Las canciones de Joaquín Sabina tienen algo de especial, este cantautor decía que: “Lo bueno de los años es que curan heridas, lo malo de los besos es que crean adicción.” Con mucho amor y tiempo para superar el pasado, todo será posible.

Si quieres saber cuántos besos recibirás o las heridas que tendrás que superar el horóscopo es una buena guía.

Aries

El guerrero que llevas dentro se irá manifestando a lo largo del día, tendrás que afrontar algunos conflictos externos con gran entereza.

Salud: Conocerás la verdadera razón por lo que sueles enfermar con facilidad.

Amor: Estás consiguiendo un hito histórico, no dejarte llevar por la pasión del momento, sigue así, no lo entregues todo al principio, haz que se lo gane.

Dinero: Sabes que el dinero que ganas es para cubrir gastos, cuando hayas pagado todo, podrás empezar a pensar en gastar.

Trabajo: La atención en los pequeños detalles es lo que te hará ser poderoso.

Tauro

Estás en una situación privilegiada, desde las alturas puedes ver mucho mejor todo lo que te rodea y tomar distancia con todo lo negativo.

Salud: Las cenas ligeras son una de las claves para poder descansar mejor por la noche.

Amor: Una sonrisa puede llegar a enamorarte, no importa nada más, solo debes conseguir que esa persona sea capaz de hacerte feliz.

Dinero: Los descuentos son tu perdición, por mucho que quieras escapar de ellos, acabarás gastando más de la cuenta.

Trabajo: Quedarse dormido es una mal señal, significa que no estás comprometido con tu trabajo.

Géminis

Las mentidas piadosas no solucionan nada, al contrario, acabarán provocando más confusión de la que podrías esperar hoy.



Salud: Tendrás las manos más secas de lo habitual, hidrátalas correctamente para evitarlo.

Amor: El amor es una pesada losa que tienes encima. La levantas cada vez que quieres asomarte a un mundo lleno de actividad.

Dinero: Saldrás reforzado de una pequeña fusión empresarial o gestión financiera, lo que se hará te permitirá ganar un poco más.



Trabajo: Sabes que estás haciendo lo correcto cuando recibes varias felicitaciones de clientes.

Cáncer

Eres un gran amante del misterio, pero eso no quiere decir que tengas que lanzarte directamente hacía él. Cuidado en dónde te metes.



Salud: El cansancio es un síntoma de que algo no va bien, intenta cambiar tu alimentación.

Amor: Te encantan las personas que tienen un punto de misterio, pero siempre son las que acaban dejándote en la estacada cuando menos lo esperas.

Dinero: No prestes nada a nadie, el problema de intentar ayudar a los demás es que rara vez te corresponden de la misma forma.



Trabajo: Te gustaría tomarte un descanso en algunos momentos del día, estarás muy cansado.

Leo

En todas las relaciones personas tienes ciertos problemas a la hora de mantener un debate, hoy te costará no alzar la voz.



Salud: Las preocupaciones irán en aumento a medida que vayan pasando las horas.

Amor: Estás enamorado o en vías de enamorarte, cuidado, durante este proceso debes tener muy claras tus ideas y objetivos, antes de que sea tarde.

Dinero: El lujo te atraerá en gran medida, pero es un sector al que no puedes llegar con todas tus fuerzas. Compra solo lo que se accesible.



Trabajo: Eres el que siempre marcha el último de la oficina y eso tendrá recompensa hoy.

Virgo

Por muy bien organizada que tengas la agenda siempre hay un momento en el que todo cambia y empieza a moverse el universo en otra dirección.



Salud: Hay un punto de ansiedad que va en aumento a medida que avanza la semana.

Amor: Te sorprenderás reencontrándote con una persona de tu pasado, será alguien que te hará reflexionar sobre tu futuro.

Dinero: El dinero es algo que te permite jugar a dos bandas, ser algo y aparentar ser de otra manera puede acabar siendo peligroso.

Trabajo: Sabes que estás trabajando correctamente, pero aún así no consigues tus objetivos.

Libra

Estás conociéndote un poco más a ti mismo, aquello que hace unas semanas pensabas que nunca aceptarías, hoy lo harás realidad.



Salud: La espalda es tu punto débil, empieza a cuidarla más controlado los movimientos.

Amor: Tienes el amor tatuado en el corazón, no es un amor cualquiera, es un todo que puede hacerte mucho más feliz de lo que pensabas.

Dinero: El dinero es algo de lo que puedes presumir, pero sin excesos. Será mejor que lo visualices como algo efímero.



Trabajo: Las horas que pasas en el trabajo te permiten avanzar hacia tus logros.

Escorpio

Estás en un ciclo que podría darte un poco de tranquilidad, después de los nervios con la luna encontrarás la paz interior.



Salud: Tu mente querrá tranquilidad, el alcohol te relajará para no te la dará.

Amor: Sabes que estás bien con una persona cuando no sientes la necesidad de marcharte o de correr en brazos de nadie más.

Dinero: Has estado ahorrando con un objetivo concreto. Ha llegado la hora de que empieces a cumplir con esos sueños que guardabas.



Trabajo: Te puedes pasar muchas horas en el trabajo para solucionar problemas.

Sagitario

Ten cuidado con la negatividad de ciertas personas, hoy la oscuridad de determinadas ideas puede venir a por ti.



Salud: Los dolores de cabeza son una constante, no llevar gafas puede ser la causa de estas molestias.

Amor: El amor estará presente durante el día para indicarte el camino. Algunas veces no vas en la dirección correcta y esa persona te lo indica.

Dinero: Sabes que no es momento de dudas en temas de inversiones, no mires, simplemente hazlo, aprieta el botón y envía el dinero.



Trabajo: Estás en búsqueda de algo mejor, pero aún no has hecho todo lo posible para conseguirlo.

Capricornio

En un momento de tu vida en el que el universo sigue su curso puedes empezar a caminar hacia las estrellas con confianza.



Salud: Tu salud pasará por delante de la de otras personas, debes revisar tus analíticas.

Amor: La familia es una de tus piezas claves. Aunque no quieras hacerle daño, llega un momento en el que debes tomar medidas.

Dinero: Hay siempre un dinero guardado en la recamara, el problema es que ya has tirado demasiadas balas, no te queda nada de reserva.

Trabajo: Conocerás a alguien que tendrá mucho qué decirte sobre el trabajo que haces.

Acuario

Estás en un ciclo vital completo, en todo proceso hay un principio, un desarrollo y un final. Todo se termina cuando ha llegado el momento.



Salud: Detenerse ahora que has iniciado buenos hábitos no es una opción.

Amor: Estarás de acuerdo con los pensamientos de una persona de tu entorno, de no estar en un buen momento, es mejor esperar o dejarlo.

Dinero: Deja que te aconsejen, siempre es mejor tener a ese alguien que ha pasado por una crisis similar y ha conseguido sobrevivir.

Trabajo: No querer hacer algunas tareas es algo que te puede costar más de un disgusto.

Piscis

Cometer determinados actos sin darte cuenta es algo que haces. Ponte en la piel del otro antes de actuar.



Salud: Tus sueños pueden tener señales escondidas, anota lo que sientes y sucede en cada uno.

Amor: En tu corazón siempre hay un pero que se repite. Nada es perfecto, al contrario, los defectos son los que lo hacen maravilloso.

Dinero: Estás logrando remontar la caída, pero aún no estás a salvo, sigue trabajando de la misma manera para mantenerte.



Trabajo: La tensión nace de algunas personas, no entres en su juego, es lo que quieren.

