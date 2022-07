Tus aspiraciones no son siempre realistas. Es fantástico que seas una persona que en la mayor parte de las ocasiones ve el vaso medio lleno, pero no debes perder de vista que los deseos no necesariamente se hacen realidad. Busca apoyo y consejo en tu círculo más inmediato. No te precipites.

Amor: No discuta con su pareja por cosas sin importancia.

Dinero: Tome las riendas de sus asuntos económicos.

Trabajo: Su responsabilidad profesional será recompensada.

Salud: La zona más débil de su organismo será la cabeza.