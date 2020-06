“La vida no se trata de encontrarse a sí mismo. La vida trata de crearse.” Dijo George Bernard Shaw. Este sábado el gran reto consistirá en crear esos momentos especiales que llevamos imaginando desde hace mucho tiempo.

En nuestra mente se ponen las bases de lo que será la realidad y en este proceso de creación el horóscopo tiene mucho que ver.

Aries

No te metas en batallas ajenas, no servirá de nada posicionarse, solo puedes salir herido de un conflicto que puede acabar salpicándote.



Salud: Cuida tus pies, no es un buen momento para sufrir las consecuencias de un mal calzado.

Amor: Sabrás que hay algunos puntos de presión que pueden hacerte saltar, cuida tus palabras o la relación puede saltar por los aires.

Dinero: Te costará emprender determinados negocios, todo ha cambiado y en temas de inversión eres especialmente cauto.



Trabajo: El momento de darlo todo ha llegado, no puedes bajar la guardia hoy, te necesitan.

Tauro

En un signo de tierra las envidias pueden estar presentes, hoy estarás demasiado pendiente de todo lo material.



Salud: Te sientes solo y eso puede atraer ciertas enfermedades de tipo psicológico.

Amor: Concédele el beneficio de la duda a esa persona, puede que te esté diciendo la verdad, aunque no la creas.

Dinero: Te importa la forma de gastar el dinero, aunque no pararás de sentir envidia por los bienes materiales ajenos.



Trabajo: Salir pronto de trabajar puede ser un pequeño placer del que harás gala.

Géminis

Haces gala de una diplomacia que rara vez aplicas a tu vida diaria, es momento de ser un buen consejero también para ti mismo.



Salud: Empieza desde cero, cuando te bloquees respira hondo y vuelve a empezar.

Amor: No dudes de tus sentimientos, si hay un momento en el que te debes sentir mal es si no son del todo correspondidos.

Dinero: Hay ovejas disfrazas de lobos en tu entorno, no te fíes de ningún préstamo que te propongan, puede tener condiciones escondidas.



Trabajo: Tu lugar de trabajo puede ser fuente de grandes inestabilidades emocionales.

Cáncer

Hay que enfocarse hoy en todo lo que quieres y no en lo que te está molestando, puedes obtener mucho más de lo que piensas.

Salud: No te lances al mundo de los remedios naturales sin supervisión de un especialista.

Amor: En un amor de verdad no existen ningunas condiciones, solo debes asumir tus buenas sensaciones y expandirlas en la medida de lo posible.

Dinero: Una buena suma de dinero es lo que necesitas para olvidar el pasado, invierte en algo que te haga inmensamente feliz.



Trabajo: No te lamentes de lo que no has podido hacer, no sirve de nada.

Leo

En este día puedes canalizar toda tu energía de una forma nunca vista, tendrás que enfrentarte a unos miedos recurrentes.



Salud: La culpa es un gran generador de sentimientos negativos que derivan en enfermedad.

Amor: El respeto nunca se debe perder en cualquier relación, si las palabras superan los sentimientos algo no irá del todo bien.

Dinero: Estás en un ciclo que habrá empezado con una crisis, pero puede terminar con una gran oportunidad para ti.



Trabajo: No te detengas frente a un problema, acepta la culpa y sigue trabajando.

Virgo

Sabes que hay siempre un punto en el que todo cambia y acaba siendo como debe. Acepta estos cambios de hoy.



Salud:Una buena revisión en la óptica acabará con algunos males mayores.

Amor: Cambiar de pareja lo puedes hacer siempre que quieras, pero piensa siempre en las consecuencias de este acto.

Dinero: Tranquiliza los ánimos de esas personas que te rodean, tener o no tener dinero no debe condicional ninguna amistad.



Trabajo: Es momento de trabajar los fines de semana y cuando haga falta para poder remontar.

Libra

Puedes sentirte muy agradecido hoy por todo lo que tienes, si además eres capaz de sentirlo, atraerás todo lo mejor a tu vida.



Salud: Hay siempre un punto de inflexión en tu salud, cuando te sientes mal, actúas.

Amor: No temas experimentar, el amor es realmente una fuente de creatividad que no puedes dejar escapar durante este día.

Dinero: Si tienes un presupuesto será mejor que no te pases, tendrías un problema a la hora de pagarlo y puede ser un problema.

Trabajo: Tu empresa es como una familia, tendrás los mismos sentimientos ante una dificultad.

Escorpio

El misterio será una fuente de grandes secretos que deberás descifrar, te gustará hacerlo y no pararás hasta llegar al final.



Salud: En cualquier momento tu salud puede cambiar, agradece lo que tienes.

Amor: Toda relación necesita cariño y energía, si no eres capaz de invertir en ella será complicado que pueda crecer.

Dinero: Tu dinero será solo un número, por mucho que quieras que no sea así no podrás evitarlo. No te obsesiones con la cifra.



Trabajo: Tu empleo será una fuente de buenas sensaciones que no debes dejar escapar hoy.

Sagitario

El fuego necesita un poco de leña para seguir creciendo, de lo contrario será complicado que siga aumentando de intensidad.

Salud: A la hora de hacer ejercicio será mejor que empieces poco a poco para no forzarte.

Amor: La pasión es muy importante para ti, forma parte de la relación, sin ella no puede haber nada que te haga feliz.

Dinero: No puedes separarte de tu cartera es un elemento que cuidas, no perderás de vista tu dinero por nada del mundo.



Trabajo: Estás haciendo un trabajo extraordinario, pero siempre quieres más, no te conformarás.

Capricornio

Tu signo brilla durante este ciclo, sientes que eres capaz de todo, enviarás un mensaje de seguridad que será correspondido.

Salud: Pide una segunda opinión si no estás totalmente convencido de un resultado.

Amor: Las tradiciones están para cumplirse, siempre y cuando sean deseadas por ambos, de lo contrario, abandona esa idea.

Dinero: Hay siempre un dinero que acaba siendo fuente de conflicto entre los miembros de la familia, no esperes nada de nadie.

Trabajo: No pierdas el contacto con algunas empresas en las que has estado, te puede ayudar.

Acuario

El aire puede perder fuerza cada vez que llega una nueva racha, aprovecha su fuerza para moverte y detenerte cuando llegue el momento.

Salud: Depende de la parte de la cabeza que te duela significará un tipo de bloqueo.

Amor: El amor que sientes por ti mismo puede ser más fuerte de lo que pensabas, si no eres capaz de entregarlo, tendrás un problema.

Dinero: Forzarás una compra que puede llegar a ser la adecuada, siempre y cuando hayas realizado la correspondiente comparación.

Trabajo: Solo tú puedes hacer determinados trabajos, tienes la capacidad para hacerlo.

Piscis

El sueño de una noche de verano puede hacerse realidad, prepara una cita especial y disfruta de cada instante.

Salud: Un leve resfriado no puede detenerte, la felicidad evitará que vaya en aumento.

Amor: Las flores, las velas y los inciensos pueden crear el ambiente ideal de una cena o comida romántica que recordarás.

Dinero: Invertir en pequeños momentos es lo que hará que tu dinero sirva para fomentar tu felicidad, algo imprescindible para ti.

Trabajo: No tengas miedo a un sobreesfuerzo, merece la pena para ganar un poco más.

