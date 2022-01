Santoral, 20 de enero

San Fabián y San Sebastián.

Frase del día:

Cuando alguien te dice que no puedes, en realidad es un desafió que debes tomar.

Aries (21 marzo – 20 abril)



Amor: Predisposición a encuentros afectuosos.

Dinero: Disfrute con los ahorrillos que tiene.

Trabajo: Su actitud en el trabajo, puede crearle enemigos.

Salud: Ha estado sometido a presión y ahora acusa el cansancio.

Ver más sobre Aries …

Tauro (21 abril – 21 mayo)



Amor: No sea tan desconfiado, así no conocerá a nadie.

Dinero: Económicamente, la suerte está a la vuelta de la esquina.

Trabajo: Buena jornada para realizar entrevistas y cerrar tratos.

Salud:Atención a sus rodillas, visite al médico.

Ver más sobre Tauro …

Géminis (22 mayo – 21 junio)



Amor: Haga caso a las indicaciones de la persona que le ama.

Dinero: Evite los gastos sin control.

Trabajo: Su responsabilidad profesional será recompensada.

Salud: Debe cuidarse física y psíquicamente.

Ver más sobre Géminis…

Cáncer (22 junio – 22 julio)



Amor: Está feliz y se le nota en la mirada.

Dinero: Le ingresan una cantidad de dinero con la que no contaba.

Trabajo: Le ofrecerán un viaje de trabajo muy interesante.

Salud: Puede sufrir mareos por las cervicales.

Ver más sobre Cáncer …

Leo (23 julio – 22 agosto)



Amor: Por fin empiezan a remitir las desavenencias de pareja.

Dinero: Rechace esa propuesta de inversión o su economía sufrirá.

Trabajo: No se precipite ante esas ofertas laborales.

Salud: Piense un poco más en usted y cuídese.

Ver más sobre Leo …

Virgo (23 agosto – 23 septiembre)



Amor: No haga caso a los rumores, su relación es muy sólida.

Dinero: Económicamente, no se puede quejar.

Trabajo: Llevará con humor las guerras por el poder en su empresa.

Salud: En el día de hoy, su estado de ánimo no será bueno.

Ver más sobre Virgo …

Libra (24 septiembre – 23 octubre)



Amor: No se disperse y dedíquese solo a su nueva relación.

Dinero: En la economía, tiene la suerte de cara durante todo el día.

Trabajo: Nuevas obligaciones profesionales le llenarán de ilusión.

Salud: Apúntese al gimnasio.

Ver más sobre Libra …

Escorpio (24 octubre – 22 noviembre)



Amor: Esa persona que tanto le mira busca algo, pregúntele.

Dinero: Puede afrontar todos los gastos que se le avecinan.

Trabajo: Oferta laboral para participar en un proyecto piloto.

Salud: No olvide esa revisión sanitaria pendiente.

Ver más sobre Escorpio …

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)



Amor: El sexo opuesto se sentirá muy atraído por usted.

Dinero: Recibe una cantidad de dinero por una comisión.

Trabajo: Entra en un período de mucha actividad laboral.

Salud: El riñón le dará algún problema, beba más agua.

Ver más sobre Sagitario …

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)



Amor: Momentos familiares que recordará con melancolía.

Dinero: Controle la cantidad que gasta en apuestas y loterías.

Trabajo: Tendrá una promoción profesional.

Salud: Con un pequeño esfuerzo bajará esos kilos que le sobran.

Ver más sobre Capricornio …

Acuario (21 enero – 20 febrero)



Amor: Su relación está a punto de mejorar gracias a su pareja.

Dinero: A poco que se esfuerce, conseguirá el dinero que necesita.

Trabajo: Tendrá un buen día, gracias a sus compañeros.

Salud: Los dolores lumbares pasarán con un masaje.

Ver más sobre Acuario …

Piscis (21 febrero – 20 marzo)



Amor: No olvide lo mucho que le quiere su pareja.

Dinero: Ha estado un poco apretado de dinero, pero ya pasó.

Trabajo: Demuestre lo necesario que es su puesto de trabajo.

Salud: Un problema de oído le está provocando mareos.

Ver más sobre Piscis …

Te interesará saber...