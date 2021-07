Descubre la predicción de hoy para tu signo zodiacal sobre salud, dinero y amor. SEMANA te trae el destino diario para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Tu nombre habla de ti:

Seguro que alguna vez te has preguntado el significado de tu nombre y no conocías la historia o etimología que se escondía detrás de el, probablemente también puedas estar pensando en tener un bebé y quieres elegir el mejor nombre para el. No te preocupes sea como fuere, nosotros somos el mejor diccionario de lo nombres online donde podrás consultar cualquier significado o santoral de forma totalmente gratuita.

Santoral:

Santa María Magdalena y Santa Levina.

Frase del día:

Acepta lo que viene, si es bueno te llenara de felicidad y si es malo lo afrontaras con fortaleza y aprenderas.

Aries

21 marzo-20 abril

Amor: Plena normalidad en su corazón.



Dinero: Sea cauteloso con el empleo del dinero.

Trabajo: Su fidelidad al trabajo es muy apreciada por sus superiores.

Salud: Delicado de salud y sensible a nivel emocional. Ver más sobre Aries…

Tauro

21 abril-21 mayo

Amor: La familia va a ser hoy el centro de su vida.



Dinero: Momento económico inmejorable.

Trabajo: Nuevas obligaciones profesionales le llenarán de ilusión.

Salud: Contagiará su optimismo a todos los que le rodean. Ver más sobre Tauro…

Géminis

22 mayo-21 junio

Amor: Asuma riesgos y láncese a cosas nuevas con su pareja.

Dinero: El dinero será fuente de preocupaciones o inquietudes.

Trabajo: Pronto cambiará de lugar de trabajo, no se desespere.

Salud: No descuide su revisión anual con el dentista. Ver más sobre Géminis…

Cáncer

22 junio-22 julio

Amor: El entendimiento con su pareja puede ser perfecto.

Dinero: Un ingreso extra puede redondear sus cuentas.

Trabajo: Empieza a concretarse una mejora en el trabajo.

Salud: Está en forma, lleno de vitalidad. Ver más sobre Cáncer…

Leo

23 julio-22 agosto

Amor: Por una vez sorprenda a su pareja, salga de la rutina.

Dinero: Intente ahorrar un poco y no gastar a lo loco.



Trabajo: No juzgue el trabajo de los demás, haga bien el suyo.

Salud: Salga con sus amigos y verá cómo su salud mejora. Ver más sobre Leo…

Virgo

23 agosto-23 sept.

Amor: Manténgase al margen de discusiones familiares.



Dinero: Buen día en los juegos de azar.

Trabajo: Las personas que le rodean le imitarán profesionalmente.

Salud: Es el momento idóneo para hacer deportes de montaña. Ver más sobre Virgo…

Libra

24 sept.-23 oct.

Amor: Por fin se siente querido y es gracias al diálogo establecido.

Dinero: Ponga en práctica su nuevo sistema de ahorro.

Trabajo: Los nuevos trabajos serán bien recibidos por todos.

Salud: Busque la manera de descargar tensiones. Ver más sobre Libra…

Escorpio

24 oct.-22 nov

Amor: Cambios radicales en la manera de llevar la relación de pareja.

Dinero: Hoy comienza una excelente racha económica.

Trabajo: La jornada laboral se desarrollará de maravilla.

Salud: No permita que el estrés diario le ocasione dolor de cabeza. Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

23 nov.-21 dic.

Amor: Los nuevos contactos se presentan prometedores.



Dinero: Momento de dar una mayor prioridad al ahorro.

Trabajo: En su entorno laboral se sentirá un poco incómodo.

Salud: Plantéese hacer ejercicio aunque goce de buena salud. Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

22 dic.-20 enero

Amor: Una persona cercana le proporciona buenos momentos.

Dinero: Lleva una vida por encima de sus posibilidades económicas.

Trabajo: En su trabajo, estará rebosante de ideas originales.

Salud: Cuide su garganta, especialmente si es fumador. Ver más sobre Capricornio…

Acuario

21 enero-20 febrero

Amor: Nadie debe perturbar su estabilidad emocional.



Dinero: Jornada favorable para triunfar económicamente.



Trabajo: Aumenta su capacidad productiva en el trabajo.

Salud: Malestar articular sin importancia. Ver más sobre Acuario…

Piscis

21 feb.-20 marzo

Amor: Las relaciones con su familia hay que cuidarlas.



Dinero: Ahorre para evitar disgustos en un futuro.

Trabajo: Día bueno para nuevos contactos y entrevistas.

Salud: El exceso de tabaco y alcohol está mermando su salud. Ver más sobre Piscis…