluciones a algunos problemas.

Acuario

No te quedes sin cumplir tus deseos, estarás perdiendo una gran oportunidad hoy que no volverá a repetirse.



Salud: Corre, no camines, es mucho más efectivo para poder perder peso.

Amor: Tu cuerpo se expresa con el amor, por mucho que quieras dejar a un lado esa energía que guardas, no podrás hacerlo.

Dinero: Tus ganas de gastar desaparecerán por completo cuando empieces a visualizar una serie de pagos imposibles de aplazar.



Trabajo: No esperes nada de nadie, solo confía en lo que puedes hacer tu mismo.

Piscis

La luna llena está empezando a asomarse y con ella unas emociones que van al alza, intenta controlarlas.



Salud: La salud es un bien muy preciado que deberás cuidar especialmente hoy.

Amor: Te generará algunos buenos momentos alguien que no esperas, el amor surge cuando menos te lo esperas.

Dinero: Tu cartera estará llena de esperanzas, pero le faltará un poco de dinero, podrás atender a algunos pagos, pero no todos.



Trabajo: No temas el futuro profesional, es mucho más agradable de lo que piensas.

