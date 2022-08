La paciencia no ha sido tu fuerte, lo que significa que debes aprender a perseverar y a tomar las decisiones de una forma más meditada. Pase lo que pase, no tienes que perder los nervios y, al

mismo tiempo, estar seguro de tus posibilidades y no perder el norte.

Amor: Su entorno familiar le responde con cariño.

Dinero: Buena suerte en los juegos de azar.

Trabajo: Recapacite sobre su trayectoria laboral hasta la fecha.

Salud: Piense en dejar de fumar, es el momento.