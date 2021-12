Santoral, 9 de diciembre

Santa Leocadia, Santa Balda, Santa Valeria, Santa Gorgonia y San Restituto.

Frase del día:

No permitas que la negatividad del mundo logre desmotivarte.

Tu nombre habla de ti:

En este artículo conocerás el significado de Juan, el cual suele estar relacionado con la compasión y la fuerza. Este nombre tiene varias características interesantes.

En su profesión, Juan es una persona que le gusta trabajar en áreas que le permiten desarrollar al máximo su creatividad, además le gusta hacer la vida de las otras personas mucho más fáciles y muchas veces, sus compañeros de trabajo lo agradecen, pues logra crear técnicas para ello de una manera muy sencilla.

Aries (21 marzo – 20 abril)



Amor: El comportamiento de su pareja le desconcertará.

Dinero: En lo económico, progreso y renovación.

Trabajo: No confunda lo personal con lo profesional.

Salud: Procure no frecuentar ambientes muy cargados.

Tauro (21 abril – 21 mayo)



Amor: Sea afectivo y cariñoso con los suyos.

Dinero: Sin problemas económicos.

Trabajo: Hoy tendrá el éxito profesional garantizado.

Salud: Tranquilidad absoluta, sobre todo mental.

Géminis (22 mayo – 21 junio)



Amor: En su relación de pareja pueden surgir discusiones.

Dinero: Si tiene pendiente la firma de ese nuevo negocio, hágalo hoy.

Trabajo: Cambiará de trabajo y le reportará grandes beneficios.

Salud: Los dulces gustan pero luego pesan.

Cáncer (22 junio – 22 julio)



Amor: Es posible que sufra un pequeño desengaño amoroso.

Dinero: En cuestiones económicas, sea más cauto.

Trabajo: Decepcionado por los compañeros de trabajo.

Salud: Hoy estará lleno de vitalidad.

Leo (23 julio – 22 agosto)



Amor: Dispondrá de poco tiempo para el amor.

Dinero: Su dinero crece si lo utiliza de manera inteligente.

Trabajo: Día excelente para el diálogo con sus compañeros.

Salud: Vigile su dieta para que sea equilibrada.

Virgo (23 agosto – 23 septiembre)



Amor: Día complicado para su vida sentimental.

Dinero: En los asuntos económicos todo marcha bien.

Trabajo: En el trabajo, empieza a ver las cosas con claridad.

Salud: Evite coger excesivo peso, repercutirá en su espalda.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)



Amor: Vaya haciendo planes de futuro con su pareja.

Dinero: Una ayuda exterior le vendrá bien para solventar sus gastos.

Trabajo: Descubra qué falla en la cadena productiva de su empresa.

Salud: Evite las bebidas alcohólicas.

Escorpio (24 octubre – 22 noviembre)



Amor: Hoy Cupido le hará una visita.

Dinero: Se arrepentirá de los excesos cometidos con su dinero.

Trabajo: Busque un trabajo más seguro.

Salud: Anímicamente estará en baja forma sin saber la causa.

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)



Amor: Noticias de un pariente que anuncia su llegada.

Dinero: Amenazan gastos extras relacionados con la casa.

Trabajo: Busque nuevas metas y objetivos profesionales.

Salud: Procure tomar alimentos más ricos en vitamina C.

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)



Amor: Surgen grandes desórdenes sentimentales.

Dinero: Ocúpese de resolver los temas bancarios atrasados.

Trabajo: Demuestre lo que vale a sus superiores.

Salud: Un viaje mejorará sus molestias corporales.

Acuario (21 enero – 20 febrero)



Amor: Las cuestiones del corazón se van resolviendo, sea receptivo.

Dinero: Suerte en el día de hoy en todo lo relacionado con la economía.

Trabajo: Los cambios profesionales suelen ser favorables.

Salud: Se avecinan desarreglos fisiológicos si no se cuida.

Piscis (21 febrero – 20 marzo)



Amor: No decaiga para que los problemas sentimentales no crezcan.

Dinero: Aumenta la entrada de dinero extra.

Trabajo: Si no puede con tanto trabajo, hable con sus jefes.

Salud: A punto de alcanzar el equilibrio en su organismo.

