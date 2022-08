La paciencia no es precisamente tu mayor virtud, pero tendrás que aprender a tenerla si no quieres cometer algunos errores que más adelante podrían causarte problemas. De momento, en tu horizonte no se adivinan elementos que deban quitarte el sueño.

Amor: Si hoy aparece un amor, puede ser intenso.

Dinero: Intente que los gastos no se disparen, contrólese.

Trabajo: Sus iniciativas en el trabajo se desarrollarán con lentitud.

Salud: Como tiene grandes reservas de energía, láncese al deporte.