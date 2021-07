Descubre la predicción de hoy para tu signo zodiacal sobre salud, dinero y amor. SEMANA te trae el destino diario para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Tu nombre habla de ti:

Seguro que alguna vez te has preguntado el significado de tu nombre y no conocías la historia o etimología que se escondía detrás de el, probablemente también puedas estar pensando en tener un bebé y quieres elegir el mejor nombre para el. No te preocupes sea como fuere, nosotros somos el mejor diccionario de lo nombres online donde podrás consultar cualquier significado o santoral de forma totalmente gratuita.

Santoral:

Santa María Magdalena y Santa Levina.

Frase del día:

Acepta lo que viene, si es bueno te llenara de felicidad y si es malo lo afrontaras con fortaleza y aprenderas.

Aries

21 marzo-20 abril

Amor: Con los amigos, recordará momentos del pasado.

Dinero: Llevará a cabo con éxito numerosas transacciones.

Trabajo: La fortuna está de su lado si está buscando trabajo.

Salud: El aumento de actividad deportiva puede producir lesiones. Ver más sobre Aries…

Tauro

21 abril-21 mayo

Amor: Exprese sus sentimientos, su pareja no es adivina.

Dinero: Buen momento en la cuenta corriente.

Trabajo: Reflexione y solucionará sus problemas laborales.

Salud: El cansancio puede ocasionarle jaquecas. Ver más sobre Tauro…

Géminis

22 mayo-21 junio

Amor: Quizá su pareja no reaccione como usted espera.

Dinero: En su economía, hay golpes de suerte.

Trabajo: En el trabajo, los demás le ofrecerán colaboración.

Salud: El aumento de peso le viene provocado por la ansiedad. Ver más sobre Géminis…

Cáncer

22 junio-22 julio

Amor: Recapacite y luego hable con su pareja.

Dinero: Déjese aconsejar por expertos en economía.

Trabajo: Intente ver la parte aburrida del trabajo con otros ojos.

Salud: No deje que esos dolorcillos le impidan hacer su vida. Ver más sobre Cáncer…

Leo

23 julio-22 agosto

Amor: Evite que la influencia exterior deteriore su relación.

Dinero: Posible cambio de residencia, ¡ojo con los gastos!



Trabajo: Buen día para hacer uso de sus influencias con los jefes.

Salud: Tendencia a sufrir mareos ocasionales, cuídese. Ver más sobre Leo…

Virgo

23 agosto-23 sept.

Amor: Planee una cena familiar, se alegrarán mucho.



Dinero: Ayudará económicamente a alguien muy cercano.

Trabajo: Sea cual sea su profesión, brillará por su creatividad.

Salud: El sentido del humor es su mejor arma contra el estrés. Ver más sobre Virgo…

Libra

24 sept.-23 oct.

Amor: Con sentido del humor, conquista a todo el mundo.



Dinero: Si tiene que efectuar una operación bancaria, hoy es el día.

Trabajo: Aun obteniendo éxitos en su trabajo, se exige mucho.

Salud: Póngase en manos de un masajista. Ver más sobre Libra…

Escorpio

24 oct.-22 nov

Amor: Va a hacer gala de su fama de enamoradizo.

Dinero: En su economía, la racha es estupenda.

Trabajo: No permita que se le acumulen las tareas.

Salud: Es hora de cuidarse, su piel se lo agradecerá. Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

23 nov.-21 dic.

Amor: No sea tan crítico y sí más flexible con la relación actual.



Dinero: No gaste todo su capital en invertir, hay otras opciones.

Trabajo: Fuerte competitividad laboral de la que saldrá airoso.

Salud: Sea consciente de que el estrés es una enfermedad. Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

22 dic.-20 enero

Amor: Las circunstancias exigen mayor madurez emocional.



Dinero: Llegan buenas noticias en materia económica.

Trabajo: Delegue en sus subordinados las tareas menores.

Salud: El esfuerzo mental mermará su estabilidad emocional. Ver más sobre Capricornio…

Acuario

21 enero-20 febrero

Amor: Nueva oportunidad de ser feliz.

Dinero: Evite esas confusiones que luego lamenta el bolsillo.



Trabajo: El trabajo resultará más llevadero.

Salud: El descanso y las actividades recreativas son compatibles. Ver más sobre Acuario…

Piscis

21 feb.-20 marzo

Amor: Su vida sentimental no va nada mal.



Dinero: No se deje caer en la tentación de gastar más de lo que puede.

Trabajo: Exija una mayor colaboración a sus compañeros.

Salud: La jornada laboral es muy larga, levántese cada dos horas. Ver más sobre Piscis…