“Mi filosofía es que no sólo es tú eres responsable de su vida, pero haciendo lo mejor en este momento, nos ponemos en el mejor lugar para el momento siguiente.” Decía la mundialmente conocida Oprah Winfrey. Ser el responsable de nuestra vida significar tener las herramientas necesarias para poder afrontarla y entre ellas está este horóscopo.

Aries

Puede que esté sufriendo las consecuencias del eclipse, te costará un poco más atender a tus propios intereses.

Salud: Tendrás que dejar a un lado sus miedos y enfrentarte directamente al peor de ellos.

Amor: Te centrarás más en los demás que en ti mismo y eso puede tener consecuencias inesperadas en tu día a día.

Dinero: Tus promesas nunca llegan a tiempo, si has estado esperando este momento para gastar más, calculaste mal.

Tauro

Puede que necesites buscar un aliado en tus juegos y promesas eternas, te será todo más fácil.

Salud: Puedes entender algunos contratiempos, pero jamás te rindes, seguirás esforzándote.

Amor: Una pareja perfecta para un signo de tierra es un cómplice necesario e imprescindible para tu estabilidad.

Dinero: Le darás tanta importancia al plano material que puedes acabar sintiéndote peor de lo que pensabas.

Géminis

Cuando todo empieza a ir en la dirección correcta sientes que estás preparado para dar un paso más.



Salud: Cuando no entiendes la enfermedad te desesperas, lee todo lo que puedas y más hoy.

Amor: Es un buen momento para comprometerse, si tienes la oportunidad y lo sientes de verdad, hazlo.

Dinero: No siempre consigues alzarte con el triunfo, aunque en esta ocasión lo conseguirás sin duda alguna.



Trabajo: Vas a poder comprobar lo que supone trabajar bajo presión y no te gustará nada.

Cáncer

Un momento especial te puede llevar a buscar la eternidad de una forma increíble. Disfrutarás de ella.



Salud: Aunque pueda parecer que estás demasiado centrado en tus miedos, no será así.

Amor: Puedes creerte el dueño del mundo estando al lado de la persona que quieres, tendrás todo y más.

Dinero: Te convencerás de ciertas grandezas que puede llegar a ser enormes a nivel financiero, cree en ti.



Trabajo: Levantarse pronto siempre es sinónimo de éxito en muchos aspectos, deberás hacerlo.

Leo

La fuerza de esta luna creciente estará en ti y te llegará de una forma muy atípica con cierta nostalgia.



Salud: Te preocupas en exceso por la salud de tus familiares más directos, no estés tan pendiente.

Amor: Normalmente olvidas el pasado, pero habrá alguien que difícilmente vas a poder olvidar, aunque lo desees.

Dinero: Los temas de dinero pueden llevarte a una serie de pasos importantes en ti vida que debes seguir.



Virgo

No sirve de nada lamentarse una vez ya has tenido que afrontar un nuevo ciclo, el pasado debes dejarlo.



Salud: Subir las escaleras es un pequeño gesto que puede hacerte perder peso sin enterarte.

Amor: El ritmo de tu relación es el correcto, sigues sus pasos en una dirección en concreto que puede ayudarte.

Dinero: Estarás dispuesto a recibir una cantidad significativa por una venta, siempre y cuando sea correcto.

Libra

En un equilibrio de fuerzas universales siempre tienes tendencia de querer mover algo para que cambie.



Salud: La piel debes protegerla en la medida de lo posible durante estas próximas jornadas.

Amor: Te encanta vivir un amor estable, pero siempre buscas algo para romper con la monotonía.

Dinero: Puede que ya estés en otra fase financiera, aquella de la que debes ir recuperando el dinero perdido.



Trabajo: Estás llegando a un punto en el que te esforzarás al máximo para poder llegar a tus metas.

Escorpio

No estarás en tu mejor momento para enamorarte, aunque puede suceder en cualquier momento.



Salud: Tus propias aspiraciones físicas son demasiado elevadas, sé realista con cómo quieres ser.

Amor: Tus recursos pueden ser limitados y no del todo directos, no querrás entregarlos sin condiciones.

Dinero: En este momento será mejor que empieces a promocionarte más, todo el mundo debe ver tu profesionalidad.

Sagitario

Puede que tu fuerza vital se esté escapando por momentos, hay días en los que no estás tan fuerte.



Salud: No es fácil lidiar con una familia que puede que no te entienda en muchos aspectos.

Amor: Estarás en busca y captura de alguien que no te querrá de la misma forma, ser un amante es una opción.

Dinero: El dinero no te preocupa y este es el principal problema para no atender a determinadas normas.



Trabajo: Tendrás que cumplir con tus obligaciones si quieres cobrar lo que necesitas estos días.

Capricornio

El poder de una persona que sabe lo que quiere puede ser enorme, no lo desperdicies.

Salud: Empezar de nuevo a ir al gimnasio o a la piscina no debería darte ningún miedo.

Amor: Encontrarás una cierta estabilidad de la mano de alguien que entenderá tus peticiones a la perfección.

Dinero: Tendrás que ser consciente de que no eres siempre el jefe, solo puedes mandar a veces.

Acuario

Tienes la capacidad para ponerte en la piel de otras personas, aprovecha esta virtud para bien.



Salud: Empatizar te acercará más a los demás, pero puede causarte cierto daño.

Amor: Podrás entender perfectamente qué es lo que siente esa persona e incluso ponerte de su lado.

Dinero: Tu cuenta corriente llega a final de mes pidiendo tiempo muerte, reduce tus gastos antes de que acabe el mes.

Piscis

Tienes el control de tu futuro no lo desperdicies pensando siempre lo peor, no sirve de nada.



Salud: Empieza a respirar hondo cuando entres por la puerta de tu casa, estarás a salvo.

Amor: Una oleada de desconfianza puede llegar a hacerte perder el control, evita esos pensamientos.

Dinero: Estás sacando lo mejor de ti mismo en el aspecto profesional, deberás disfrutar de esas ventajas.

