Aparta de tu lado a los envidiosos, a los que no se alegran de tus éxitos y a los que sólo quieren aprovecharse de tu ingenuidad. Hay veces en que la diplomacia no es la respuesta a situaciones que nos incomodan. Es conveniente romper con lo que no nos interesa.

Amor: Recibirá una gran sorpresa en su vida sentimental.

Dinero: Ponga al día todos sus pagos: facturas, hipotecas, etc.

Trabajo: Necesita eficacia para progresar laboralmente.

Salud: Está lleno de energía, disfrútela.