Descubre la predicción de hoy para tu signo zodiacal sobre salud, dinero y amor. SEMANA te trae el destino diario para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

La jornada de hoy estará bien dividido entre el día y la noche, con sus claras diferencias. Los signos de fuego estarán destinados a trasnochar para lograr sus metas, mientras que los signos de aire no perdonan un minuto de sueño. Pon en una balanza todo lo bueno y lo malo que te suceda a lo largo del día, pesará la negatividad, pero no te preocupes, mañana será otro día.

Aries

Estás pensando mucho en dar por finalizada tu relación. ¿Te merecerá la pena? Debes valorar todo lo que te hace sentir y tomar una decisión con cabeza.

Amor: No te precipites en la toma de decisiones. Sabes que debes meditar antes de actuar.

Dinero: No hace falta que te preocupes en el terreno económico. Lo estás haciendo bien en tu trabajo y eso tiene sus beneficios.

Trabajo: Te sentirás desbordado en el día de hoy. Pedir ayuda es de sabios.

Salud: Tienes ganas de salir a la calle y disfrutar, pero tu debilidad no te lo va a permitir. Ver más sobre Aries…

Tauro

Estás justo en una cuerda floja en distintos aspectos de tu vida. El trabajo es uno de ellos. Si quieres conservarlo, demuestra de qué pasta estás hecho.

Amor: Estás en una nube, llevas tiempo encima de ella y ya es tiempo de bajar al mundo real.

Dinero: Tira de ahorros siempre que lo necesites. Pronto tendrás algunos imprevistos, pero has sido previsor.

Trabajo: Tu productividad depende directamente de tus horas de sueño. ¡Descansa!

Salud: No salgas a correr hoy. Mejor que descanses para evitar posibles lesiones. Ver más sobre Tauro…

Géminis

Un respiro no te viene mal. Estás tan centrada en el trabajo que olvidaste incluso mirarte al espejo.

Amor: No quieres que el amor llame a tu puerta, pero tampoco quieres estar solo. ¡Toma una decisión!

Dinero: Aprende a gestionar tus finanzas. Solo así conseguirás ese punto álgido de ahorro que tanto ansías.

Trabajo: Te están haciendo “bullying” en el trabajo. Bueno, al menos a ti te lo parece, pero nada que ver.

Salud: Te cuesta levantarte por las mañanas, quizá es que no tengas nada positivo a lo que enfrentarte. Ver más sobre Géminis…

Cáncer

Cuidado con los cambios de temperatura. Podrías coger frío y enfermar. Ten siempre un buen abrigo a mano.

Amor: Tu pareja te pide a gritos un momento de intimidad. Estás demasiado ocupado, pero deberías pensar en ello.

Dinero: No gastes tus ahorros en cosas superfluas que no aportan nada en tu vida.

Trabajo: Tu trabajo te castiga. Por más que te esfuerzas, no logras los resultados deseados. ¡Cambia la perspectiva!

Salud: El café te ayuda a despertarte por las mañanas, pero el abuso de esta sustancia tendrá consecuencias en el futuro. Ver más sobre Cáncer…

Leo

Tus sentimientos están dentro de ti. Es imposible que los puedas sacar. ¡Relájate! ¿No ves que esta actitud no te hace ningún bien?

Amor: No cometas el error de ocultarle una mentir a tu pareja. Ella siempre será más lista que tú.

Dinero: La falta de capital te estresa hasta límites insospechados. No siempre el dinero tiene que estar en primer plano.

Trabajo: ¡No corras! Si haces las cosas más despacio poniendo todo tu interés, saldrán mucho mejor.

Salud: Te duele la cabeza desde que te levantas hasta que te acuestas. Mide tus horas de sueño y analiza si son suficientes. Ver más sobre Leo…

Virgo

Demasiado tiempo sin prestar atención a tu familia y a tus amigos. Hoy llámales, habla con ellos, cuéntales que sigues ahí.

