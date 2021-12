Santoral, 30 de diciembre

San Rainiero y San Raúl

Frase del día:

Cada día es una nueva oportunidad para caer, aprender y levantarte para ganar.

Tu nombre habla de ti:

Iván es un nombre cuyo origen está vinculado a Rusia y Bulgaria. El significado de Iván se podría corresponder con “El que es bendecido por Dios”, es un hombre que por su personalidad suele encontrarse mejor cuando está solo. Es una persona que necesita de la soledad para encontrar su lugar en el mundo. Por otro lado, pone mucha dedicación en absolutamente todo lo que hace.

Aries (21 marzo – 20 abril)



Amor: Nuevas y divertidas amistades le sacarán de la monotonía.

Dinero: Un familiar o amigo le ayuda a cancelar deudas.

Trabajo: Buen día para emprender nuevas actividades profesionales.

Salud: El aire puro alivia las molestias del aparato respiratorio.

Tauro (21 abril – 21 mayo)



Amor: Tiene que esforzarse para mantener su relación amorosa.

Dinero: Etapa de mayor estabilidad económica.

Trabajo: En el trabajo, goza del apoyo de sus superiores.

Salud: No fuerce la maquinaria o su salud se resentirá.

Géminis (22 mayo – 21 junio)



Amor: Varias oportunidades sentimentales; tendrá que elegir.

Dinero: No se preocupe por los asuntos económicos; irán bien.

Trabajo: Todo en el trabajo funciona, pero no se engañe con utopías.

Salud: Dé mucha importancia al descanso.

Cáncer (22 junio – 22 julio)



Amor: Lo pasará de maravilla con sus amigos.

Dinero: La venta de algunas antigüedades le ayudará con sus gastos.

Trabajo: Se adaptará a las nuevas exigencias del trabajo.

Salud: Debe aliviar tensiones musculares.

Leo (23 julio – 22 agosto)



Amor: Muestre más cariño y comprensión a su pareja.

Dinero: Debe ser más prudente si no quiere que le falte el dinero.

Trabajo: Ser demasiado ambicioso en su trabajo no es aconsejable.

Salud: Expulse energías negativas.

Virgo (23 agosto – 23 septiembre)



Amor: Los asuntos del corazón le sorprenderán gratamente.

Dinero: Le conviene reducir al máximo los gastos.

Trabajo: Luche más para lograr nuevas metas profesionales.

Salud: Un buen estado de salud le acompaña en todo momento.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)



Amor: Si su corazón está libre, láncese a nuevas relaciones.

Dinero: Procure no derrochar o se arrepentirá.

Trabajo: No se olvide de cuidar a sus clientes.

Salud: Cuidado con las contracturas, no abuse del ejercicio físico.

Escorpio (24 octubre – 22 noviembre)



Amor: Colabore con su pareja en proyectar el futuro.

Dinero: Procure gastar poco, aunque puedan acusarle de tacaño.

Trabajo: Verá claro los pasos a dar para una futura promoción.

Salud: Se encuentra bien, aunque un poco agotado.

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)



Amor: No se encierre en sí mismo; su pareja está para apoyarle. Dinero: Le conviene ahorrar para afrontar los gastos inesperados.

Trabajo: Si canaliza bien su energía, su trabajo será perfecto.

Salud: Cuídese haciendo deporte y mejor en compañía de un amigo.

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)



Amor: El afecto vendrá, sobre todo, de los amigos.

Dinero: Ponga orden en su confusa economía.

Trabajo: Personas con nuevas ideas le promocionarán.

Salud: El estrés se manifestará en forma de jaquecas.

Acuario (21 enero – 20 febrero)



Amor: Buen día para dar comienzo a una aventura amorosa.

Dinero: No descuide los asuntos inmobiliarios.

Trabajo: Trabajar bien y ser buen compañero es la mezcla perfecta.

Salud: Deje de lado los hábitos que perjudican su salud.

Piscis (21 febrero – 20 marzo)



Amor: Está en disposición de dar a su pareja lo que necesita.

Dinero: Asóciese con alguien para resolver sus problemas de dinero.

Trabajo: Por fin sus jefes reconocen su esfuerzo.

Salud: El contacto con el aire libre es beneficioso para su salud.

