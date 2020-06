El célebre inventor Alexander Graham Bell escribió: “Cuando una puerta se cierra, otra se abre; pero a menudo miramos tanto tiempo y tan tristemente la puerta cerrada, que no vemos la que se ha abierto para nosotros.

“Ha llegado el momento de abrir una nueva puerta, descubre que te depara el futuro según tu signo.

Aries

Descubrir que te están engañando es lo peor que te podría pasar. Te costará alzar cabeza después del golpe.

Salud: Buscas demasiado los problemas, si sigues en la misma línea al final los encontrarás.

Amor: Tus sospechas pueden ser ciertas, esa persona te estará escondiendo un secreto mayor, actúa en consecuencia.

Dinero: No estás en condiciones de gastar como antes de la crisis, pero tampoco debes exagerar la situación.

Trabajo: Es momento de lanzarte hacia una serie de cambios importantes, acepta tu transformación.

Ver más sobre Aries…

Tauro

Estás en manos de grandes personas, tu familia se merece un monumento por haberte dado la seguridad que necesitas.

Salud: Eres un experto en remedios naturales, empieza a confiar en el kiwi como fruta de referencia.

Amor: No hay nada mejor que hacer que encontrar un amor que te corresponda hoy, tendrás la confianza y seguridad necesaria.

Dinero: El plano financiero sueles dominarlo bastante, pero te costará un poco aceptar que los gastos son los que son.

Trabajo: Madrugar un poco te hará evitar empezar la jornada con mal pie, estarás de mejor humor.

Ver más sobre Tauro…

Géminis

Siempre estás animado, pero cuando te sucede algo puedes llegar a ser una persona especialmente depresiva.



Salud: La depresión es una enfermedad que te puede llegar en cualquier momento, sin avisar.

Amor: No esconderás tus verdaderos sentimientos, la decepción hacia esa persona puede ser mayor de lo esperado.

Dinero: Sueles prestarle poca atención al dinero y eso quiere decir que puedes sufrir algunas consecuencias imprevistas.



Trabajo: El trabajo te importa, pero no tendrás las fuerzas para hacerlo correctamente.

Ver más sobre Géminis…

Cáncer

Te mueves en un universo paralelo. Tu vida parece que se ha partido en dos y realmente no sabes ya quién eres.



Salud: Subir las escaleras en lugar de coger el ascensor ya será un paso importante.

Amor: Llevar una doble vida puede que sea la solución temporal a tus problemas, pero tendrá consecuencias a largo plazo.

Dinero: Por suerte has sabido elegir correctamente dónde poner tu dinero, no tendrás miedo a quedarte sin nada.



Trabajo: Tus sueños profesionales están lejos si no te atreves a perseguirlos como deberías.

Ver más sobre Cáncer…

Leo

En un mundo repleto de actividad eres el primero en querer más y más, tanta ambición puede llegar a ser perjudicial.



Salud: La monotonía puede llegar a hacerte más mal que bien, te resentirás de sus efectos.

Amor: Conseguirás visualizar tus esperanzas en manos de una sola persona, tendrás a alguien que cumpla con tus deseos.

Dinero: Te estarás administrando peor imposible, tendrás que cumplir con unas expectativas que pueden llegar a ser enormes.



Trabajo: Hacer cada día lo mismo tiene sus efectos negativos sobre tu cuerpo y mente.

Ver más sobre Leo…

Virgo

La realidad de tu nuevo yo te pasará factura, quieres ser más despreocupado, aunque no siempre lo consigues, piensas demasiado y en demasiadas cosas.



Salud: No estarás preparado para cambiar de dieta, lo intentarás sin ningún resultado.

Amor: Dejarlo todo en manos de una persona extraña tiene sus consecuencias, no aceptarás algunos cambios o propuestas.

Dinero: La gestión de determinados recursos es mucho peor de lo que esperabas, tendrás que vigilar las pérdidas de dinero.

Trabajo: Tu empresa te tiene en un pedestal del que hoy podrías llegar a caerte del todo.

Ver más sobre Virgo…

Libra

La forma de equilibrar algunas propuestas que te harán no será del todo correcta, pueden hacerte cierto daño.



Salud: La mente y el cuerpo van juntos, no podrás tener bien uno, sin prestarle atención al otro.

Amor: No crees en la eternidad, pero de encontrar a la persona adecuada podrías perseguirla hasta el final.

Dinero: Eres alguien que ha crecido en un ambiente y con una educación financiera, no podrás cambiarla.



Trabajo: Tendrás la agenda llena de citas y poco tiempo para poder cumplir con todas ellas.

Ver más sobre Libra…

Escorpio

Es momento de que afrontes determinados aspectos de tu forma de ser, eres una oveja negra de manual.



Salud: El sexo es imprescindible para conseguir que tu cuerpo esté en perfectas condiciones.

Amor: Para muchos eres una persona demasiado directa, pero siempre hay alguien que se siente atraído por ti.

Dinero: Las normas financieras a las que te has entregado, no serán tan claras como pensabas, mira bien ciertos acuerdos.



Trabajo: Cuidado con algunos elementos que se escapan de tu control y pueden ser perjudiciales.

Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

Un signo como el tuyo es capaz de grandes logros, siempre y cuando no caiga en la temida monotonía.



Salud: Puede que el dolor de cabeza sea un síntoma inequívoco de que algo un funciona.

Amor: Tus sentimientos estarán más que claros, pero deberás aceptarlos antes de que te entren las dudas.

Dinero: Si en el pasado has tenido problemas de dinero, esos miedos volverán a ser parte de tu día a día.



Trabajo: Sabes que podrías ocupar una posición mejor, pero deberías proponerte hacerlo.

Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

Tocarás las teclas adecuadas para poder cambiar de zona de confort, es momento de traspasar la línea.



Salud: No dispares ciertas alegrías, espera un poco a tener confirmación oficial.

Amor: No dudes más de ti mismo, si estás con ese alguien es por algún motivo, disfruta de la experiencia que estás viviendo.

Dinero: Te separas demasiado pronto de tus ideales, cuando empiezas a hacer cálculos parece que ya no es viable nada.

Trabajo: Puedes ser muy puntual, pero si tardas en ponerte en marcha no servirá de nada.

Ver más sobre Capricornio…

Acuario

Te mueves en un ambiente que puede llegar a ser tóxico, analiza bien a las personas que te rodean hoy.



Salud: Cuando todo va bien te sientes afortunado, en ese momento la enfermedad desaparece.

Amor: Escucharás opiniones muy duras de tu pareja, de ti dependerá hacerles caso o buscar la verdad.

Dinero: Estás copiando algunos modelos del pasado que no han funcionado del todo bien, no te arriesgues.

Trabajo: Llegarás a tiempo para una importante reunión que podría hacerte muy feliz.

Ver más sobre Acuario…

Piscis

Eres un experto generando dramas sin previo aviso, hoy montarás una de tus acciones de Oscar.



Salud: Tus pies necesitarán una buena puesta apunto o sufrirás duras consecuencias.

Amor: Quieres generar problemas y harás todo lo posible para hacerlo, esa no es la forma de demostrar amor.

Dinero: No te preocupes en exceso por las cifras del banco, sabes que son temporales y que aún deberás sumar algo.

Trabajo: Avanza en algunos proyectos ahora que dispones de más tiempo para hacerlo.

Ver más sobre Piscis…