Amor: Las reconciliaciones son los momentos más esperados cuando inicias una discusión. Paciencia, ¡llegará!

Dinero: No tienes dinero suficiente para gastar en caprichos. Espera un poco y no te precipites.

Trabajo: No te llena, tu trabajo no te satisface. Entonces, deberías pensar en cambiar de puesto.

Salud: Cuidado con las caídas. Los días de lluvia el suelo está mojado. Procura salir con calzado poco resbaladizo. Ver más sobre Virgo…

Libra

Tienes muchas tareas pendientes y poco tiempo para llevarlas a cabo. Apúntalas en un papel y ordénalas por prioridades.

Amor: Tu pareja no está pasando por un mal momento. Demuéstrale tu apoyo.

Dinero: Pese a lo mal que lo has pasado estos últimos meses, hoy tendrás un golpe de suerte.

Trabajo: No por mucho madrugar, amanece más temprano. Si madrugas, pero no aprovechas las horas, no te servirá de nada.

Salud: Las pesadillas no te dejan dormir. ¿Has probado a realizar algunas posturas de yoga antes de meterte en la cama? Ver más sobre Libra…

Escorpio

El mundo no quiere que le demuestres lo importante que eres tú. Quiere que le demuestres lo que puedes hacer por ellos.

Amor: La soledad parece que te castiga. Será mejor que empieces a buscar a esa persona con la que sueñas.

Dinero: Tranquilidad en tus finanzas para el día de hoy. Podría decirse que no tendrás ninguna sorpresa.

Trabajo: Tu trabajo se te hace cuesta arriba. Tus compañeros tampoco te ayudan. No tires la toalla.

Salud: Los dolores de cabeza no menguan. Será mejor que consultes a un especialista. Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

Este día de hoy habrá muchas sorpresas inesperadas. Te las has ganado así que procura disfrutar.

Amor: No estás dando todo de ti en tu relación, y eso tu pareja lo está notando.

Dinero: Quieres correr antes de andar y esa no es una buena estrategia. Poco a poco, ya tendrás tiempo de derrochar.

Trabajo: No estás enfocando bien los problemas en tu trabajo. Pide otro punto de vista si lo necesitas.

Salud: Lo que comes no te está sentando nada bien. Quizá deberías reducir hidratos. Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

Algo te hará que tengas que tomar una decisión importante. Apóyate en tu pareja o tus familiares para tomarla.

Amor: Estás en una relación tóxica. Intenta desvincularte o acabarás mal.

Dinero: Estás condicionado por la cantidad de gastos fijos que te rodean. Intenta eliminar alguno de ellos en el día de hoy.

Trabajo: Tu dejadez y tus pocas ganas de trabajar te condicionan para sacar un buen trabajo adelante.

Salud: Tómate en serio tu salud. Un poco de ejercicio en el día de hoy no te vendrá mal. Ver más sobre Capricornio…

Acuario

Las distracciones evitan que puedas mirar de frente en el camino. Cuidado, podrías tropezar.

Amor: Se acabó pensar que lo tienes todo bien atado. Ciertas evidencias te harán pensar en lo importante que es lo que tienes.

Dinero: Hay personas a tu alrededor que no están pasando por un buen momento. Podrías ver si puedes ayudarles.

Trabajo: Tu trabajo es importante, pero no más que el de tu pareja.

Salud: Ve al médico inmediatamente ante cualquier posible síntoma. Ver más sobre Acuario…

Piscis

Hoy te has despertado con buen pie. Procura no dar algún paso en falso.

Amor: Te sientes bien contigo mismo y eso se refleja por fuera. Ese es el camino para encontrar el amor.

Dinero: No has sido previsor y te encuentras hoy sin un euro en la cartera. Tendrás que hacer trabajos extra para conseguir algo de solvencia.

Trabajo: Tu trabajo no te gusta. Te amarga y eso te hace entrar en un estado de depresión total.

Salud: Aprovecha la energía positiva para realizar actividades físicas. Te vendrá bien para tu salud. Ver más sobre Piscis…