Santoral, 25 de noviembre

San Alano, Santa Catalina y Santa Jucunda.

Frase del día:

La vida es dura pero se suaviza cuando conoces personas con las que puedes vivirla.

Tu nombre habla de ti:

Corresponde a una variante del nombre Leila. El nombre de Laila quiere decir la hermosa, la que fue un personaje de los romances arabo-persas de las épocas medievales, la propagación de este nombre vino de la mano de G.G. Byron, el que llamó así a la protagonista de su obra The Giaour.

Aries (21 marzo – 20 abril)



Amor: En su pareja encontrará comprensión.

Dinero: No derroche sus ahorros.

Trabajo: Sus comentarios sobre el trabajo no serán comprendidos.

Salud: El estrés se manifestará en forma de jaquecas.

Tauro (21 abril – 21 mayo)



Amor: No pierda la paciencia con los descuidos de su pareja.

Dinero: Buen día para atreverse a crecer en sus negocios.

Trabajo: Ojo, podría descuidar algún trabajo importante.

Salud: Puede sufrir algún mareo esporádico, pero pronto pasará.

Géminis (22 mayo – 21 junio)



Amor: Le costará ceder ante su pareja, con quien ha sido injusto.

Dinero: Sea ahorrativo, pero sin llegar a la tacañería.

Trabajo: Intente evitar los enfrentamientos con sus compañeros.

Salud: Los despistes pueden ocasionarle problemas de salud.

Cáncer (22 junio – 22 julio)



Amor: Si no quiere perder a su pareja, dedíquele el tiempo necesario.

Dinero: Económicamente, no se puede quejar.

Trabajo: Le harán una oferta de trabajo interesante.

Salud: Procure no frecuentar ambientes muy cargados.

Leo (23 julio – 22 agosto)



Amor: En su relación amorosa habrá enfados y reconciliaciones.

Dinero: Aproveche que tiene un dinero extra para hacer una fiesta.

Trabajo: Ese trabajo requiere un mayor esfuerzo por su parte.

Salud: Duerma y descanse más.

Virgo (23 agosto – 23 septiembre)



Amor: Hay un refrán que dice: más vale solo que mal acompañado.

Dinero: Ordene sus cuentas y prescinda de algunos gastos.

Trabajo: Debe ser algo más frío en su trabajo.

Salud: No se cure a medias los procesos gripales.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)



Amor: Sea menos idealista y la dicha llegará poco a poco.

Dinero: Satisfacciones de tipo material, su inversión prospera.

Trabajo: Luche por sus intereses laborales, no deje que le paralicen.

Salud: A través del diálogo descargará su tensión emocional.

Escorpio (24 octubre – 22 noviembre)



Amor: Permanezca más atento con las personas que le quieren.

Dinero: Resuelva los asuntos bancarios pendientes.

Trabajo: Pierda el miedo a las responsabilidades laborales.

Salud: El aumento de actividad deportiva puede producir lesiones.

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)



Amor: Aceptar un compromiso llenará su vida de felicidad.

Dinero: En esta jornada podría llegar un dinero extra.

Trabajo: Presente sus propuestas a sus jefes y sea paciente.

Salud: Tensión nerviosa y falta de sueño, descanse más.

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)



Amor: Las aguas del amor volverán a su cauce.

Dinero: Los asuntos monetarios se resolverán a su favor.

Trabajo: Importantes y sabrosas oportunidades profesionales.

Salud: El cansancio acabará con usted si no frena el ritmo.

Acuario (21 enero – 20 febrero)



Amor: Aclárese en el terreno amoroso.

Dinero: Línea ascendente en su economía.

Trabajo: El apego a sus conocimientos le impide progresar en su trabajo.

Salud: Cuide su espalda y zona lumbar, evite sobrepesos.

Piscis (21 febrero – 20 marzo)



Amor: Especialmente simpático con parientes y amigos.

Dinero: Hay otras cosas además del dinero, no lo olvide.

Trabajo: Ese malestar en su trabajo será algo pasajero.

Salud: Se va a encontrar muy saludable.

